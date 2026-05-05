La Generalitat autoriza la instalación de dos plantas solares con más de 130.000 placas entre Castalla e Ibi

Luz verde para la instalación de dos grandes plantas solares en Ibi y Castalla pese a la oposición de ambos ayuntamientos. La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha autorizado a la empresa Kenergy Solar para construir los parques fotovoltaicos FV Kenerjona I y FV Kenerjona II, que suman más de 130.000 placas solares

Ambos proyectos recibieron en enero del año pasado el visto bueno ambiental y ahora cuentan ya con permiso de la Generalitat para poner en marcha los huertos solares, aunque antes deben obtener la preceptiva la licencia de obras municipal.

Así, la Generalitat ha concedido autorización administrativa previa y de construcción de la central, así como de la subestación transformadora y el tendido interno de evacuación, tramitándose en un proceso paralelo la línea eléctrica que llevará la energía desde esta subestación hasta la subestación de Xixona, y que es objeto de rechazo por parte de Tibi y ecologistas por su impacto ambiental.

Una planta solar en la provincia de Alicante / ÁXEL ÁLVAREZ

La empresa Kenergy Solar impulsa la FV Kenerjona I en Castalla, en las zonas de Sarganella y El Forcall, al este del casco urbano, que abarca una parcela vallada de casi 70 hectáreas y tendrá una potencia instalada de 40,8 MW gracias a sus 70.924 placas solares.

Y en Ibi va a levantar Kenerjona II, con una potencia similar sobre una superficie vallada de 61 hectáreas, al norte de la primera fase, es decir al sur del casco urbano ibense. Y 59.808 placas fotovoltaicas.

Así, ambas plantas suman 131 hectáreas de terrenos vallados y más de 130.000 paneles solares, con una potencia total de 81 MW y un controvertido tendido eléctrico de 20 kilómetros hasta Mutxamel. Las placas solares de estos dos nuevos proyectos abarcarían 89 hectáreas -51 en Castalla y 38 en Ibi-, con una inversión total de 38 millones de euros, que se desglosan en 20,5 millones en Castalla, incluyendo la subestación transformadora y tendido interno, y 17,5 millones en Ibi.

Medidas correctoras

Entre las medidas que ha incluido la conselleria para limitar el impacto de estos proyectos, destaca en cuanto a la planta solar de Castalla que se impone un retranqueo de 30 metros respecto al terreno forestal al este del proyecto, para no ocupar las faldas de la Serra dels Madronyals, y modifica varios recintos también que evitar afecciones a este enclave y en el recurso paisajístico Alqueria Sarganella, entre otras medidas de integración paisajística.

Tendido eléctrico

Y su tendido eléctrico, que no figura en las dos Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), es lo que más preocupa a los ecologistas, por su incidencia en la Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) del río Montnegre. Se proyecta un tendido de 19 kilómetros que irá desde una nueva subestación de maniobra Sarganella, en Castalla, hasta otra de nueva construcción en Mutxamel, ST Boter, desde la que se volcaría la energía a través de otro nuevo tendido en la subestación eléctrica de Xixona.

La línea eléctrica entre Castalla y Mutxamel, de 19,3 kilómetros, según su proyecto inicial contempla que 18,4 kilómetros sean aéreos y solo 958 metros, en la parte final, sean soterrados. Así contaría con 62 apoyos -torres del tendido-, de los cuales Ecologistas en Acción alertan que 20 invaden la Zona de Especial Protección para las Aves del Montnegre, en Mutxamel. Se trata de los apoyos del 37 al 58. Advierten que "el Decreto 12/2023 del Consell por el que aprueba las normas de gestión de esa ZEPA prohíbe explícitamente las instalaciones de renovables en su interior".

Distribución inicial de Kenerjona I en rojo (Castalla) y Kenerjona II en lila (Ibi), que ha sufrido ligeros cambios / INFORMACIÓN

Este tendido ha generado un gran rechazo vecinal en Tibi, cuyo Ayuntamiento ha alegado contra el proyecto. El alcalde José Candela han explicado tras la recepción de las alegaciones, ha explicado que "se nos ha comunicado que se ha tenido en cuenta todas las reivindicaciones de Tibi y que se va a estudiar bien el proyecto que se presente", siendo en la actualidad un borrador que el Servicio Territorial debe de estudiar, y que aún está en las fases previas.

"De todo esto hace dos meses que hicimos las gestiones. Y estamos tranquilos. Y trabajando. Hemos informado, y vamos a velar por el interés de Tibi. Ante la contestación de parte de la Generalitat a nuestras alegaciones, el equipo jurídico las está estudiando para ver la respuesta que enviamos".

Suspensión de licencias

Esta proliferación de proyectos y la preocupación ciudadana ha hecho que ayuntamientos como los de Castalla, gobernado por el PP, y Tibi, por el PSOE, hayan suspendido licencias para tratar de frenar estas instalaciones y regular dónde se puede ubicar, aunque al mismo tiempo la Generalitat aprobó el verano de 2024, dentro de la Ley de Simplificación Administrativa, unas medidas que facilitan urbanísticamente la implantación de huertos solares y dificultan a los consistorios su oposición.

Ubicación aproximada de parte de los terrenos donde iría la planta solar de FV Castalla de Cobra, junto a la carretera CV-805 en dirección a Ibi. / LUCIO ABAD

Castalla además tiene otro proyecto aprobado, en este caso por parte del Gobierno central al tratarse de una central de más de 50 MW. Es la FV Castalla, al sur del término municipal, promovida por Cobra Concesiones, que formaba parte del conglomerado empresarial de Florentino Pérez hasta su venta en 2024 al grupo francés Vinci. Se trata de una actuación con 150.000 placas solares sobre 51 hectáreas, con una potencia de 99,75 MW.

En Ayuntamiento anunció en 2024, cuando obtuvo el permiso la empresa, que no daría licencia de obras al estar en contra de esta megaplanta y que se trabajaba en regular las zonas donde se pueden instalar las plantas solares.