El tijeretazo de la Generalitat bloquea la reforma del Teatro Principal de Alcoy

Monumental enfado en el equipo de gobierno de Alcoy por el bloqueo por parte de la Generalitat de la ansiada reforma del Teatro Principal. El alcalde Toni Francés (PSOE) y la concejal de Cultura, Elisa Guillem (Compromís), han comparecido este martes para alertar de que las condiciones del Consell mantienen paralizada esta actuación.

Se trata de una obra muy necesaria para esta instalación cultural que fue aprobada a través de los Presupuestos Participativos de la Generalitat, bajo gobierno del Botànic, estando dotada con 450.000 euros. Pero el Ayuntamiento denuncia que su dotación fue rebajada en 2025 a solo 250.000 euros. Y que han sido informados que para las cuentas de la Generalitat para 2026, aún sin presentar, se mantiene esa cantidad.

Así, además de ser una cantidad insuficiente, advierten que al haberse transformado en una subvención, por plazos es imposible ejecutarla por el retraso en la aprobación de los presupuestos autonómicos.

Después de muchísimas reuniones y conversaciones, y de plantear soluciones diferentes, la conclusión es clara y es que el gobierno del PP en la Generalitat está tomando el pelo a los alcoyanos Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Y es que antes el acuerdo era que la obra la realizaba directamente la Generalitat, pero ahora es una ayuda, que además depende de las cuentas de 2026.

El alcalde ha reconocido que "estamos muy cabreados. Estamos ofendidos como alcoyanos y alcoyanas por la actitud que está manteniendo el gobierno del Partido Popular en la Generalitat Valenciana con una infraestructura cultural tan importante para Alcoy como es el Teatro Principal".

Así, ha manifestado que "después de muchísimas reuniones y conversaciones, y de plantear soluciones diferentes, la conclusión es clara y es que el gobierno del Partido Popular en la Generalitat Valenciana, está tomando el pelo a los alcoyanos y alcoyanas".

El primer edil ha recordado que este proyecto "surge de un proceso democrático de participación ciudadana" como fueron los Presupuestos Participativos de la Generalitat Valenciana, y se contempló en los presupuestos autonómicos, para ser ejecutada la obra por la propia conselleria.

El Teatro Principal de Alcoy, donde en Navidad se representa el Belén de Tirisiti, en una imagen de archivo / Juani Ruz

Pero "cuando entra el Partido Popular a gobernar empiezan las excusas. Empiezan a recortar de los 450.000 euros que deberían de consignar a 250.000 euros. Viene la dana y se paraliza todas las actuaciones y todas las inversiones previstas", y en 2025 lo que era una inversión propia de la Generalitat lo transforman en una subvención al Ayuntamiento de Alcoy. Una subvención por la mitad del que costaba el proyecto, pero sin capacidad para el Ayuntamiento de Alcoy para poder hacer esas obras porque no teníamos la consignación presupuestaria suficiente".

El primer edil ha señalado que después la conselleria "asegura que a principios de año estarán los 450.000 euros y que nos darán esa subvención para que pueda licitar dentro de los plazos que marca la normativa el Ayuntamiento de Alcoy", pero ahora la Generalitat ha dicho que solo contarán con 250.000 euros.

Imposible ejecución

El Ayuntamiento alerta que esto es de "imposible ejecución. Los presupuestos no están, no están ni presentados, no están ni en tramitación. Cuando todos sabemos que una tramitación de los presupuestos de la Generalitat son mínimo dos meses de tramitación y estamos en el mes de mayo. Y nos dicen que en noviembre tienen que estar acabadas las obras de la mitad del proyecto, que no sé cómo se hace. Por lo tanto, nos abocan a no hacer la rehabilitación del Teatro Principal".

Así, ha reiterado en exigir a la Generalitat que "haga el trabajo que le toca" y que "asuma los compromisos que le corresponden, y haga la inversión que el pueblo merece. Por ello "vamos a exigir formalmente y vamos a llevar también una moción al próximo plenario para comprometer a todos los grupos políticos en la defensa de los intereses de la ciudad de Alcoy. Y vamos a hacer toda la fuerza posible para que se dejen de excusas, de mentiras y de engaños y esta inversión sea una realidad".

La Generalitat nos imposibilita materialmente poder ejecutar ya no los 450.000 euros, sino tampoco los 250.000 euros, porque materialmente nos deja en un mes de ejecución para la reforma del Teatro Principal Elisa Guillem — Concejal de Cultura de Alcoy

Por su parte la edil de Cultura ha confirmado que la semana pasada hubo una reunión entre los técnicos del Ayuntamiento y los técnicos de conselleria en la cual se informó que "en el supuesto" de que se aprueben los presupuestos de la Generalitat, "la asignación presupuestaria continúa siendo de 250.000 euros y sabemos que para poder hacer todo el proyecto del Teatro Principal son 450.000 euros, y por tanto no es dinero suficiente, a pesar de que de manera verbal se nos había informado en una reunión que tuvimos justo cuando pasó el verano que tendríamos en enero esos 450.000 euros cuando esté ese presupuesto en el 2026".

Así, ha señalado que suponiendo que los presupuestos autonómicos se aprueben entre junio y junio, el convenio para la subvención podría estar entre julio y agosto, tras lo que habría que licitarse la obra, lo cual tarda unos tres meses, por lo que hasta octubre o noviembre no podrían empezar las obras y estarían obligados a ejecutar la obra antes del 15 de noviembre, lo que "nos imposibilita materialmente poder ejecutar ya no los 450.000, sino tampoco los 250.000 euros, porque materialmente nos deja en un mes de ejecución".

Guillem ha apuntado que "consideramos que es inviable, tanto al no tener el dinero para ejecutar el 100 % de la obra ni tampoco el tiempo", lo que obliga a "un año más a atrasar esas obras tan necesarias para el Teatro Principal y que contaban con el compromiso de la Generalitat.