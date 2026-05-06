Alcoy abre el proceso para elegir al Sant Jordiet de 2027

Alcoy abre el proceso para elegir al Sant Jordiet 2027. La Asociación de San Jorge tiene prevista la celebración de su segunda asamblea ordinaria el próximo día 4 de junio, en la que figura la designación del niño que ostentará en cargo en los Moros y Cristianos del próximo año.

Según lo establecido en los artículos del 19 al 28 de la Ordenanza de la Fiesta, podrán optar al cargo todos los niños que sean propuestos a la Junta Directiva por un asociado o una filà, presentando su candidatura por escrito como máximo hasta dos días antes de la segunda sesión de la asamblea general en la Secretaría del Casal de Sant Jordi. Así, el plazo de admisión de candidatos finalizará a las 20:00 horas del 2 de junio.

El candidato a Sant Jordiet deberá reunir las siguientes condiciones: nacido en los años 2018 o 2019; ser "protector de la asociación" según el artículo 18 del Estatuto, y ser asociado alguno de sus padres o su representante legal; estar identificado con los valores tradicionales, la coherencia histórica y el criterio eclesial del personaje que representa; no haber representado el cargo, aunque podrán representarlo nuevamente si no hubiere solicitantes.; y presentar debidamente cumplimentada la candidatura adjunta, firmada por su representante legal, indicando quien lo representará en la Asamblea General y ante la Asociación de San Jorge.

La asociación recuerda que en el momento de la presentación del niño para el cargo de Sant Jordiet, deberá adjuntarse fotocopia del libro de familia donde aparezca la fecha de nacimiento del niño, así como la candidatura cumplimentada y firmada junto con el resto de documentación requerida.