Así será en Alcoy el primer museo de la Cruz Roja de España

Un museo de Cruz Roja en Alcoy para poner en valor el trabajo de esta entidad. La Asamblea de Alcoy de esta entidad, la más antigua de la Comunidad Valenciana con 153 años y una de las pioneras del país, impulsa un proyecto para contar con el primer museo de la organización humanitaria.

La actuación abarcará 500 metros cuadrados de la actual sede de la Cruz Roja, ubicada en el número 2 de la calle Roís de Corella. Y el coste se estima en 100.000 euros, para lo que la asamblea está centrada ahora en la búsqueda de financiación para mostrar su historia, labor y la amplia colección de objetos de que dispone, como uniformes, fichas de voluntarios de hace más de 100 años, correspondencia, diversos utensilios, un farol de más de cien años que llevaban los camilleros para iluminar las calles cuando no había alumbrado, camillas, manuales...

La presentación del proyecto ha corrido a cargo de su presidente Luis Llorens, su vicepresidente primero Juan Herminio Álvarez y de Francisco Gisbert, miembro de la asamblea, en la propia sede, donde ya están expuestas algunas de las piezas.

La sede de Alcoy tiene ya expuestas algunas piezas que conformarán el Museo de la Cruz Roja / Juani Ruz

Llorens ha explicado que se trata de un proyecto "muy importante para nosotros", ya que se trata de del primer museo de España de la Cruz Roja, destacando que han tenido que superar muchas dificultades, sobre todo internas, por cuestiones de protocolo y porque la asamblea está reestructurándose y adaptándose a los nuevos tiempos.

Por su parte Gisbert ha recordado que "el museo es una iniciativa que no tendría sentido sin una persona importante dentro de la asamblea, que es Roberto Chazarra. La memoria histórica viva gracias a él, a su curiosidad, a su trabajo y a su perseverancia... gracias a él esto puede ser una realidad".

Así, ha explicado que "no hablamos solamente de muestra museística, sino que hablamos de una serie de espacios que se van a acoplar con lo que es propiamente la muestra. Los espacios que tenemos previstos para el museo abarcan cerca de 500 metros cuadrados.

Algunos de los objetos que forma la coleccion de la Asamblea Local de Alcoy de la Cruz Roja / Juani Ruz

Y las premisas del proyecto es que el museo sea "accesible, inclusivo e interactivo. Y está montado con la idea de que estén simultaneadas textos y con imágenes y con objetos". Se podrá realizar una visita guiada narrada en pantalla tanto por voluntarios como por miembros representativos de la asamblea.

Dos espacios recreados

Este espacio contará con información acompañada por imágenes, incluyen ilustraciones de gran formato, infografías. Y además habrá dos espacios recreados: "Un dispensario sanitario y el despacho del doctor Cardona, una persona emblemática dentro de la Asamblea Local de Alcoy y su historia.

Del mismo modo también habrá paneles con los orígenes y estructuras de Cruz Roja y las singularidades de la de Alcoy, así como actuaciones destacadas y el papel crucial que representan sus voluntarios de Cruz Roja.

Otra pieza de la sede de Alcoy / Juani Ruz

Por último el vicepresidente primero ha explicado que su función es recaudar fondos para hacer el proyecto posible. Y por ello la difusión de esta iniciativa es importante. Así, se quiere hacer partícipe a la sociedad alcoyana de este proyecto en la financiación de una entidad que quieren que "se incluya en la Red de Museos de Alcoy para que vengan los colegios, para que venga la gente a visitarlo y hacerlos partícipes".

Y también implicar a los organismos públicos, asociaciones, empresas e instituciones. E incluso contemplan una vez este en marcha el museo que se puedan ofrecer las instalaciones a empresas o instituciones para la realización de eventos, señalando que "es una especie de alianza de colaboración entre la Cruz Roja y las empresas para un proyecto en el que vienen trabajando desde hace meses.

Además, ya han contactado con el Ayuntamiento y con otros organismos y el proyecto "ha sido muy bien acogido", ha añadido Herminio.