La Generalitat acepta la bajada de la ratio a 20 alumnos en Infantil solicitada por Alcoy

La Conselleria de Educación ha acordado este miércoles reducir la ratio en las aulas de Infantil de 3 años a 20 alumnos en Alcoy, tal y como había solicitado la comunidad educativa de la ciudad y había respaldado el pleno el pasado lunes.

Así, la Generalitat ha informado que se incorporan al listado de ratios reducidas las localidades valencianas de Alfara del Patriarca (ratio máxima 22) y Meliana (ratio máxima 20) y bajan con respecto al curso pasado Alcoy (de 23 a 20), las poblaciones castellonenses de Onda (de 25 a 23) y la Vall d’Uixó (de 23 a 20), y la valenciana Quart de Poblet (de 25 a 23), debido a la bajada de la natalidad y para evitar el cierre de aulas.

Esta noticia ha sido acogida con satisfacción por el PSOE de Alcoy, que presentó la moción que fue apoyada por Compromís y Guanyar, y que contó con el rechazo de PP y Vox, que pedían esperar a la decisión final de Educación y a los criterios técnicos.

El regidor de Educación, Alberto Belda (PSOE), ha lamentado que "la derecha local considerara 'una barbaridad' y 'oportunista' una medida avalada por toda la comunidad educativa y que finalmente ha atendido el gobierno autonómico".

La derecha local consideraba 'una barbaridad' y 'oportunista' una medida avalada por toda la comunidad educativa y que finalmente ha atendido el gobierno autonómico Alberto Belda — Concejal de Educación de Alcoy

"El Grupo Municipal Socialista de Alcoy quiere poner de manifiesto la incoherencia y la falta de peso político del Partido Popular local en materia educativa", destacando en un comunicado que este miércoles "se ha conocido la resolución de la Generalitat Valenciana que confirma la bajada de la ratio a 20 alumnos por aula en la etapa de Educación Infantil de 3 años en los centros de Alcoy. Esta medida había sido solicitada formalmente por el Consejo Escolar Municipal y llevada al pleno por el gobierno local el pasado 4 de mayo, donde topó con el rechazo frontal y los ataques de el PP y Vox".

"Hay que recordar que en aquel pleno municipal, la extrema derecha y el Partido Popular votaron en contra de esta petición para nuestra ciudad. En aquel momento, los populares tildaron la moción de oportunista y llegaron a calificar de barbaridad la propuesta de reducir la ratio, insistiendo de manera categórica en el hecho que la cifra fijada por la conselleria seria de 23 alumnos. Ahora, la misma administración autonómica, gobernada por su propio partido, ha dado la razón en el Ayuntamiento de Alcoy y a la comunidad educativa, dejando en evidencia la estrategia de desgaste de los representantes locales de la derecha", ha apuntado el PSOE.

Video: Agencia ATLAS | Foto: Ricard Cugat

Belda ha añadido que "el PP dirá ahora que ellos dijeron que no a pedirlo a la conselleria, pero la realidad que no pueden esconder es que lo que hicieron es votar no a que Alcoy tuviera una ratio de 20 alumnos por aula. Este hecho demuestra su nula capacidad de trabajo y la falta de comunicación total con su propia conselleria, puesto que mientras ellos insistían aquí que la ratio sería de 23 y que nuestra petición era un disparate, en València se estaba tramitando justo el contrario, dándonos la razón".

Mejor atención

"Esta reducción de la ratio es una gran noticia para la ciudad, puesto que permitirá una atención mucho más individualizada, favorecerá la inclusión a las aulas y garantizará una educación de mayor calidad ante el aumento de alumnado con necesidades educativas especiales", han apuntado desde el PSOE.

"Desde el Grupo Municipal Socialista demostramos una vez más que trabajamos con rigor, escuchando el Consejo Escolar y basándonos en datos reales para mejorar la vida de la ciudadanía, mientras que el PP y Vox se limitan a la confrontación vacía, votando en contra de los intereses de los alcoyanos y alcoyanas únicamente por tactismo político", han concluido.