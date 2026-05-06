Los contenedores del futuro ya están en Castalla

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha impulsado el desarrollo de un sistema inteligente para la gestión de los residuos urbanos de Castalla con el objetivo de incrementar hasta un 25% la tasa de reciclaje de la localidad y reducir en un 20% los residuos que se envían al vertedero.

El proyecto, denominado ReciCast, ha contado con una ayuda de 75.000 euros en el marco del programa Territorios Innovadores, una iniciativa de la Generalitat para impulsar la I+D+i con impacto en los municipios de la Comunitat Valenciana.

El director general de Innovación, Juan José Cortés, ha visitado Castalla para conocer el funcionamiento de este sistema, que combina tecnologías de vanguardia para optimizar la separación de residuos e impulsar en la ciudadanía una cultura de reciclaje responsable, según ha informado la Generalitat y el Ayuntamiento.

El alcalde y el director general de Innovación durante su visita / INFORMACIÓN

Junto al alcalde de la localidad, Jesús López, ha visitado el recinto donde se ubica este proyecto piloto, ya en funcionamiento, que está equipado con cámaras dotadas de inteligencia artificial que monitorizan en tiempo real los contenedores para garantizar que los residuos se separan de forma correcta.

En este sentido, el alcalde ha subrayado que “a través de este nuevo sistema se quiere premiar a aquellos vecinos y vecinas que reciclen correctamente, incentivando así la mejora del sistema de recogida de residuos. El objetivo es avanzar hacia un modelo más justo y eficiente, de tal forma que quien lo haga bien sea quien menos pague”.

El espacio dispone, a su vez, de pantallas LED con información educativa y motivacional, y está dotado con placas solares y baterías, por lo que es autosuficiente desde el punto de vista energético.

A través de este nuevo sistema se quiere premiar a aquellos vecinos y vecinas que reciclen correctamente, incentivando así la mejora del sistema de recogida de residuos Jesús López — Alcalde de Castalla

Esta infraestructura física se complementa con una plataforma digital intuitiva que incorpora técnicas de gamificación para incentivar el reciclaje entre la población de Castalla. A través de esta aplicación, las personas usuarias pueden seguir su evolución, participar en competiciones y recibir informes periódicos sobre cómo contribuyen a reducir su impacto ambiental.

Reducción de costes

Para Cortés, ReciCast no solo demuestra el impacto de la tecnología en las políticas públicas, sino también los efectos beneficiosos para la localidad, que van más allá de los avances en materia de sostenibilidad. En este sentido, ha recordado que la reducción del volumen de residuos que no se reciclan y que terminan en el vertedero supondrá un ahorro para las arcas municipales al reducirse los gastos asociados a la gestión de residuos.

De hecho, la implementación de sistemas de monitorización en tiempo real y el uso de energía solar se traducirán en un descenso del 15% en los costes operativos anuales, según ha estimado el alcalde de Castalla, quien también cifra en un 10% la reducción de las emisiones de CO₂ derivadas de la optimización de las rutas de recogida de residuos mediante inteligencia artificial.

El sistema se ha diseñado para ser escalable y replicable en municipios de distinto tamaño, de modo que el impacto potencial de este desarrollo es mucho mayor Juan José Cortés — Director general de Innovación de la Generalitat

Asimismo, el director general ha destacado que esta iniciativa representa una oportunidad para otras ciudades y municipios de la Comunidad Valenciana, que pueden replicar el modelo: “El sistema se ha diseñado para ser escalable y replicable en municipios de distinto tamaño, de modo que el impacto potencial de este desarrollo es mucho mayor”.

En este sentido, ha recordado que la plataforma permitirá recopilar un gran volumen de datos tanto para medir el impacto del proyecto e identificar áreas de mejora como para optimizar las estrategias de gestión de residuos.

La iniciativa ha recibido el apoyo de la Dirección General de Innovación a través del programa Territorios Innovadores, dirigido a entidades locales con el objetivo de impulsar proyectos de I+D+i en los municipios de la Comunitat Valenciana, independientemente de su tamaño.