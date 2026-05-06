Estos son los detalles de la Feria de San Isidro 2026 de Castalla

El Ayuntamiento de Castalla ha presentado este miércoles la XXXII edición de la Feria de San Isidro, que se celebrará del 22 al 24 de mayo, consolidándose como uno de los eventos multisectoriales más importantes de la provincia y el principal motor económico, social y turístico del municipio.

El alcalde de Castalla, Jesús López, ha destacado el carácter evolutivo del certamen: “La Feria de San Isidro es una cita ya consolidada y muy querida por nuestra población y por la comarca. Nuestro objetivo es promocionar nuestra cultura, comercio, hostelería y tradiciones, dar visibilidad a nuestro pueblo y conseguir que el visitante se sienta como en casa y repita cada año”.

Nuestro objetivo es promocionar nuestra cultura, comercio, hostelería y tradiciones, dar visibilidad a nuestro pueblo y conseguir que el visitante se sienta como en casa y repita cada año Jesús López — Alcalde de Castalla

Por su parte, el concejal de Feria, José Rico, ha subrayado el trabajo organizativo y estratégico: “La feria es como un organismo vivo, en constante evolución, que nos va marcando el camino a seguir. Hemos introducido pequeños cambios para potenciar zonas clave sin alterar la esencia. El objetivo es crear un circuito dinámico que conecte todos los espacios y permita al visitante recorrer la feria de forma fluida y completa”.

Juani Ruz

La edición de 2026 confirma el crecimiento sostenido del evento con cifras destacadas: 43.000 m² de superficie expositiva; 280 expositores, de los cuales 44 son locales; previsión de 70.000 a 80.000 visitantes; 160.000 euros de presupuesto; 15.000 m² de aparcamiento principal, además de calles y zonas perimetrales; y 3.500 m² para autocaravanas.

Además, la programación incluye conciertos, actividades infantiles, exhibiciones ecuestres, correfocs, gastronomía local, talleres y propuestas culturales durante todo el fin de semana.

El objetivo es crear un circuito dinámico que conecte todos los espacios y permita al visitante recorrer la feria de forma fluida y completa José Rico — Concejal de Feria de Castalla

La inauguración oficial será el sábado 23 de mayo a las 11:30 horas, convirtiéndose durante tres días en un punto de encuentro que combina tradición, comercio, cultura y ocio, reafirmando su papel como referente ferial en la provincia.

El concejal ha destacado la creación de un circuito dinámico basado en cuatro puntos clave: zona ecuestre, estand del Ayuntamiento, camión de la Diputación y acceso a atracciones, ubicados en los extremos del recinto para favorecer el recorrido completo.

Novedades

La Feria de San Isidro 2026 incorpora mejoras organizativas, tecnológicas y de contenido: 4 pantallas LED de alta definición con información en tiempo real; salida de etapa ciclista de la Challenge Alicante Interior; encuentro provincial de folclore; regreso de la concentración motera a Padre Polanco con coches clásicos; nueva ubicación de autocaravanas en calle Ciudad Deportiva; nuevo espacio escénico natural en la plaza de la Font Vella; ampliación de 1.000 m² en la zona de atracciones conectando con el mercado medieval; y almuerzo popular el sábado por la mañana, a precios populares.

Distribución

La feria tendrá para el sector de alimentación 3.600 m², para atracciones 4.500 m², para automoción 3.500 m², para el mercado medieval 4.000 m², para multicomercio 5.000 m², zona ecuestre de 3.000 m², y para conciertos 3.000 m².

El dispositivo logístico incluye refuerzo de accesos, señalización y transporte para garantizar la movilidad durante todo el fin de semana.

La feria por zonas

El recinto se distribuye estratégicamente por todo el municipio:

• Automoción: calles Jaume I, Cervantes y Quatre Camins

• Mercado Medieval: centro histórico

• Atracciones: ampliadas hacia la avenida de Onil

• Zona ecuestre: avenida de Onil

• Encuentro motero: calle Padre Polanco

• Comercio local y asociaciones: avenida República Argentina

• Alimentación: parque municipal

• Conciertos y espectáculos: parque municipal, plaza Convento y plaza Font Vella

• Zona igualdad: Reyes Católicos y Quatre Camins