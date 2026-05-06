Olcina sobre el tiempo el jueves: "Es una típica tormenta de primavera que puede dejar lluvias importantes y granizo"

Riesgo de lluvias fuertes que podrían ir acompañadas de granizo y viento. La llegada de una bolsa de aire frío a la provincia de Alicante trae este jueves una inestabilidad que puede dejar chaparrones importantes, sobre todo en la Marina Alta.

Y es que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves el aviso naranja en el litoral norte, que abarca El Comtat, la Marina Alta y parte de la Marina Baixa, y el amarillo en el resto.

Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la UA, ha explicado este miércoles se trata de "una típica situación de tormenta de primavera. Entra otra bolsa de aire frío, que no llega a ser una dana. Es una vaguada. Y en esta época del año da lugar a la formación de estas tormentas".

Y es que ha señalado que "son situaciones que localmente pueden acabar en lluvias importantes, muy localizadas, sobre todo en la Marina Alta, que es donde más riesgo hay de que se formen tormentas fuertes por los relieves y demás. Por tanto es una situación típica de tormentas, aire frío en capas altas y como la temperatura ya empieza a caldear las capas bajas, esto favorece la formación de estas tormentas, que puntualmente pueden ser un poco más intensas y caer incluso con granizo".

Son situaciones que localmente pueden acabar en lluvias importantes, muy localizadas Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

La alerta naranja, que contempla precipitaciones que pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en una hora y los 80 en 12 horas, irá desde las 7:00 hasta las 21:00 horas. Y la amarilla de 12:00 a 21:00 horas, con posibilidad de más de 20 litros en una hora. Todo ello con el riesgo de que vaya acompañado de "granizo y rachas de viento muy fuertes" en toda la provincia.

Aemet ha informado de que este jueves es esperan "chubascos y tormentas en amplias zonas de la Península y Baleares, pudiendo ser localmente fuertes, con granizo y vientos muy intensos. Así, ha destacado que "en el sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante podrán ser muy fuertes y persistentes: posibles inundaciones".

Previsión

Así, la previsión para este jueves para la provincia es de cielo nuboso aumentando a cubierto, con probabilidad de chubascos localmente muy fuertes, persistentes y acompañados de tormenta en el litoral del norte de Alicante desde primeras horas de la mañana; en el resto, hay probabilidad de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta a partir del mediodía. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso en el interior, más ligero en el litoral. Viento flojo de dirección variable de madrugada, tendiendo a componente este a partir de la mañana.

Para el viernes Aemet espera cielo poco nuboso, con temperaturas con cambios ligeros, salvo un ascenso de las máximas en el extremo norte. Viento flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo a sureste al mediodía.

Y el sábado, a nivel autonómico, habrá cielo nuboso, con chubascos generalizados, localmente fuertes y acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en descenso en Valencia y norte de Alicante y con cambios ligeros en el resto. Viento flojo de dirección variable.