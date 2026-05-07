Preparativos para el Sound Jordi 2026 de Alcoy: horarios y bus gratuito para volver
Este sábado vuelve el festival alcoyano con La Fúmiga, Zahara, Naina y Cactus
Alcoy acogerá de nuevo este sábado 9 de mayo el Sound Jordi, una apuesta por la música en gran formato que se consolida con su tercera edición. El festival se celebrará en el recinto de Cotes Baixes, donde volverá a reunir miles de personas con un cartel formado por la Fúmiga, Zahara, Naina y Cactus.
De este modo, después del éxito de las dos primeras convocatorias, el acontecimiento hace un nuevo paso adelante y se consolida como una referencia musical en el conjunto de nuestras comarcas.
Así, desde la concejalía de Cultura ya tienen a punto los últimos preparativos, que incluyen los horarios, el servicio de bus gratuito y la alimentación.
Horarios
Por un lado, Guillem ha anunciado los horarios definitivos de los conciertos. Las puertas del recinto abrirán a las 20:00 horas y a partir de las 21:00 se podrá disfrutar de Naina.
Posteriormente, a las 22:00 empezará el concierto de La Fúmiga, que forma parte de su gira de despedida. Más tarde, a las 00:10 será el turno de Zahara y finalizará Cactus a las 1:55 horas.
Accesos y bus gratuito
Guillem ha explicado que habrá servicio gratuito de autobús para volver de los conciertos a las diferentes zonas de Alcoy, como ya se impulsó en las anteriores ediciones.
En concreto habrá 2 líneas, una de las cuales unirá la zona de Cotes Baixes con Batoi, haciendo parada en las Aulas Verdes, al cruce de Entença con la calle Góngora, en la calle Santa Rosa 58 y a la carretera de Banyeres.
La otra línea conectará con la Zona Alta, con paradas en la calle Enginyer Cort Merita, en la Plaza de España, El Camí 6 y El Camí 68. Las dos líneas iniciarán el recorrido a partir de las 00:45 horas y tendrán salidas a las 00:45, 1:25, 2:05, 2:45 y 3:25.
Para los accesos, Guillem ha recomendado acceder con el transporte público habitual de la ciudad y ha comentado que algunas zonas recomendadas para el aparcamiento son la avenida Tirant lo Blanc y el polígono Cotes Altes. Además, también habrá una parada de taxis en la calle B para facilitar el transporte.
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