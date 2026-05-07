Una fuerte tormenta deja ya casi 40 litros en el interior norte de Alicante

La lluvia empieza a descargar con fuerza esta tarde del jueves en algunos puntos de la provincia de Alicante, que se mantiene en aviso naranja el norte e interior y amarillo en sur hasta las 22:00 horas.

Así, aunque las precipitaciones no son generalizadas, está lloviendo con cierta intensidad en algunos puntos del interior norte. Así, hasta las 17:30 se han contabilizado 38,1 litros por metro cuadrados en Xixona (La Sarga) y 37,2 en Alcoy (Font Roja), dos zonas limítrofes donde sigue lloviendo. También destacan las precipitaciones en el extremo sur de la provincia, donde en Pilar de la Horadada han caído 26,4 litros, según la red de Avamet.

También hay que resaltar los 21,8 litros en Villena, 20,4 en Beneixama, 19,2 litros en Ibi y 18,8 en Cañada.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado por después de las 17:30 horas de tormentas activas en la Comunidad, situando un "núcleo con potencial de adversidad alta" en la zona de l'Alcoià-El Comtat, donde se están registrando los principales acumulados de la provincia entre la Font Roja y La Carrasqueta, por lo que ha pedido precaución.

Antes, en Valencia las tormentas han descargado por fuerza, con 76 litros en Alzira. En cambio en la Marina Alta por ahora apenas han caído unas gotas, aunque es donde se esperaban los mayores acumulados.

De cualquier forma, los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) están activos hasta las 22:00 horas y en las próximas horas se esperan precipitaciones, sobre todo en el norte e interior de la provincia.

La alerta naranja contempla precipitaciones que pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en una hora y los 80 en 12 horas en el litoral norte (Marina Alta, El Comtat y norte de la Marina Baixa), y más de 40 litros en una hora en el interior norte (l'Alcoià, Alto Vinalopó y parte de l'Alacantí y Medio Vinalopó). Y la amarilla prevé acumulados de más de 20 litros en una hora. Todo ello con el riesgo de que vaya acompañado de "granizo y rachas de viento muy fuertes" en toda la provincia.

El Laboratorio de Climatología de la UA ha pedido esta mañana "atención en las próximas horas. Llevamos días con chubascos tormentosos en el interior, pero hoy la inestabilidad será más generalizada debido al paso de una vaguada".

"Esto favorecerá el desarrollo de tormentas muy fuertes, y que en algunos casos irán acompañados de granizo y vendavales. Están creciendo núcleos que avanzan de mar a tierra, pero durante la tarde lo harán desde el interior hacia el litoral. Precaución posibles crecidas súbitas de barrancos y ramblas", han destacado.

"Los acumulados serán muy dispares en distancias cortas, como es habitual en este tipo de situaciones", han agregado.

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