Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Generalitat acusación particular caso Les NausAlerta naranja en AlicanteFede Fuster HosbecDirecto hantavirusPaliza Gata de GorgosVencejos atrapados
instagramlinkedin

Alerta naranja por lluvias en Alicante: así ha sido la impresionante tuba de agua vista desde Onil

Este fenómeno atmosférico ha sido visto y captado desde Onil durante la tormenta que ha descargado sobre la Foia de Castalla

AEMET decreta en Alicante alerta naranja y amarilla por lluvias este jueves

AEMET decreta en Alicante alerta naranja y amarilla por lluvias este jueves

INFORMACIÓNTV

Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

La Fresca FM ha compartido en redes sociales la imagen de una impresionante tuba durante la tormenta que ha descargado con fuerza en el interior de Alicante.

Este fenómeno atmosférico ha sido visto y captado desde Onil, donde una nube giratoria ha destacado entre la tromba que, por ahora, ha dejado más de 40 litros en el interior norte de la provincia. Por ahora, los mayores acumulados se registran hasta las 17:30 horas entre Xixona, Ibi y Alcoy, donde hay un núcleo activo tormentoso tal y como ha contado INFORMACIÓN.

Cómo se forma una tuba de agua

Una tuba de agua se forma cuando una corriente ascendente muy intensa dentro de una tormenta desarrolla un embudo de rotación que desciende desde la base de la nube. Esta rotación suele originarse por cambios bruscos en la velocidad y dirección del viento a distintas alturas, un fenómeno conocido como cizalladura. Cuando ese embudo logra organizarse y estirarse hacia abajo dentro del aire húmedo e inestable, comienza a hacerse visible gracias a la condensación del vapor de agua, creando la característica columna estrecha y giratoria.

Si la circulación llega a tocar la superficie del mar —o de un lago— el fenómeno se convierte en una manga marina con capacidad de levantar agua y generar fuerte oleaje, como ya hemos visto en otras ocasiones en el litoral de la provincia.

Noticias relacionadas

Suelen aparecer en tormentas desarrolladas, sobre todo cuando la atmósfera combina humedad elevada, contraste térmico y corrientes ascendentes vigorosas. Aunque impresionantes, la mayoría de estas formaciones son menos destructivas que los tornados terrestres, pero pueden representar un riesgo para embarcaciones y zonas costeras por su imprevisibilidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alcoy se consolida como la sexta ciudad de Alicante: supera los 62.000 habitantes por primera vez en 30 años
  2. La ruta de senderismo entre cascadas y bosques que esconde uno de los rincones más bonitos de Alicante
  3. Moros y Cristianos de Alcoy 2026: Una Trilogía Festera histórica por el 750 aniversario de San Jorge
  4. Un incendio en las faldas del Maigmó en Tibi obliga a movilizar medios aéreos
  5. Los bomberos dan por estabilizado el incendio en las faldas del Maigmó
  6. La ruta de senderismo perfecta para hacer con niños en Semana Santa en Alicante
  7. Junio llega a mediados de abril: el aire tropical trae a partir del fin de semana tiempo veraniego en Alicante
  8. Así va a ser el tórrido inicio de verano que se espera en Alicante

Alerta naranja por lluvias en Alicante: así ha sido la impresionante tuba de agua vista desde Onil

Alerta naranja por lluvias en Alicante: así ha sido la impresionante tuba de agua vista desde Onil

Una fuerte tormenta deja ya casi 40 litros en el interior norte de Alicante

Una fuerte tormenta deja ya casi 40 litros en el interior norte de Alicante

La ruta de senderismo en Alicante que acaba en una cueva gigante: no olvides llevar linterna

La ruta de senderismo en Alicante que acaba en una cueva gigante: no olvides llevar linterna

Tráfico en la provincia hoy: un accidente en la N-340 en Algorós marca la mañana en las carreteras de Alicante

Tráfico en la provincia hoy: un accidente en la N-340 en Algorós marca la mañana en las carreteras de Alicante

La Aemet activa el aviso naranja en Alicante: lluvias muy fuertes, tormentas y posible granizo en la provincia

La Aemet activa el aviso naranja en Alicante: lluvias muy fuertes, tormentas y posible granizo en la provincia

Los contenedores del futuro ya están en Castalla

Los contenedores del futuro ya están en Castalla

Estos son los detalles de la Feria de San Isidro 2026 de Castalla

Estos son los detalles de la Feria de San Isidro 2026 de Castalla

Olcina sobre el tiempo el jueves: "Es una típica tormenta de primavera que puede dejar lluvias importantes y granizo"

Olcina sobre el tiempo el jueves: "Es una típica tormenta de primavera que puede dejar lluvias importantes y granizo"
Tracking Pixel Contents