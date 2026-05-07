Alerta naranja por lluvias en Alicante: así ha sido la impresionante tuba de agua vista desde Onil

La Fresca FM ha compartido en redes sociales la imagen de una impresionante tuba durante la tormenta que ha descargado con fuerza en el interior de Alicante.

Este fenómeno atmosférico ha sido visto y captado desde Onil, donde una nube giratoria ha destacado entre la tromba que, por ahora, ha dejado más de 40 litros en el interior norte de la provincia. Por ahora, los mayores acumulados se registran hasta las 17:30 horas entre Xixona, Ibi y Alcoy, donde hay un núcleo activo tormentoso tal y como ha contado INFORMACIÓN.

Cómo se forma una tuba de agua

Una tuba de agua se forma cuando una corriente ascendente muy intensa dentro de una tormenta desarrolla un embudo de rotación que desciende desde la base de la nube. Esta rotación suele originarse por cambios bruscos en la velocidad y dirección del viento a distintas alturas, un fenómeno conocido como cizalladura. Cuando ese embudo logra organizarse y estirarse hacia abajo dentro del aire húmedo e inestable, comienza a hacerse visible gracias a la condensación del vapor de agua, creando la característica columna estrecha y giratoria.

Si la circulación llega a tocar la superficie del mar —o de un lago— el fenómeno se convierte en una manga marina con capacidad de levantar agua y generar fuerte oleaje, como ya hemos visto en otras ocasiones en el litoral de la provincia.

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Suelen aparecer en tormentas desarrolladas, sobre todo cuando la atmósfera combina humedad elevada, contraste térmico y corrientes ascendentes vigorosas. Aunque impresionantes, la mayoría de estas formaciones son menos destructivas que los tornados terrestres, pero pueden representar un riesgo para embarcaciones y zonas costeras por su imprevisibilidad.