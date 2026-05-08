Alcoy abre un proceso para analizar las necesidades de los polígonos industriales
El Ayuntamiento anuncia encuestas y entrevistas para investigar la situación de movilidad, infraestructuras, gestión y necesidades de formación de los parque industriales
La concejalía de Industria de Alcoy realizará durante los próximos meses una investigación para conocer las necesidades de las áreas industriales de la ciudad alrededor de cuatro temas: movilidad, infraestructuras, gestión y necesidades de formación.
Así lo ha anunciado la edil Elisa Guillem, quien explica que el próximo lunes 11 de mayo a las 19:00 horas en Rodes tendrá lugar una presentación del proceso con empresas y sindicatos. Además, aquellas empresas interesadas todavía pueden inscribirse confirmando asistencia a la concejalía.
La investigación tendrá dos partes diferenciadas, una parte cualitativa que consistirá en diferentes entrevistas con representantes de las empresas de cada una de las entidades de gestión y modernización (EGM) de Alcoy y con representantes de los sindicatos, y una parte cuantitativa, a la cual se pasará una encuesta a trabajadores y trabajadoras de las diferentes empresas de cada una de las EGM.
Trabajamos junto al tejido industrial y de los trabajadores para dotar a las zonas industriales de los mejores servicios, y así de manera coordinada ajustamos las políticas a sus necesidades
El objetivo principal de la investigación es entender cuál es la valoración de la situación actual de las áreas industriales respecto de los cuatro temas principales así como las propuestas de mejora que se puedan aplicar, desde la percepción de toda la red de agentes industriales de la ciudad, es decir de empresas, sindicatos y trabajadores.
El trabajo se dividirá en cinco fases que incluirán la coordinación del proyecto, así como la realización de las entrevistas y encuestas, el análisis de los resultados, la redacción de un informe del proceso y una presentación final. Para el diseño y ejecución del proyecto se ha contado con una asistencia técnica por parte de la cooperativa de investigación social monoDestudio, entidad que tiene experiencia contrastada en este tipo de proyectos.
La edil de Industria, Elisa Guillem, ha señalado que "trabajamos junto al tejido industrial y de los trabajadores para dotar a las zonas industriales de los mejores servicios, y así de manera coordinada ajustamos las políticas a sus necesidades". Y ha concluido destacando que "desde la concejalía apostamos por la industria real de nuestra ciudad y por su modernización y competitividad".
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