Alcoy rescinde el contrato para el puente de Serelles al encarecerse el proyecto licitado por 3,7 millones

La obra del puente de Serelles vuelve a la casilla de salida y su coste se va a incrementar. El Ayuntamiento de Alcoy ha aprobado la resolución por mutuo acuerdo con la adjudicataria del contrato de las obras de construcción del viaducto sobre el Barranc del Cint, en la urbanización de Serelles, que estaba valorado en 3,7 millones de euros.

Un proyecto que debía realizar la promotora Luxender y que desde hace casi dos décadas ha estado plagado de contratiempos, víctima del estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008.

Las obras se paralizaron al poco de empezar hace un año por la necesidad de modificar el proyecto

Esta rescisión se ha adoptado ante la inviabilidad de continuar la ejecución según el proyecto inicial debido a diferencias técnicas detectadas durante el inicio de los trabajos hace más de un año. Entonces los trabajos no pasaron de labores previas, abonando las primeras dos certificaciones el Consistorio, tras detectarse la necesidad de modificaciones del proyecto, tal y como informó este medio el pasado diciembre.

Esta obra se adjudicó a finales de 2024 y según recogen los informes técnicos, las principales diferencias se centran en el procedimiento constructivo del tablero del puente y las propuestas para su lanzamiento sobre el barranco.

Zona donde conectará el puente en la urbanización de Serelles / Juani Ruz

Concretamente, la presencia de una línea aérea de media tensión condiciona el gálibo necesario para una posible estructura autoportante para el lanzamiento del tablero. Las soluciones propuestas para resolver estas incidencias implicarían una modificación sustancial del contrato, una circunstancia que obliga legalmente a su resolución al no ser posible subsanarlo dentro del actual marco contractual.

El acuerdo también ha tenido en cuenta que, a consecuencia de las comprobaciones técnicas realizadas para buscar alternativas viables, se ha consumido prácticamente la totalidad del plazo de ejecución previsto. Hasta el momento de la suspensión, la empresa adjudicataria solo había ejecutado un 4,37 % de la obra. Ante esta situación se ha optado por la fórmula de la resolución de mutuo acuerdo para proteger el interés público.

El objetivo es licitar de nuevo la obra a la mayor brevedad posible, tras actualizar y ampliar el proyecto para incorporar la conexión a la red viaria que iba a ser objeto de otra licitación distinta Vanessa Moltó — Concejal de Urbanismo de Alcoy

Esta resolución permitirá al Ayuntamiento licitar de nuevo la obra con mayor celeridad, incorporando un proyecto revisado y actualizado que garantice la viabilidad técnica y económica de la infraestructura.

La concejala de Urbanismo, Vanessa Moltó, ha valorado la decisión como un ejercicio de responsabilidad técnica y legal para desencallar el proyecto. Así, la regidora ha señalado que "ante la imposibilidad de continuar con la ejecución del actual proyecto tras las discrepancias técnicas planteadas y dado que las soluciones propuestas, requerían cambios que la ley de contratos del sector público no permite, hemos optado por resolverlo de mutuo acuerdo".

Juani Ruz

Moltó ha agregado que "ahora el objetivo es licitar de nuevo la obra a la mayor brevedad posible, tras actualizar y ampliar el proyecto para incorporar la conexión a la red viaria que iba a ser objeto de otra licitación distinta, aunando de esta manera plazos y ejecución de las actuaciones para completar esta conexión".

Origen

Las obras empezaron en marzo, con un plazo de ejecución de 9 meses, para facilitar el acceso a la fallida urbanización de Serelles, de la que tan solo llegó a terminarse una pequeña parte y que contemplaba la construcción de este viaducto, pero la quiebra de su promotora, Luxender, frenó este desarrollo urbanístico.

Al poco de iniciarse los trabajos la adjudicataria, CHM Obras e Infraestructuras SA, cuyo contrato se formalizó en octubre de 2024, pidió al Ayuntamiento una modificación del proyecto por razones técnicas. Parte de la obra se sufraga con el aval que se le incautó a Luxender, de unos 3,7 millones.