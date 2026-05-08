El pleno de Ibi evidencia la minoría del PSOE: aparcado un cambio urbanístico que afecta a las fiestas

PP, Som Ibi-Compromís y Vox bloquean una modificación urbanística que permitiría iniciar el trámite para permitir que comparsas se instalen en la antigua nave de Talleres Avenida. Una paralización que evidencia que el PSOE ya carece de mayoría tras expulsar del ejecutivo a Som Ibi el pasado febrero y ha provocado un rifirrafe entre gobierno y oposición.

Así, los socialistas han denunciado que los tres partidos han forzado que "el punto quede sobre la mesa, sin debate ni dictamen", advirtiendo del "impacto en las comparsas y en la convivencia vecinal ante la falta de una solución estructural" y que la oposición ha puesto "excusas" para bloquear la propuesta.

Mientras, Som Ibi ha señalado que este tema hay que solucionarlo de forma global, no solo en un caso "particular". Y el PP ha alertado de falta de claridad en la iniciativa.

Juani Ruz

El pleno celebrado el pasado martes aparcó la modificación puntual nº 38 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). "La decisión fue impulsada por Partido Popular y contó con el respaldo de Som Ibi y Vox, lo que impidió iniciar el proceso que permitiría la implantación de comparsas en la antigua nave de Talleres Avenida", han explicado desde el grupo socialista que lidera el alcalde Sergio Carrasco.

Desde el Grupo Socialista se subraya que el expediente, redactado por los técnicos del área de Urbanismo, es “administrativa, técnica y legalmente correcto”, por lo que rechazan los argumentos de parte de la oposición que apuntaban a supuestas "ambigüedades e inconsistencias". El equipo de gobierno considera que dichas críticas responden a “una excusa para no respaldar la medida”.

Según defienden los socialistas, la modificación planteada busca dar respuesta a una problemática histórica en el municipio: la falta de sedes fijas para diversas comparsas. Esta situación genera incertidumbre anual entre las agrupaciones afectadas y dificulta la planificación y regulación de la actividad festera.

La concejala de Urbanismo, Nuria Pina, ha advertido de las consecuencias del bloqueo: “Esta decisión pone en riesgo a muchas comparsas, especialmente a las más pequeñas, que pueden verse abocadas a instalar sus zocos en la vía pública”.

Esta decisión pone en riesgo a muchas comparsas, especialmente a las más pequeñas, que pueden verse abocadas a instalar sus zocos en la vía pública Nuria Pina — Concejal de Urbanismo de Ibi

Pina también ha destacado el impacto en la convivencia vecinal: “Lejos de resolver el problema, la instalación de zocos en la calle incrementa las molestias y dificulta una regulación adecuada de la actividad”.

Desde el equipo de gobierno se insiste en que la propuesta contemplaba la legalización y ordenación de estos espacios, lo que permitiría establecer normas claras, exigir el cumplimiento de requisitos de insonorización, seguridad y horarios, entre otros aspectos. “La legalización es el primer paso para compatibilizar el disfrute de las fiestas con el derecho al descanso de los vecinos”, ha añadido la edil.

El Grupo Socialista lamenta la postura de la oposición, que califica de “oportunismo político”, y asegura que seguirá "trabajando para encontrar una solución que garantice tanto la actividad festera como la convivencia vecinal, desde el diálogo y el interés general del municipio".

Som Ibi

En cambio, desde Som Ibi consideran que "la situación de las sedes festeras se tiene que tratar de forma global y propusimos que el Ayuntamiento cogiera la delantera y propusiera una reunión de trabajo conjunta entre la propiedad, administración, asociaciones vecinales y comparsas para que los pasos den seguridad jurídica".

"No dudo de la iniciativa que ciertas directivas de comparsas han tomado para arreglar esta situación, pero la convivencia entre vecinos y la fiesta tiene que estar equilibrada cuando se dan pasos como una modificación del PGOU. Además, la modificación viene dada por un particular".

Som Ibi advierte que "la convivencia entre vecinos y la fiesta tiene que estar equilibrada cuando se dan pasos como una modificación del PGOU"

Así, apunta que "no es justo que se quiera utilizar a las comparsas de arma arrojadiza cuando nuestro grupo solicita tratar este tema 'particular' de forma global para dar una solución estable y definitiva en la convivencia entre fiesta y vecindario, donde todos los agentes implicados puedan aportar soluciones".

Desde Som Ibi "queremos garantizar ese encaje legal que nos beneficie al conjunto de la sociedad ibense, no que se palpe únicamente un interés particular, sino que la premisa de interés general dé respuesta a una solución global".

Partido Popular

Por su parte el PP ha querido dejar claro este viernes que "no está en contra de la instalación de comparsas en Talleres Avenida", y que "lo que solicita el Partido Popular es algo tan básico como imprescindible: transparencia, rigor y responsabilidad en la tramitación de modificación urbanística relativa a la “Reordenación del ámbito en calles Virgen de los Desamparados, Jaime I El Conquistador y Alfonso X El Sabio”.

"Nuestra petición es clara: que en el inicio de la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica se tenga en cuenta y se explicite de manera expresa el uso terciario real que se pretende implantar en la zona", han destacado.

"Porque el verdadero motivo de esta modificación no es el uso residencial. El motivo es mantener las naves industriales existentes para desarrollar actividades terciarias que poco o nada tienen que ver con el carácter residencial previsto para ese entorno. Y eso debe decirse claramente, sin rodeos y sin ocultarlo bajo conceptos genéricos", han advertido desde el PP de Ibi.

No se puede engañar a las comparsas ni a los vecinos haciendo creer que todo está aprobado cuando ni siquiera ha comenzado realmente la tramitación urbanística Mayte Peñalver — Portavoz del PP de Ibi

"No podemos olvidar que el 3 de octubre de 2023, con la aprobación definitiva de la Modificación Puntual nº 30 del PGOU, todos los grupos teníamos claro que esas edificaciones industriales debían desaparecer. Ahora, sin embargo, se plantea conservarlas sin explicar con claridad cuál será su uso definitivo", señalan los populares.

Así, han explicado que en el pleno de esta semana "se solicitó al Partido Popular un voto favorable para iniciar esta evaluación ambiental y territorial estratégica. Un voto necesario porque el PSOE no cuenta con mayoría suficiente para sacar adelante esta modificación por sí solo, ya que cualquier modificación del PGOU requiere mayoría absoluta".

Y se ha preguntado "cómo podemos apoyar una evaluación ambiental seria si no se informa realmente sobre aquello que debe evaluarse".

"Tanto el Documento Inicial Estratégico (DIE) como el borrador insisten constantemente en el uso residencial, pero el objetivo real y conocido por todos es otro: posibilitar actividades terciarias como salones de eventos, salas de celebraciones o sedes festeras tipo B o C, con el consiguiente impacto acústico, de tráfico y de movilidad", han alertado.

Panorámica de Ibi. / Juani Ruz

"Sin embargo, esos usos concretos no aparecen explicitados en la documentación. Y aunque urbanísticamente pueda hablarse de forma genérica de “uso terciario”, entendemos que ocultar el uso específico cuando este resulta determinante para valorar impactos ambientales puede derivar en un procedimiento incompleto y jurídicamente cuestionable".

"La Evaluación Ambiental Estratégica debe basarse en el desarrollo previsible y real del plan. No se puede evaluar correctamente aquello que deliberadamente no se quiere nombrar".

Otras cuestiones que preocupan

"Además, existen otras cuestiones que generan una enorme preocupación: la eliminación de la exigencia de plazas de aparcamiento en la nueva normativa propuesta, sin justificar el impacto que esto tendría en la zona; la reducción notable del número de viviendas previstas, amparándose en un supuesto decremento poblacional que no se corresponde con la realidad de Ibi, cuya población ha aumentado en los últimos años; y la falta de una explicación rigurosa sobre el verdadero interés general que motiva esta modificación".

Por todo ello, "el Partido Popular solicitó que este inicio de modificación se dejara sobre la mesa hasta aclarar los siguientes extremos: que se explicite claramente el tipo de uso terciario que motiva realmente la modificación; que se justifique adecuadamente la reducción efectiva de viviendas; y que se explique por qué se elimina la exigencia de aparcamiento y se evalúe el impacto de dicha eliminación".

Uso real

"En definitiva, pedimos algo tan razonable como necesario: que la evaluación ambiental contemple el uso real, específico y conocido por todos, porque solo así se podrán ofrecer garantías tanto a los vecinos como a las propias comparsas que pudieran instalar allí sus sedes", han apuntado en un comunicado.

Juani Ruz

"Lo que sí consideramos una absoluta irresponsabilidad es que el Grupo Socialista esté trasladando a las comparsas la idea de que con este voto favorable al inicio de la evaluación 'ya está todo hecho'. Eso no es verdad".

Así, han destacado que "la realidad es que hablamos de una tramitación que puede prolongarse durante más de un año y cuyo resultado, a día de hoy, ni siquiera puede garantizarse como favorable. La política no puede construirse sobre medias verdades ni sobre expectativas falsas. Los vecinos de Ibi merecen transparencia y merecen saber exactamente qué se quiere hacer en su municipio".

Ambigüedad

La portavoz popular Mayte Peñalver ha incidido en que “no se puede engañar a las comparsas ni a los vecinos haciendo creer que todo está aprobado cuando ni siquiera ha comenzado realmente la tramitación urbanística. Cuando se oculta información esencial, cuando no se explica el uso real de las naves y cuando se intenta disfrazar una modificación urbanística bajo conceptos ambiguos, estamos ante una forma de actuar profundamente irresponsable".

Fachada del Ayuntamiento de Ibi. / Juani Ruz

Pañelver ha apuntado que "las mentiras y la falta de transparencia de este equipo de gobierno socialista, con el alcalde Sergio Carrasco, repercuten directamente en nuestros vecinos, en su calidad de vida y en la confianza que depositan en las instituciones".

Por último Peñalver ha destacado que “el Partido Popular va a velar siempre por los intereses de los vecinos de Ibi, defendiendo la legalidad, la transparencia y el derecho de todos a conocer la verdad. Porque gobernar no es generar titulares ni vender humo; gobernar es actuar con rigor, responsabilidad y honestidad.”