El PP acusa al PSOE de mentir sobre la reducción de la ratio de Infantil en Alcoy

El PP de Alcoy acusa al PSOE de "mentir" sobre la reducción de la ratio en Infantil de 3 años, después de que el pleno aprobara el lunes con el rechazo de populares y Vox una moción socialista que pedía bajarla a 20 alumnos, una medida que finalmente ha adoptado Educación y que reclamaba la comunidad educativa.

En el pleno el PP pidió aguardar a la decisión final de la conselleria, señalando que la Generalitat sigue criterios técnicos y que la propuesta de la Generalitat era en un principio dejarla en 23 alumnos. Y después de hacer pública la medida el PSOE cargó el miércoles contra los populares por su postura en el pleno.

Así, este viernes el grupo popular en el Ayuntamiento de Alcoy ha emitido un comunicado en el que "lamentamos la manipulación política y las falsedades difundidas por el PSOE tras la resolución de la Conselleria de Educación".

El PSOE utilizó una reivindicación legítima de la comunidad educativa para hacer política antes de que existiera una resolución definitiva Amalia Payá — Concejal del PP de Alcoy

"En primer lugar, queremos dejar muy claro que el Partido Popular nunca votó en contra de una posible reducción de ratio para Alcoy. Lo que defendimos en el pleno fue algo muy distinto: el respeto al procedimiento técnico y administrativo que todavía estaba en marcha y cuya resolución definitiva no se conocía en ese momento. Y precisamente los hechos han demostrado que nuestra postura era absolutamente coherente y responsable", han destacado.

"La Conselleria de Educación ha tomado finalmente la decisión tras analizar los datos de escolarización, natalidad y planificación educativa de la ciudad, es decir, exactamente el procedimiento técnico que el Partido Popular defendió durante el debate plenario".

Juani Ruz

Amalia Payá, edil del PP, ha manifestado que “resulta sorprendente que el PSOE intente ahora tergiversar deliberadamente nuestra posición para esconder lo evidente: que utilizaron una reivindicación legítima de la comunidad educativa para hacer política antes de que existiera una resolución definitiva”.

Botànic

Además, “resulta especialmente llamativo que PSOE y Compromís intenten presentarse ahora como los grandes defensores de la reducción de ratios cuando gobernaron la Generalitat Valenciana durante ocho años y nunca implantaron de forma generalizada las ratios de 20 alumnos que ahora reclaman con tanto entusiasmo”.

El PP ha insistido en que "nuestra intervención fue clara. Dijimos en ese pleno que la resolución todavía no había sido publicada, que ya existía una previsión reducida de 23 alumnos por aula, y que correspondía a los técnicos y a la conselleria adoptar la decisión definitiva una vez finalizado el procedimiento. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Lo que votamos en contra fue una moción oportunista y precipitada que pretendía convertir en confrontación política un procedimiento técnico todavía abierto".

Protesta en un centro de Alcoy por la supresión de aulas, en imagen de archivo / Juani Ruz

"El Partido Popular actuó con responsabilidad institucional, evitando generar alarmismo y falsas certezas mientras la conselleria estaba todavía estudiando la planificación educativa. Hay que recordar que durante ocho años tuvieron competencias, presupuesto y capacidad política para hacerlo. Y no lo hicieron".

"Por eso sorprende que ahora quieran dar lecciones a quienes sí han respetado el procedimiento técnico y administrativo desde el primer momento", han agregado.