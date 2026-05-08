La propuesta del PP que mantiene en l'Alqueria al alcalde a pesar de las irregularidades

El PP carga contra el PSOE por el bloqueo del Ayuntamiento de l'Alqueria d'Asnar y plantea un gobierno de los siete concejales, manteniendo al alcalde tránsfuga César Palmer en el cargo pese a las irregularidades que presenta su gestión.

Mientras, los socialistas han alertado de que el bloqueo del Consistorio está haciendo perder al municipio subvenciones e impide que accedan a ayudas en el futuro por impagos, insistiendo en la gravedad de la no tramitación de su moción de censura y que el PP sostiene en la sombra a Palmer.

Juani Ruz

El primer edil, ex de Compromís, se quedó solo en el ejecutivo al marcharse los dos concejales del PP y la regidora no adscrita Saray González, también ex de Compromís, tras el escándalo con el tratamiento del dinero público procedente de la recaudación de la piscina por parte de Palmer, cuya actuación denunció el PSOE y el secretario-interventor municipal puso en conocimiento del Tribunal de Cuentas.

Y el Ayuntamiento se encuentra bloqueado porque Palmer cesó al secretario municipal tras este informe y el cargo sigue vacante, impidiendo la tramitación de la moción de censura presentada por PSOE y González. He incluso ha nombrado de forma accidental por segunda vez a un peón del área de Servicios como secretario, una medida cuya legalidad cuestionan los firmantes de la moción, mientras rechaza el funcionario que propone la Diputación para salir de este limbo legal que los socialistas han llevado ya ante los tribunales.

Propuesta del PP

Y "ante la situación irregular en la que se encuentra el Ayuntamiento de nuestra población y las últimas acusaciones y mentiras vertidas por el PSPV sobre nuestra posición ante esta circunstancia, el PP de l’Alqueria d’Asnar" ha emitido un comunicado donde dan su visión de la situación y proponen una medida que se antoja imposible tras las maniobras de Palmer: que gobiernen los siete concejales juntos.

Los populares han explicado que "en el mes de noviembre, cuando abandonamos el equipo de gobierno y, sabiendo lo que podía ocurrir, lanzamos una propuesta al PSPV y a la concejala no adscrita, Saray González, para llegar a un acuerdo sobre la gobernabilidad. Proponíamos a Saray como alcaldesa y formar equipo de gobierno los seis concejales de la oposición".

El PP critica que el PSOE no aceptara su propuesta de presentar conjuntamente la moción de censura cuando todavía había secretario

Y han recordado que "el PSPV no aceptó porque querían ellos la Alcaldía", agregando que "entonces había un secretario que hubiera tramitado la moción de censura y a día de hoy, Saray seria la alcaldesa y habría equipo de gobierno y secretario, es decir, no habría bloqueo del Ayuntamiento".

El PP ha apuntado que "hasta febrero nadie nos hizo ninguna propuesta, aunque ahora sabemos que el PSPV y Saray no paraban de negociar. Ese mismo mes, días antes de que se formalizara la moción de censura, a petición del PP tuvimos una reunión los seis concejales y propusimos, esta vez, repartirse la Alcaldía a partes iguales entre los tres candidatos y formar equipo de gobierno. De nuevo el PSPV nos comunicó que no aceptaba porque no quería que el PP formara parte del acuerdo. Es decir, por segunda vez, se rechaza llegar a acuerdos con el PP".

"No midieron las consecuencias"

"Días después de esta reunión, se presenta la moción de censura ya conocida. Tan convencidos estaban de que solo ellos podían salvar la situación, que no midieron las consecuencias y eso que eran conocedores, ya que así se nos ha confirmado por quien se lo advirtió, que presentar a una persona no adscrita como candidata a la Alcaldía y sin secretario en el Ayuntamiento era una situación interpretable que permitía decretar la improcedencia de la moción, como así fue". Todo a pesar de que los populares planteaban inicialmente a González como alcaldesa.

"En este escenario, solo cabía y, así parece que se ha hecho, recurrir a la justicia para que dictamine la procedencia o no del decreto y la validación de la moción de censura. Pero, sabedores de la lentitud de estos procedimientos, dado que parece que tienen prisa por llegar al poder, han recurrido a estamentos superiores (Diputación, Cortes Valencianas) para que solucionen el problema que ellos mismos han creado".

El PP plantea que "presentémonos los seis concejales de la oposición en el despacho del alcalde y busquemos entre todos una solución"

Así, el PP señala que "como no se ha conseguido, dado que no tienen competencias para intervenir en la administración local, ahora recurren al PP de l’Alquería acusándonos de respaldar al alcalde en la sombra y de no hacer nada. ¿Ahora que han demostrado su inutilidad para desbloquear la situación recurren a nosotros? ¿No decían que no querían nada con el PP? ¿No se creían autosuficientes para solucionar el problema? Lejos de la realidad".

A pesar de esto, el PP ha anunciado que "no obstante y, siempre pensando en el bien de l’Alquería, lanzamos una nueva propuesta: presentémonos los seis concejales de la oposición en el despacho del alcalde y busquemos entre todos una solución".

Vecinos de l'Alqueria en la Diputación / INFORMACIÓN

Así, "proponemos que, si nadie quiere ceder, pues que no ceda nadie: sigamos tal cual, pero gobernando los siete. Los vecinos saben lo que hemos hecho cada uno desde que se inició la legislatura; ahora no es momento de campaña electoral ni de personalismos; es momento de soluciones y solo estando los siete unidos podremos solucionar los problemas y evitar el bloqueo del Ayuntamiento. Tenemos la oportunidad de demostrar que somos capaces de unirnos para buscar el bienestar de nuestros vecinos".

PSOE

Por su parte el PSOE ha reiterado que "lo que está pasando en l'Alqueria d'Asnar ha dejado de ser una simple mala gestión para convertirse en un caso evidente de parálisis institucional y degradación democrática. Nuestro pueblo no avanza. Está bloqueado. Y lo más grave es que aquel que tiene la responsabilidad de gobernar parece haber renunciado a hacerlo".

Así, los socialistas alertan que "actualmente el Ayuntamiento es incapaz de cumplir con el más básico: no hay presupuesto aprobado para 2026. Sin cuentas, no hay gobierno. Esta inacción está provocando la pérdida de subvenciones, oportunidades que se escapan mientras otros municipios sí que hacen su trabajo. Dinero que eran de todos y que ya no volverá".

El PSOE advierte de que "la situación es tan grave que, por no estar al corriente de los pagos con la Diputación, l'Alqueria d'Asnar no podrá optar a subvenciones durante 2026"

Y "la situación es tan grave que, por no estar al corriente de los pagos con la Diputación, l'Alqueria d'Asnar no podrá optar a subvenciones durante 2026. Una irresponsabilidad absoluta que condena el pueblo a perder inversiones y recursos esenciales".

Además, ha recordado que "mientras tanto, los proveedores continúan sin cobrar. Facturas acumuladas de 2025 por una nefasta gestión del alcalde y del que en 2025 era regidor de Economía y Hacienda, compromisos incumplidos y una imagen institucional deteriorada. Esto no solo es irresponsable: es injusto para la población y para todas aquellas empresas y autónomos que han prestado servicios en el municipio".

Sin secretario-interventor

El PSOE señala que "la liquidación de 2025 sin aprobarse, cosa que evidencia una falta total de control sobre las cuentas públicas. Y como si esto no fuera suficiente, el Ayuntamiento lleva sin secretario-interventor desde febrero. Sin esta figura, clave para garantizar la legalidad, lo que tenemos es una administración funcionando en precario, sin ningún tipo de supervisión jurídica".

El alcalde César Palmer / INFORMACIÓN

Del mismo modo "también continúa pendiente de pago la liquidación con la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, con recibos sin pagar desde febrero. Una situación inadmisible que pose en riesgo la normalidad de los servicios básicos y evidencia hasta qué punto se ha abandonado la gestión municipal".

Requerimientos de la Subdelegación del Gobierno

Además, "la situación ya ha provocado requerimientos de la Subdelegación del Gobierno preguntando por el nombramiento del secretario-interventor accidental, requerimientos que ni siquiera han sido contestados. El silencio administrativo ante advertencias oficiales es una muestra más del descontrol existente. Un alcalde que no quiere convocar plenos porque sabe que no se puede gobernar en minoría, que no se puede gestionar un ayuntamiento con una persona solo. Un alcalde que no respeta la decisión de la mayoría del pueblo".

De cualquier forma, el PSOE advierte de que "el problema no es solo administrativo. Es político. Es de liderazgo. Es de ausencia. Hay un alcalde que no gobierna, que no da la cara, que no está en el Ayuntamiento cuando más falta hace. Un vacío de poder que tiene consecuencias directas en el día a día de los vecinos".

Actuaciones paralizadas

Y señala que "los ejemplos se acumulan: proyectos tan básicos como los vados continúan sin ejecutarse, la deshumectadora de la piscina sin montar y el más grave, el proyecto del colegio lleva completamente paralizado, sin avances, sin explicaciones, sin noticias. Es la imagen perfecta de un gobierno que no funciona".

El PSOE añade que "por si no fuera suficiente, una moción de censura bloqueada por el mismo alcalde. Estamos ante un hecho gravísimo: impedir que se active un mecanismo legítimo de control democrático. A esto se suma una actitud difícil de entender por parte del Partido Popular, que lejos de exigir responsabilidades o defender el interés general, está actuando en la sombra para sostener el alcalde. Apoyando decisiones, mirando hacia otro lado ante la falta de secretario-interventor y sin mostrar la más mínima preocupación por la deriva del Ayuntamiento. Esto va de responsabilidad, va de respecto a los vecinos".

El Grupo Socialista insiste en que "lo que está pasando en l'Alqueria d'Asnar es vergonzoso. Es una falta de respecto a todos los ciudadanos y, cada vez más, se percibe como el que es: un auténtico atraco a la democracia local. Un pueblo no se puede permitir estar secuestrado por la inacción, la opacidad y los intereses políticos. Es momento de decir basta. De exigir explicaciones, responsabilidades y soluciones inmediatas. Porque gobernar no es un privilegio. Es una obligación. Y aquí, sencillamente, no se está cumpliendo".