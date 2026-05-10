Alcoy vibra al ritmo del Sound Jordi en la despedida de La Fúmiga

Alcoy se ha volcado en la noche de este sábado con el festival Sound Jordi y la despedida de La Fúmiga pese al temporal de la mañana. Los miles de asistentes han vibrado con esta apuesta por la música en gran formato que se consolida con su tercera edición.

El certamen se celebra en el recinto de Cotes Baixes, con un cartel que ha contado con Naina y Cactus, y que ha encabezado La Fúmiga. La velada la ha abierto Naina, estando previsto que continuará La Fúmiga, cabeza de cartel con una actuación que forma parte de su gira de despedida.

Zahara no ha podido actuar debido a que las condiciones meteorológicas han impedido las pruebas de sonido y los cambios de escenografía.

Para este evento organizado por el Ayuntamiento, al igual que en los dos años anteriores, se ha habilitado un servicio gratuito de autobús para volver de los conciertos a las diferentes zonas de Alcoy.