Música
Alcoy vibra al ritmo del Sound Jordi en la despedida de La Fúmiga
Miles de personas asisten al festival en su tercera edición, en la que debido a la lluvia de la mañana se ha tenido que suspender la actuación de Zahara por motivos técnicos
Alcoy se ha volcado en la noche de este sábado con el festival Sound Jordi y la despedida de La Fúmiga pese al temporal de la mañana. Los miles de asistentes han vibrado con esta apuesta por la música en gran formato que se consolida con su tercera edición.
El certamen se celebra en el recinto de Cotes Baixes, con un cartel que ha contado con Naina y Cactus, y que ha encabezado La Fúmiga. La velada la ha abierto Naina, estando previsto que continuará La Fúmiga, cabeza de cartel con una actuación que forma parte de su gira de despedida.
Zahara no ha podido actuar debido a que las condiciones meteorológicas han impedido las pruebas de sonido y los cambios de escenografía.
Para este evento organizado por el Ayuntamiento, al igual que en los dos años anteriores, se ha habilitado un servicio gratuito de autobús para volver de los conciertos a las diferentes zonas de Alcoy.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alcoy se consolida como la sexta ciudad de Alicante: supera los 62.000 habitantes por primera vez en 30 años
- La ruta de senderismo entre cascadas y bosques que esconde uno de los rincones más bonitos de Alicante
- Una fuerte tormenta deja ya casi 40 litros en el interior norte de Alicante
- Moros y Cristianos de Alcoy 2026: Una Trilogía Festera histórica por el 750 aniversario de San Jorge
- Los contenedores del futuro ya están en Castalla
- Junio llega a mediados de abril: el aire tropical trae a partir del fin de semana tiempo veraniego en Alicante
- Así va a ser el tórrido inicio de verano que se espera en Alicante
- La Generalitat autoriza la instalación de dos plantas solares con más de 130.000 placas entre Castalla e Ibi