Alcoy da el pistoletazo de salida a su IV Semana de la Moda

Este lunes comienza oficialmente la cuarta edición de la Semana de la Moda de Alcoy, una iniciativa organizada por Erum Group y el Instituto Tecnológico Textil Aitex con la colaboración del Ayuntamiento de Alcoy.

El evento está dedicado a visibilizar el talento emergente y la profunda tradición textil de la ciudad. Desde este lunes y hasta el viernes 15 de mayo, el Centre Comercial Alzamora acoge en su planta baja una exposición permanente con los trabajos finalistas de los Premios de ANDE al Mejor Joven Diseñador de la Comunidad Valenciana, donde la ciudadanía puede disfrutar de los diseños y votar por su favorito.

La programación de esta primera jornada incluye un espectáculo de "moulage" en el mismo Centre Comercial Alzamora, de 17: a 19:00 horas, a cargo del estudiantado de la Escola d'Art i Superior de Disseny de Alcoy. El martes, 12 de mayo, la actividad continuará en este mismo espacio de 18:00 a 19:00 horas con la simulación de un plató de fotografía de moda efímera y una pasarela, también de la mano de los alumnos de la EASD.

Esta semana nos permite conectar a las diferentes generaciones de alcoyanos con nuestra identidad, ofreciendo a la ciudadanía un espacio para estimar nuestra historia textil y apoyar a los nuevos talentos que aseguran el futuro del sector Lorena Zamorano — Concejal de Turismo de Alcoy

El ecuador de la semana se vivirá el miércoles 13 de mayo en el Àgora, que será el escenario, de 16:00 a 18:00 horas, de la jornada sobre diferentes visiones de la moda española. Esta mesa redonda, que requiere inscripción previa, estará moderada por el periodista especializado y director de Flash Moda, Jesús Maria Montes-Fernández. La cita reunirá a grandes referentes del sector, como el director de Innovación de Roberto Verino, Iago Jover Mariño, el reconocido diseñador Nicolás Montenegro, y representantes de la firma Lola Casademunt.

El jueves 14 de mayo, a las 20:00 horas, el IVAM-CADA acogerá una emotiva jornada dedicada a Pepito "el Modisto", con una conferencia y exposición de sus piezas más icónicas, previa inscripción. La concejala de Turismo, Lorena Zamorano, ha valorado la oportunidad de rendir este homenaje, señalando que "esta semana nos permite conectar a las diferentes generaciones de alcoyanos con nuestra identidad, ofreciendo a la ciudadanía un espacio para estimar nuestra historia textil y apoyar a los nuevos talentos que aseguran el futuro del sector".

Finalmente, el viernes 15 de mayo a las 19:00 horas la programación concluirá en el Parc Tecnològic Urbà de Rodes con el gran desfile del certamen de jóvenes diseñadores organizado por ANDE. El evento, para el que también es necesario inscribirse previamente a través de Eventbrite como en el resto de jornadas oficiales, elegirá al mejor diseñador joven de la Comunidad Valenciana y pondrá el broche a la cita con un cóctel para todas las personas asistentes.