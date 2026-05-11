A la caza del jabalí: despliegue de trampas y 500 abatidos en cuatro meses en Alicante

Cerco al jabalí en Alicante. El plan de choque activado por la Generalitat para hacer frente a la sobrepoblación de este ungulado ha permitido en sus cuatro primeros meses capturar medio millar en la provincia.

Con el objetivo de frenar esta expansión y contener también posibles contagios de peste porcina africana como los registrados en Cataluña, la Conselleria de Medio Ambiente abona al coto de caza 40 euros por ejemplar abatido y ha empezado a desplegar jaulas en zonas estratégicas de la Comunidad Valenciana.

Varios ejemplares abatidos en una cacería en la Marina Alta, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

En los cuatro primeros meses en los que lleva vigente este plan que “bonifica” la caza, se han retirado del medio natural 496 ejemplares en la provincia de Alicante, donde se estima hay entre 40.000 y 60.000 jabalíes tras un crecimiento exponencial en los últimos años.

De este medio millar, han sido abatidos 355 por cazadores desde el 1 de enero, por los que se pagan 40 euros por cabeza, mientras que 141 han sido capturados mediante las jaulas trampa que la Generalitat empezó a desplegar en febrero y que se van moviendo de ubicación, abarcando 28 de municipios de Alicante.

Una de las jaulas que se han instalado en la Comunidad Valenciana para atrapar a los jabalíes / INFORMACIÓN

A estos ejemplares hay que sumar los que se matan durante la campaña ordinaria de caza, que en el último año con datos fueron 12.000 en la provincia, complementando así esta cantidad. En toda la Comunidad Valenciana fueron 54.000 en la temporada 2023-2024.

La Generalitat Valenciana activó el pasado 1 de enero este plan de choque para reducir la sobrepoblación de jabalí en el marco de actuaciones para evitar la expansión de la peste porcina, dotado con un presupuesto total de 6 millones de euros.

A través de ayudas directas a los titulares de los cotos de caza, se paga por cada pieza cazada y retirada del medio natural, incluyendo en este dispositivo la gestión del cadáver.

Los jabalíes ya están en Alicante: así han sido vistos en el PAU 5 y Nou Nazareth / INFORMACIÓN

La empresa pública Vaersa es la encargada del servicio de recogida de los animales cazados, contando ya con 16 rutas de recogida de jabalíes con 85 puntos de recogida.

Además, desde la conselleria han destacado que se ha habilitado un servicio de recogida los domingos por la tarde con el fin de favorecer la recogida tras las cacerías de los fines de semana.

Segunda fase

De forma paralela, a partir de febrero el plan de choque ha incorporado una segunda fase de control mediante sistemas homologados de captura tipo caja o jaula, destinada a aquellos espacios en los que la caza no resulta una solución suficiente.

“Se trata de actuar de forma selectiva y basada en criterios técnicos, allí donde es necesario reforzar el control poblacional”, han explicado desde el departamento autonómico que dirige Vicente Martínez Mus.

INFORMACIÓN

Para ello se ha establecido un sistema previo de fototrampeo que permite evaluar la presencia y número de ejemplares. En función de los resultados y con la autorización de los propietarios de las parcelas, se está procediendo a la instalación de las jaulas, cuya gestión se encarga también Vaersa.

Para ello la Generalitat ha definido 14 zonas de actuación prioritaria, que afectan a 155 municipios en la Comunidad, donde se desarrollan trabajos de fototrampeo y se instalan las jaulas. Se distribuyen por provincias y comarcas, siendo cinco las que se refieren a Alicante.

Estos son los 28 municipios donde se puede instalar las jaulas trampa Las cinco zonas de Alicante donde se están instalando las jaulas trampa son las siguientes: la Zona 10, que corresponde a la denominación Xàbia-Dénia, que abarca los municipios de Dénia, El Ràfol d’Almunia, El Verger, Els Poblets, Gata de Gorgos, Ondara, Pedreguer, Pego y Xàbia; la Zona 11, nombrada Marina Alta, incluye Benissa, Calp, El Poble Nou de Benitatxell y Teulada; Zona 12 Marina Baixa, que abarca Altea, Benidorm, Callosa d'en Sarrià, Finestrat, l’Alfàs del Pi, La Nucia, La Vila Joiosa y Polop; Zona 13 Cocentaina-Font Roja: Alcoy, Cocentaina, Muro, Ibi, Bocairent (Valencia) y Banyeres de Mariola; y la Zona 14 Parque Natural del Hondo, afectando a los términos municipales de Elche y Crevillent.

Así, las jaulas están siendo instaladas en estos municipios, aunque no al mismo tiempo, ya que se van trasladando en función de las necesidades. Eso sí, ello no implique necesariamente que se vaya a trampear en todos los municipios, ya que las actuaciones se definen en función de los resultados del seguimiento y la necesidad real.

Desde la conselleria han destacado que los datos han ido aumentando de forma progresiva en todas las provincias debido a que el plan de choque se ha ido desplegando en fases. En enero y gran parte de febrero los únicos ejemplares contabilizados eran los cazados con incentivos. Pero a finales de este mes comenzó la segunda fase que se ha notado en marzo y, en especial, en abril cuando ya han sido instaladas jaulas en todas las zonas.

Jabalíes en una zona agrícola de la Comunidad Valenciana / INFORMACIÓN

Por ejemplo, en Alicante en el primer mes se cazaron solo 86 ejemplares, en Valencia 128 y en Castellón 170.

Balance

Y una vez ha acabado abril, el balance de los cuatro primeros meses es de 1.842 jabalíes en toda la Comunidad, de los que 343 han sido capturados a través de las jaulas -y posteriormente sacrificados- y 1.499 abatidos por cazadores: en Valencia se han atrapado 143 y abatido 682, sumando en total 825. En Castellón han sido 59 capturados con las jaulas y 462 cazados, siendo en total 521; y en Alicante 141 atrapados y 355 abatidos, en total 496.

Alfons Padilla

De los seis millones de presupuesto del plan de choque, 2 millones se destinan a ayudas directas por las capturas, que se bonifican hasta el 15 de septiembre, y 4 millones para Vaersa, que se suman a los 900.000 euros habilitados en 2025 para apoyar a los ayuntamientos en el control de la sobrepoblación.

Población disparada

Según los últimos datos del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), Alicante es la provincia de España que encabeza la tasa de crecimiento de una población que no para de aumentar.

Los jabalíes "toman" la segunda circunvalación de Alicante / Héctor Fuentes

En la campaña 2023-2024, última con datos publicados, se cazaron en la provincia 11.998 jabalíes, lo que representa un 9,9 % más que en la anterior campaña, un 67 % más que cinco años antes y un 140 % más que hace una década. Unas capturas que hace dos décadas solo eran de 1.443 ejemplares, según los datos publicados por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

Esto pone en evidencia que su población se ha disparado y los ejemplares cada vez se acercan más a zonas habitadas, creando además problemas de seguridad por ejemplo en las carreteras por el riesgo de atropellos. Esto ha llevado incluso a que se hayan instalado el pasado año las primeras señales de tráfico de la DGT que sustituyen la figura del ciervo por la del jabalí, el nuevo rey de los montes de Alicante.