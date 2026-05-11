Huelga en educación: este es el aplastante seguimiento en los centros educativos de Alcoy

Seguimiento masivo de la huelga de docentes en Alcoy en el inicio de este paro indefinido. La media ha sido del 88,2 % de seguimiento, según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento.

Del mismo modo, desde la Associació de Directores i Directors de Secundària del País Valencià (Adies PV) han señalado que el seguimiento en los institutos se ha movido entre el 67 y 80 %.

Según la información recogida en los diferentes centros de Educación Infantil, Primaria y Especial de la ciudad y facilitada por el PSOE, la jornada ha transcurrido sin incidencias pero con una respuesta abrumadora.

El seguimiento de la huelga ha sido bastante contundente. Estamos hablando por las estadísticas de entre el 67% y 80% Toni González Picornell — Director del IES Pare Vitòria y presidente de la Associació de Directores i Directors de Secundària del País Valencià

En conjunto, el profesorado de los colegios públicos de Alcoy ha secundado la huelga con una media del 88,2 %, mientras que la ausencia del alumnado a las aulas ha rondado el 50 %. Por centros, en el CEIP Romeral cerca del 90% de los maestros han hecho huelga, una cifra idéntica a la del CEIP Miguel Hernández.

En el CEIP San Vicente el seguimiento ha llegado al 81 %, mientras que en l'Horta Mayor y al CEE Tomàs Llàcer la práctica totalidad del profesorado se ha sumado a la parada, a excepción de los servicios mínimos. "Unas cifras no hacen más que dejar patente la gravedad de la situación que denuncian los sindicatos y las familias", han destacado desde el PSOE.

Por otra parte, el director del IES Pare Vitòria y presidente la Associació de Directores i Directors de Secundària del País Valencià, Toni González Picornell, ha explicado que "el seguimiento de la huelga ha sido bastante contundente. Estamos hablando por las estadísticas que mantenemos de entre el 67% y 80%. Y esto empieza a preocupar en los centros para ver cómo vamos a llevar la gestión a lo largo de toda la huelga indefinida".

El director del IES Pare Vitòria y presidente de la asociación Adies PV / Juani Ruz

Y es que ha recordado que este lunes "es cierto que ha habido huelga de estudiantes y poco más o menos con los servicios mínimos hemos podido hacer una mínima gestión. Pero sí que es cierto que de cara a los próximos días nos vamos a encontrar con todo el alumnado. Y si solo tenemos los servicios mínimos, va a ser una situación suficientemente caótica".

Respaldo del PSOE

Por su parte el Grupo Municipal Socialista de Alcoy "quiere expresar su apoyo total a la huelga general de educación que ha tenido lugar en toda la Comunidad Valenciana y que en nuestra ciudad ha registrado un seguimiento masivo", han señalado en un comunicado.

"Esta movilización no es solo una protesta laboral, sino una llamada de alerta en defensa de un sistema educativo público que el gobierno de Juanfran Pérez Llorca está castigando con recortes estructurales, la reducción de plantillas docentes y un ataque directo al modelo de escuela en valenciano".

"Los datos recogidos en los centros públicos de Alcoy demuestran que la comunidad educativa ha dicho 'basta' a unas políticas que priorizan el sectarismo por encima de la calidad de la enseñanza", han destacado.

El éxito de esta huelga en Alcoy es el reflejo del malestar profundo ante un gobierno autonómico que entiende la educación como un gasto y no como una inversión Toni Francés — Alcalde de Alcoy

El alcalde Toni Francés ha querido valorar la importancia de esta jornada y ha señalado directamente la responsabilidad política del Partido Popular y sus socios. "El éxito de esta huelga en Alcoy es el reflejo del malestar profundo ante un gobierno autonómico que entiende la educación como un gasto y no como una inversión. Desde el Grupo Municipal Socialista creemos que defender la escuela pública es garantizar la igualdad de oportunidades para nuestros hijos e hijas".

Así, Francés ha insistido en que "no podemos permitir que se recorten recursos en la atención a la diversidad ni que se pongan trabas a nuestra lengua, porque una educación pública fuerte y digna es el motor de progreso de toda la sociedad alcoyana".

"El gobierno municipal socialista continuará apoyando a las reivindicaciones del profesorado y las asociaciones de madres y padres para exigir en la Generalitat que rectifique una deriva que perjudica gravemente el derecho a una educación de calidad, universal y en valenciano, han agregado desde el PSOE de Alcoy.