Sofisticadas plantaciones de marihuana en edificios en ruinas en Alcoy

Sofisticadas plantaciones de marihuana en edificios deshabitados y declarados en ruinas de Alcoy donde era más complicado ser descubiertos. La Policía Nacional y la Guardia Civil han desmantelado una red de cultivo de estupefaciente que tenía hasta seis emplazamientos en Alcoy, Cocentaina y l'Alqueria d'Asnar, según han informado este lunes ambos cuerpos.

El operativo, en el que participaron medio centenar de agentes, ha permitido arrestar a seis personas e intervenir más de un millar de plantas y armas, Y lo más llamativo es que en Alcoy las plantaciones se ubicaban en inmuebles abandonados y en estado ruinoso, pese a lo que contaba con modernos sistemas de iluminación, ventilación y riego.

Material intervenido en la operación / INFORMACIÓN

Los arrestados son tres hombres y tres mujeres, de edades comprendidas entre los 32 y 41 años, como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, que lideraban una red dedicada al cultivo indoor de marihuana, con plantaciones repartidas en los tres términos municipales.

La operación, fue desarrollada en tres fases distintas entre los meses de febrero a abril, en las que se llevaron a cabo un total de 21 entradas y registros, consiguiéndose la incautación de 1.121 plantas de marihuana, entre otros efectos y sustancias estupefacientes relacionadas con el delito investigado.

Inicio de la investigación

Agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Alcoy, en colaboración con el Equipo Roca de la Guardia Civil de la Compañía de Ibi, han desmantelado estos importantes cultivos de marihuana tipo indoor, en el marco de una investigación contra el tráfico de sustancias estupefacientes.

Plantones de marihuana / INFORMACIÓN

La operación se inició a finales del mes de febrero cuando agentes de ambos cuerpos recibieron información relativa a que, varias personas de nacionalidad española y residentes en Alcoy pudieran estar relacionados con varios cultivos intensivos de marihuana tanto en esta ciudad como en otras localidades limítrofes, motivo por el cual se aunaron los esfuerzos de ambos cuerpos policiales estatales y se dio inicio a la operación conjunta.

Las instalaciones tenían enganches ilegales a la red eléctrica / INFORMACIÓN

Tras varias semanas de continua actividad operativa discreta sobre las posibles plantaciones y sus responsables, después de analizar numerosa información y verificar ciertos aspectos de interés policial, se procedió, con las correspondientes autorizaciones judiciales, a iniciar de forma escalonada la fase de explotación de la operación.

Primera fase. Dos plantaciones en l'Alqueria d'Asnar

Así pues, en la primera fase, los agentes intervinieron en dos viviendas de la pequeña localidad de l'Alqueria d'Asnar, donde se desmantelaron sendas plantaciones instaladas en el interior de dos viviendas situadas en pleno casco urbano de la ciudad.

Algunas de las armas incautadas en la operación / INFORMACIÓN

Como resultado de esta primera fase, se incautaron un total de 540 plantas de marihuana y 240 gramos de hachís, y se detuvieron como presuntos responsables de los hechos a un matrimonio, varón y mujer, ambos de nacionalidad española.

Segunda fase. 18 registros en Alcoy

La segunda fase tuvo lugar a mediados del mes de marzo. En este caso, el desarrollo de la operación, permitió la detención de tres personas y el desmantelamiento de otras tres plantaciones en Alcoy, donde se incautaron casi 600 plantas de marihuana, 5 kilogramos de cogollos dispuestos para su venta y decenas de armas simuladas, prohibidas y blancas, entre las que se destacan escopetas y fusiles de aire comprimido, puños americanos, bastones estoque, puñales y pistolas tipo táser.

Inmueble en mal estado donde se ubicaba una de las plantaciones / INFORMACIÓN

En cuanto a las plantaciones, se encontraban ubicadas en el interior de varios bloques de edificios deshabitados del centro del casco urbano y declarados por el Ayuntamiento de Alcoy en estado ruinoso, motivo por el cual fueron necesarias practicar hasta 18 entradas y registros en inmuebles hasta dar con ellas, siendo necesario establecer un operativo policial compuesto por más de medio centenar de agentes de ambos cuerpos.

En el interior de las viviendas, los agentes hallaron 5 kilogramos de cogollos de marihuana, 581 plantas de esta sustancia estupefaciente y diversas armas y munición, tales como 44 cartuchos del calibre 22, armas simuladas y diversas armas prohibidas como; puños americanos, pistolas táser y bastones estoque.

Material intervenido / INFORMACIÓN

Estas plantaciones contaban con un sofisticado sistema de iluminación, ventilación y riego destinado al cultivo intensivo de la sustancia, cuyo suministro eléctrico estaba siendo abastecido a través de conexiones ilegales a la red eléctrica, trasladándose todo este aparataje tras su desmantelamiento a dependencias policiales para su análisis y posterior destrucción.

Última fase. Una casa de campo en Cocentaina

La tercera y última fase se desarrolló a comienzos de abril. En esta ocasión, la investigación llevó a los agentes hasta una casa de campo situada en una partida rural de la localidad de Cocentaina denominada l'Alquería de Benifloret. Aquí, además de constatarse igualmente un enganche ilegal a la red de suministro eléctrico, se intervinieron 127 gramos de marihuana y diversos útiles para su cultivo, resultando detenida una mujer como supuesta responsable del ilícito cultivo.

Cogollos de marihuana intervenidos / INFORMACIÓN

El cómputo total de la operación conjunta en sus tres fases fue de 21 entradas y registros, seis detenidos por los delitos de tráfico de drogas, seis plantaciones tipo indoor desmanteladas, 1.121 plantas de marihuana, 5,127 kilogramos de marihuana, 270 gramos de hachís, varias armas largas de aire comprimido, 44 cartuchos metálicos del calibre 22, decenas de armas prohibidas (bastón estoque, nunchaku y pistolas táser) y armas blancas de todo tipo, además de numeroso material de uso exclusivo para el cultivo, el cual ya ha ido destruido e inutilizado.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en relación con esta red dedicada a la producción y distribución de marihuana en la zona, han explicado las mismas fuentes.