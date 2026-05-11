La actividad solidaria que permite retirar más de 200 kilos de basura del Serpis en Alcoy

El entorno del río Serpis se convirtió este domingo en escenario de una acción colectiva de concienciación y compromiso ambiental. Todo gracias a la jornada de limpieza y recogida de residuos organizada por el Ayuntamiento de Alcoy, en colaboración con las asociaciones vecinales de la ciudad, dentro de la programación especial con motivo de su 50 aniversario.

La actividad, llevada a cabo en un tramo del cauce situado en la zona inferior del puente de Fernando Reig, reunió a cerca de 40 personas voluntarias que, en apenas dos horas, lograron retirar un total de 206 kilos de residuos abandonados en este espacio natural.

Unos 40 voluntarios participaron en la limpieza del cauce fluvial / INFORMACIÓN

En concreto, se recogieron 89 kilos de envases, 55 kilos de resto y 62 kilos de vidrio, evidenciando la importante acumulación de basura existente en el entorno fluvial y la necesidad de seguir trabajando en la sensibilización ciudadana.

Precisamente, esta iniciativa nace directamente de la participación ciudadana, ya que fue la propuesta más votada en el apartado de gasto corriente de la última edición de los Presupuestos Participativos. De esta manera, una propuesta vecinal se ha convertido en una acción real con impacto directo sobre el entorno natural de la ciudad.

Esta actividad demuestra la creciente conciencia ambiental de la ciudadanía y la importancia de cuidar entre todos unos espacios naturales tan valiosos y cercanos como los ríos que atraviesan nuestra ciudad Toni Francés — Alcalde de Alcoy

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha agradecido públicamente la implicación de las cerca de 40 personas voluntarias y de las asociaciones vecinales participantes, destacando que esta actividad demuestra “la creciente conciencia ambiental de la ciudadanía y la importancia de cuidar entre todos unos espacios naturales tan valiosos y cercanos como los ríos que atraviesan nuestra ciudad”.

Francés ha subrayado además el valor de iniciativas que combinan participación y sensibilización, recordando que “la mejor limpieza es siempre la que no hace falta realizar”, por lo que ha insistido en la necesidad de seguir concienciando a la población para evitar el abandono de residuos en entornos naturales.

La iniciativa ha permitido retirar más de 200 kilos de basura / INFORMACIÓN

Asimismo, ha puesto en valor el papel de los Presupuestos Participativos como herramienta para convertir propuestas ciudadanas en acciones reales y ha señalado que la buena acogida de la jornada anima al Ayuntamiento a continuar impulsando este tipo de actividades en el futuro.

La jornada concluyó con un tentempié para las personas participantes como reconocimiento a su colaboración y esfuerzo durante la actividad.