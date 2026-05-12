Alcoy no tira la toalla y apura las opciones del millonario proyecto para rehabilitar el barrio Font Dolça

Alcoy trata de ampliar el plazo de los fondos europeos para poder ejecutar la rehabilitación del barrio Font Dolça. Tras haber quedado el proceso tres veces desierto, el Ayuntamiento no tira la toalla y mantiene viva la posibilidad de realizar una obra cuyo coste asciende a 4,3 millones, de los que 3,6 son ayudas de la UE, y que afecta a 166 viviendas.

El PSOE ha salido así al paso de las críticas del PP, que en un comunicado denunciaba este martes que "muchos vecinos de la Font Dolça siguen sin recuperar la fianza de las obras de rehabilitación". El motivo no es otro que el proyecto todavía no se ha descartado, y que en caso de que no se pueda ejecutar, se devolverán las cantidades, que oscilan entre 100 y 300 euros por vivienda, correspondiente al 1 % del coste total de la obra.

El PP denuncia que muchos vecinos no han recuperado las fianzas mientras que el PSOE responde que esto se debe a que el proyecto no se ha descartado todavía

Así, la regidora de Urbanismo, Vanessa Moltó (PSOE), ha desmentido las declaraciones del PP, pidiendo "responsabilidad" a la oposición y lamentando que "solo busquen crear alarma social con mentiras" sobre un proyecto en que el Ayuntamiento todavía está trabajando para llevar a cabo y sobre unas fianzas que, en cualquier caso, "están garantizadas".

"El Grupo Municipal Socialista de Alcoy desmiente categóricamente las recientes acusaciones del Partido Popular sobre el supuesto fracaso del proyecto de rehabilitación de la Font Dolça".

Juani Ruz

El gobierno municipal recuerda que "en ningún momento se ha descartado la tramitación de esta actuación" y que "la intención firme e inequívoca continúa siendo llevar a cabo la obra para mejorar las condiciones de vida del vecindario. De hecho, gracias a un reciente anexo publicado por el Ministerio de Vivienda, se abre la posibilidad de estudiar la ampliación de los plazos para no dejar perder intervenciones tan importantes para la ciudadanía como es el proyecto Barrios.

"Ante el alarmismo irresponsable generado por la formación conservadora sobre el dinero avanzado por las familias afectadas, el ejecutivo local garantiza la máxima transparencia y seguridad", ha manifestado el PSOE.

Lo único que buscan es crear alarma y desinformación, como es habitual en la política comunicativa del PP de Alcoy Vanessa Moltó — Concejal de Urbanismo de Alcoy

"En el caso hipotético que, agotadas todas las vías, finalmente no fuera posible ejecutar el proyecto, se procedería por supuesto a la devolución íntegra de las fianzas. Hay que subrayar que estas cantidades oscilan entre los 100 y los 300 euros como máximo por vecino, y los fondos están completamente asegurados", han señalado desde las filas socialistas, que han recordado que "esta gestión municipal impecable contrasta de pleno con las graves irregularidades en materia de vivienda que se han vivido recientemente en otros ayuntamientos gobernados precisamente por el Partido Popular", en referencia al escándalo de las viviendas de protección oficial de Les Naus en Alicante.

La regidora de Urbanismo ha exigido al Partido Popular que "deje de jugar de manera partidista con la tranquilidad y las ilusiones de las familias de Alcoy". Así "pedimos responsabilidad alrededor de un tema que ellos saben perfectamente que nunca se ha dicho que se renunciaba a hacer; lo único que buscan es crear alarma y desinformación, como es habitual en la política comunicativa del PP de Alcoy".

Las fianzas oscilan entre los 100 y 300 euros, correspondientes al 1 % del proyecto, ya que el resto se financia con fondos públicos

En esta misma línea, la regidora socialista lamenta la nula aportación de la oposición al progreso del municipio. "Llevamos tres años de videos destructivos llenos de medias verdades o falsedades completas, sin que hayan sido capaces de aportar ni una sola propuesta en positivo para la ciudad", ha agregado.

El comunicado del PP

Estas manifestaciones del PSOE han sido como consecuencia del comunicado enviado este martes por el PP en el que denunciaba "la falta de sensibilidad y la mala gestión del gobierno municipal de Toni Francés con los vecinos de la Font Dolça, que meses después de confirmarse el fracaso del proyecto de rehabilitación de estos edificios, siguen sin recuperar el dinero que adelantaron como fianza de su propio bolsillo".

Desde el PP "consideramos una auténtica vergüenza que familias de Alcoy confiaran en el gobierno, adelantaran cantidades económicas para unas obras que el propio gobierno municipal fue incapaz de sacar adelante y, a día de hoy, continúen esperando una respuesta y la devolución de su dinero".

Lo verdaderamente escandaloso es que los afectados estén pagando las consecuencias de esa incompetencia mientras el gobierno permanece callado y sin dar explicaciones claras Carlos Pastor — Portavoz del PP de Alcoy

Carlos Pastor, portavoz del PP en Alcoy, ha apuntado que “lo más grave ya no es solo que Alcoy haya perdido cerca de tres millones de euros de fondos europeos por la incapacidad del gobierno socialista. Lo verdaderamente escandaloso es que los afectados estén pagando las consecuencias de esa incompetencia mientras el gobierno permanece callado y sin dar explicaciones claras”

El PP señala que "hay que recordar que estamos hablando de vecinos que hicieron un esfuerzo económico importante, creyendo en las promesas de Toni Francés. Hoy, algunos de ellos se sienten engañados, abandonados y utilizados por un gobierno municipal que fue muy rápido para pedirles dinero, pero extremadamente lento para devolvérselo".

Barrio de la Font Dolça en Alcoy / Juani Ruz

"Desde el Partido Popular exigimos que se les devuelva de forma inmediata la fianza de todas las cantidades adelantadas por los vecinos, que se cree un calendario público y transparente de pagos, que se den explicaciones urgentes sobre por qué el Ayuntamiento sigue reteniendo un dinero que no le pertenece. Y que sobre todo, Toni Francés dé la cara ante los afectados y asuma responsabilidades políticas por este desastre", han manifestado los populares.

"El fracaso de la Font Dolça no puede terminar convirtiéndose también en un castigo económico para los vecinos. Alcoy no merece un gobierno que promete ayudas, pierde los fondos y encima deja a los ciudadanos sin respuestas y sin su dinero".

El proyecto

La intervención en Font Dolça contempla la mejora energética de 17 edificios que suman un total de 166 viviendas. Un contempla que los vecinos solo tengan que pagar un 1 % del coste.

En cambio, las obras del otro proyecto "gemelo", en el barrio Sagrado Corazón, arrancaron a finales del pasado año, ay que sí que se logró culminar su adjudicación, y contemplan una inversión de 5,47 millones de euros, también con financiación europea, que abarca 18 bloques y 208 viviendas de la Zona Nord.

En ambos casos el proyecto cuenta con financiación europea del 84 % de fondos Next Generation, aportaciones del Ayuntamiento de Alcoy (10 %), de la Generalitat Valenciana (5 %) y de los vecinos beneficiarios (1 %). Es decir que los vecinos solo tiene que pagar entre 100 y 350 euros, cuando se trata de una inversión por vivienda que asciende a unos 25.000 euros.

Obras de aislamiento que se están llevando a cabo en el barrio Sagrado Corazón, en una imagen de este lunes / Juani Ruz

Las obras previstas en ambos proyectos incluyen intervenciones en la envolvente térmica de los edificios (fachadas, cubiertas y elementos comunes), reparación de tejados, trabajos de albañilería y mejoras en accesibilidad, todo con el objetivo de reducir la demanda energética y mejorar el confort de las personas residentes. También se prioriza el uso de materiales con baja huella de carbono y sistemas de gestión ambiental.

Del mismo modo los proyectos incluyen la reurbanización de los entornos de los barrios, con el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas, ampliar las zonas ajardinadas y mejorar la seguridad peatonal, suprimiendo recorridos angostos y renovando la iluminación.