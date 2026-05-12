Nuevo golpe al polígono de La Canal en Alcoy: el Ministerio de Transportes rechaza construir un nuevo enlace en la A-7

Nuevo informe en contra del polígono de La Canal en Alcoy. Pese a encontrarse el proyecto del parque empresarial Alcoi Sud en un estadio inicial de tramitación, la propuesta que ha levantado un gran rechazo en la ciudad e Ibi acumula dictámenes en contra. El último, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El departamento que dirige Óscar Puente ha emitido un informe desfavorable en lo referente a la afección del proyecto a la Red de Carreteras del Estado. Y es que rechaza la petición del promotor de construir un nuevo enlace de la A-7 para facilitar el acceso a futuro parque de un millón de metros cuadrados.

Así, recuerda que "los desarrollos urbanísticos deben resolver las necesidades de movilidad que generan, desarrollando sus propios sistemas e infraestructuras, y apoyándose en otras redes viarias, antes de que los flujos de tráfico que producen los nuevos desarrollos desemboquen en la red de largo recorrido".

Juani Ruz

Y destaca que las infraestructuras debe costearla el promotor del proyecto, en este caso la Cámara de Comercio, que va de la mano de la Generalitat y del Ayuntamiento, aunque este último supedita su desarrollo a su viabilidad medioambiental.

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció ha dado a conocer este "nuevo golpe" al polígono, que se suma a los emitidos por los ayuntamientos de Ibi y de Alcoy y la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana.

Se trata de un informe de 31 de marzo de 2026 de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes. Y el principal motivo es que no puede admitir que se cree un nuevo enlace en la autovía A-7 para el acceso en el polígono, tal como pretendía el plan presentado por la Cámara de Comercio, puesto que esto incumple el Reglamento General de Carreteras. y es que la Dirección General de Carreteras insiste en que las infraestructuras necesarias debe acometerlas y costearlas el promotor.

Afección significativa a la seguridad

Además de descartar la creación de un nuevo enlace, un impedimento que La Carrasca advierte de que obligará a rehacer totalmente el plan especial, el informe considera que la instalación en el área de influencia de la autovía de unos 600.000 m² de nuevas actividades industriales y terciarias cambia el uso de los accesos existentes a las carreteras estatales y puede implicar "una afección significativa a las condiciones de seguridad y de servicio de las carreteras estatales afectadas".

Juani Ruz

Por ello exige elaborar un estudio de tráfico y capacidad y, en el supuesto de que fueran necesarias medidas para mantener el nivel de servicio y seguridad viaria, puntualiza que las tendría que ejecutar a su cargo el promotor del polígono, que costearía su financiación.

Obligación

En cuanto a la compatibilidad con las zonas de protección de las carreteras estatales, considera que la documentación presentada no tiene el detalle suficiente. También plantea otras cuestiones relativas a drenaje de las carreteras, al posible incremento del riesgo de inundación para la Red de Carreteras del Estado y en el estudio acústico que se tendría que realizar. Y la Dirección General de Carreteras concluye remarcando que su informe es "preceptivo y vinculante".

La Colla La Carrasca destaca que la "oposición social a esta iniciativa es cada vuelta mayor: a las entidades alcoyanas que ya se oponían se han añadido varias asociaciones de Ibi e incluso su Ayuntamiento de manera unánime; en el Ayuntamiento de Alcoy, a la oposición al proyecto mantenida por Guanyar se ha sumado también Compromís, que forma parte del gobierno municipal. Y recientemente las fuerzas sindicales (UGT, CC OO, CGT e Intersindical Valenciana) también se manifestaron el pasado 1 de Mayo oponiéndose en el polígono de La Canal y reivindicando soluciones comarcales".

Un momento de una marcha por La Canal en contra del proyecto / INFORMACIÓN

Este proyecto se ubica a ambos lados de la A-7 en la zona de La Canal, en la linde con Ibi. Y para ello la Generalitat tramita una reclasificación urbanísticamente de los terrenos, que actualmente están protegidos y que en el nuevo PGOU que tramita Alcoy pasan a ser suelo rústico, aunque están afectados por su cercanía al parque natural de la Font Roja.

Ecologistas, Guanyar y Compromís alertan que además de su impacto en una zona de gran valor ambiental, el parque pondría en peligro el acuífero del Molinar del que bebe la ciudad, debido al riesgo de contaminación del subsuelo. Y desde la Cámara de Comercio defienden que se limita el tipo de actividades y se contemplarán todas las medidas necesarias para evitar vertidos.