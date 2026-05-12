Guanyar reitera su desconfianza hacia el equipo de gobierno de Alcoy por el polígono en La Canal

Desconfianza hasta que no se entierre el polígono de La Canal en Alcoy. Guanyar ha reiterado este martes que su recelo con el gobierno municipal del PSOE y Compromís "continuará mientras este no desestime definitivamente el proyecto industrial en La Canal".

La plataforma ciudadana ha advertido al ejecutivo local que, más allá del trámite administrativo que permitirá llevar adelante un presupuesto aprobado en minoría a través de una cuestión de confianza, "la gestión municipal ha perdido la confianza de la población" y "solo un cambio en las políticas que practica podría recuperar el consenso con Guanyar Alcoi".

El portavoz de Guanyar, Sergi Rodríguez, y su edil Mari Carmen Paredes, en una imagen reciente / J. A. Rico

Este jueves 14 de mayo acaba el plazo para presentar una posible moción de censura a la Alcaldía en virtud de la cuestión de confianza a la que ligó el alcalde Toni Francés las cuentas de 2026 en caso de ser rechazadas, como así fue por parte de PP, Vox y Guanyar. Una vez pase este plazo se aprobarán los presupuestos automáticamente, y la plataforma ciudadana ya anunció que no apoyaría una moción de censura.

El protocolo de actuación sobre La Canal representa una grave amenaza al entorno natural y al modelo urbanístico de Alcoy Sergi Rodríguez — Portavoz de Guanyar Alcoi

Desde Guanyar han recordado que el hecho que motivó su negativa a los presupuestos y a la cuestión de confianza "fue la decisión del gobierno local de firmar el protocolo de actuación con la Cámara de Comercio de Alcoy y la Generalitat con el objetivo de reclasificar terrenos no urbanizables y no urbanizables protegidos de La Canal a urbanizables, con la pretensión de posibilitar la ubicación del polígono industrial Alcoi Sud".

Inestabilidad institucional

Según el portavoz de su grupo municipal, Sergi Rodríguez, "el protocolo de actuación sobre La Canal representa una grave amenaza al entorno natural y al modelo urbanístico de Alcoy. A pesar de esto, el gobierno del PSOE y Compromís han decidido mantenerlo, a pesar de ser consciente que esto iba a provocar una situación de inestabilidad institucional porque Guanyar Alcoi, por coherencia, no puede, en esas condiciones, ni aprobar el presupuesto ni dar la confianza a un gobierno que sostiene estas actuaciones".

"La maniobra administrativa para aprobar el presupuesto en minoría podrá salir adelante porque Guanyar Alcoi en ningún caso iba a apoyar una hipotética moción de censura que solo pueden presentar PP y Vox conjuntamente, puesto que estos partidos, entre muchísimas otras políticas que se alejan del interés general, defienden lo mismo que el gobierno en la cuestión del Canal", ha recordado la plataforma.

Juani Ruz

"Aunque Guanyar Alcoi nunca apoyaría, ni por activa ni por pasiva, una moción de censura de la derecha, el gobierno tiene que tomar conciencia de que ha perdido el apoyo de la mayoría popular y de la gente de izquierda que no se ve representada en esas decisiones. Guanyar Alcoi, en cambio, mantiene el compromiso adquirido con el electorado y ha actuado con coherencia con lo que este exige", ha agregado Rodríguez.

Condiciones

En este sentido, la asamblea de Guanyar reunida este lunes "tiene claro que apoyaría a cualquier regidor/a del espacio progresista que diera el paso para presentarse como alternativa si asumiera la ejecución en el que resto de legislatura, de una nueva agenda política" con cinco acciones.

"Restringir inmediatamente el protocolo firmado con la Cámara y la Generalitat descartando definitivamente la ubicación de un polígono industrial en la Canal y compromiso firme en la defensa de todos los recursos naturales del municipio y en especial del acuífero del Molinar".

industrial en la Canal y del municipio y en especial del acuífero del Molinar". " Remunicipalizar la gestión de los servicios de aguas y transporte urbano de autobuses".

la gestión de los servicios de aguas y transporte urbano de autobuses". "Aplicar la ordenanza de peatonalización del centro con la perspectiva de ir ampliándola".

con la perspectiva de ir ampliándola". "Restringir la concesión de la gestión del parking de La Rosaleda , abriéndolo de nuevo con gestión pública".

, abriéndolo de nuevo con gestión pública". "Actuar en política de vivienda de manera prioritaria en la acción del gobierno".

La asamblea de Guanyar, "siendo consciente que se trata de una propuesta difícil, reta a los partidos del gobierno a que actúen con valentía. Compromís y PSOE tendrían que dar ese paso con la convicción de que cambiar la agenda política es la mejor forma de cerrar el paso en un gobierno PP-Vox. La derecha ya demostró, con los gobiernos del PP, que sus políticas son contrarias a los intereses de la mayoría social y de la ciudad de Alcoy. La alternativa es posible y necesaria y Guanyar mantiene su mano tendida para hacer políticas que resuelvan los problemas de la gente".