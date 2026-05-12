Huelga en educación: Alcoy y Castalla se movilizan para reclamar mejoras a la Generalitat
Los docentes se concentran en las dos ciudades para denunciar las deficiencias que sufren en sus centros
La segunda jornada de la huelga en educación ha traído movilizaciones a l'Alcoià. Así, en Alcoy más de 300 docentes se han concentrado en la Plaça d'Espanya para exigir a la Conselleria de Educación las mejoras urgentes que reclama la comunidad educativa.
A la misma han asistido profesores de la ciudad y comarca, con presencia de docentes de los centros de Primaria y Secundaria, así como de la Escola d'Art, Escuela Oficial de Idiomas y del Colegio Rural Agrupado (CRA).
En el acto representantes de todos los colectivos han puesto de manifiesto la falta de condiciones que sufre cada centro, contando la movilización con la presencia del alcalde Toni Francés y otros concejales del Ayuntamiento.
Y en Castalla también se ha realizado otra protesta, que ha tenido como punto de encuentro el IES Enric Valor y que ha celebrado la concentración ante el Ayuntamiento
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