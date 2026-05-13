Compromís celebra el nuevo varapalo al proyecto del polígono de La Canal de Alcoy

“Como siempre hemos dicho, los informes están demostrando que La Canal no es viable”. Compromís ha mostrado este miércoles su satisfacción por el nuevo informe desfavorable del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre el proyecto de polígono industrial de Alcoi Sud en La Canal. Esta ha sido la respuesta a un informe que, según defienden, demuestra de nuevo que “este proyecto no es viable, y por tanto confirma la postura contraria que Compromís siempre hemos defendido”.

El vicealcalde de Alcoy, Àlex Cerradelo, ha recorda que “desde Compromís siempre hemos dicho que no se puede hacer un polígono industrial en La Canal, tanto por el valor ecológico de la zona como por la inseguridad que supone para el acuífero del Molinar. También, siempre hemos dicho que los informes nos darían la razón, y esto es lo que está pasando”.

Si gobernaran PP y Vox, probablemente ignorarían los informes técnicos, como nos tienen acostumbrados. Esto es el que pasó con La Rosaleda, con Serelles o con el parking del McDonald's Àlex Cerradelo — Vicealcalde de Alcoy (Compromís)

Además, señalan que el nuevo informe se suma a los informes contrarios emitidos recientemente, tanto por los ayuntamientos de Alcoy e Ibi, como por la Generalitat Valenciana. En este sentido, Cerradelo afirma que “la realidad es tozuda y todos los informes de todas las administraciones están dejando claro que el proyecto de La Canal no es posible. Por eso, Compromís desde el gobierno municipal trabaja en alternativas industriales sostenibles y compatibles con nuestro territorio”.

Cerradelo ha insistido en que “con Compromís en el gobierno municipal no se hará este polígono, porque defendemos el rigor técnico y luchamos por nuestro entorno natural”. En cambio, se ha mostrado preocupado porque “si gobernaran PP y Vox, probablemente ignorarían los informes técnicos, como nos tienen acostumbrados. Esto es el que pasó con La Rosaleda, con Serelles o con el parking del McDonald's”.

Por eso, Cerradelo ha insistido en que “hace falta que las fuerzas de izquierdas actuemos con responsabilidad y unidad, no podemos permitirnos atacarnos los unos en los otros. No podemos abrir la puerta a un gobierno de derechas que pondría en riesgo La Canal y el agua de Alcoi. La gente de nuestra ciudad no se lo merece”. Así pues, afirma que “Compromís seguiremos trabajando y seguiremos siendo la garantía de que La Canal no se hace, como demuestra este nuevo informe”.