Alcoi celebra el Dia Internacional dels Museus amb jornades de portes obertes i activitats especials per a tots els públics
La programació, sota el lema "Museus unint un món dividit", s'estendrà del 15 al 18 de maig amb visites guiades, jocs i concerts gratuïts als espais expositius de la ciutat.
L'Ajuntament d'Alcoi s'adhereix un any més a la celebració del Dia Internacional dels Museus, que tindrà lloc durant aquest cap de setmana i s'allargarà fins al dilluns 18 de maig. La regidora de Turisme, Lorena Zamorano, ha presentat hui en roda de premsa una completa programació d'activitats dissenyada per a convidar la ciutadania a gaudir del patrimoni local. Sota el lema de l'edició d'enguany, "Museus unint un món dividit", els diferents recintes oferiran jornades de portes obertes i propostes dinàmiques gratuïtes per a posar en valor aquests espais com a elements de cohesió.
Durant tot el cap de setmana, espais com el Museu Arqueològic Camilo Visedo, l'Explora i el Refugi de Cervantes seran d'accés lliure i gratuït per a totes les persones visitants. La programació arrancarà el divendres 15 de maig amb el Centre Ovidi Montllor, que oferirà visites guiades a l'exposició llegat d'Isabel-Clara Simó. El dissabte 16 de maig, el MUBOMA acollirà el joc de cerca "Un museu que ens uneix" al matí i el concert del grup Zulo a la vesprada. Per a la jornada del diumenge 17 de maig, el Museu Arqueològic Camilo Visedo ha preparat l'escape room familiar "Un museo encantado" , mentre que a les pintures rupestres de La Sarga es durà a terme una gimcana i una visita guiada. Així mateix, l'IVAM CADA Alcoi oferirà una visita guiada a la seua exposició temporal al migdia. Cal destacar que el dilluns 18 de maig, els espais municipals com el Museu Arqueològic, el Refugi de Cervantes i el MUBOMA obriran excepcionalment amb jornades de portes obertes i entrada gratuïta.
La regidora de Turisme, Lorena Zamorano, ha animat la ciutadania a participar activament en aquestes jornades culturals. «Aquest cap de setmana és una oportunitat magnífica perquè tothom s'aprope als nostres museus i descobrisca l'enorme riquesa patrimonial i històrica que tenim a un pas de casa, ja que molts alcoians encara no els coneixen. Espais com l'Explora són recursos molt representatius de la nostra ciutat que val la pena visitar, mentre que el Refugi de Cervantes ens permet fer memòria i prendre consciència sobre el nostre passat perquè no es torne a repetir. Volem que la cultura siga accessible, fomente la reflexió i actue com un vertader motor de cohesió social per a tota la ciutadania».
