Alcoy culmina la aprobación de las cuentas al no presentarse una moción de censura contra Francés

Alcoy culmina el plazo para la aprobación forzosa de las cuentas de 2026, ya que como era de esperar, no se ha presentado una moción de censura contra el alcalde Toni Francés. El mes con el que contaba la oposición acababa este jueves, por lo que el viernes se procederá por parte de la Secretaría a la aprobación provisional de las cuentas y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Y el final de este plazo lo que ha hecho es avivar un nuevo choque entre el PP, que pide otra vez la dimisión del alcalde, y el PSOE, que lamenta que la oposición haya hecho "perder" a Alcoy un mes para aprobar las cuenta cuando no había alternativa posible para una moción de censura.

Francés, que perdió el primer pleno para aprobar las cuentas, ligó los presupuestos después a una cuestión de confianza, perdiendo de nuevo la votación en un segundo pleno por el rechazo de PP, Vox y Guanyar. Pero si en un mes no se presentaba una moción de censura para la que eran imprescindibles estos tres grupos, se aprobarían automáticamente. Y Guanyar ya advirtió que bajo ningún concepto facilitaría a la derecha un cambio de gobierno.

Todo con el polígono de La Canal de fondo. Guanyar condicionó su apoyo a las cuentas a que el Ayuntamiento enterrara el proyecto, y el PP, todo lo contrario, que se le diera un impulso claro para respaldar los presupuestos.

Así, este jueves el PP ha cargado contra el alcalde, lamentando que "Toni Francés sigue gobernando un mes después de perder la confianza del pleno". Mientras, los socialistas han recordado que lo que ha fracasado es una hipotética moción de censura, lo que evidencia que no hay ninguna alternativa posible a su gobierno.

PP

Los populares han recordado en un comunicado que "el pleno dijo claramente no a sus presupuestos y también no a su forma de gobernar. Sin embargo, un mes después, el alcalde sigue sin dimitir ni asumir las consecuencias políticas de ese rechazo".

"Desde el Partido Popular de Alcoy consideramos que esta situación es grave y refleja una falta de responsabilidad política. Entendemos la política como un servicio público, pero también como un ejercicio de responsabilidad, y creemos que cuando un gobierno pierde la confianza del pleno debe actuar en consecuencia".

El alcalde perdió la cuestión de confianza y el pleno le dijo que no a su gestión. Un mes después, sigue sin asumir ninguna responsabilidad Carlos Pastor — Portavoz del PP de Alcoy

El portavoz del PP, Carlos Pastor, ha manifestado que "el alcalde perdió la cuestión de confianza y el pleno le dijo que no a su gestión. Un mes después, sigue sin asumir ninguna responsabilidad. Eso dice mucho de cómo entiende la política este gobierno”.

Pastor ha añadido que “hay quienes entendemos la política como un servicio a los ciudadanos, y quien se aferra al poder, aunque el pleno le esté diciendo lo contrario. La ciudad necesita un gobierno que escuche, que reaccione y que no ignore los mensajes claros que ha enviado el pleno municipal”.

A día de hoy, y tras lo ocurrido en la cuestión de confianza, "consideramos incomprensible que el alcalde continúe sin dar un paso al lado ni plantear cambios reales en su forma de gobernar. Solo queda un año de mandato y lo responsable sería dedicar ese tiempo a gestionar pensando en Alcoy, no en la supervivencia política del gobierno".

Réplica

El alcalde ha respondido al PP recordando que el fracaso de la moción de censura evidencia que “la oposición ha hecho perder un mes en Alcoy por intereses partidistas”.

Para Francés, esta situación demuestra “dos cuestiones muy evidentes”. Por un lado, que “Alcoy ha perdido un mes por intereses puramente políticos y partidistas que no tenían nada que ver con los presupuestos ni con las necesidades reales de la ciudad”.

En este sentido, el alcalde ha criticado especialmente la actitud mantenida alrededor del proyecto del parque empresarial Alcoi Sud, asegurando que “tanto unos como otros han intentado convertir un tema estratégico para la ciudad en un instrumento de chantaje político, llevando el debate a los extremos y exigiendo posicionamientos absolutos sobre un proyecto del cual todavía se están recopilando informes técnicos y sectoriales”.

Alcoy ha perdido un mes por intereses puramente políticos y partidistas que no tenían nada que ver con los presupuestos ni con las necesidades reales de la ciudad Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Francés ha afirmado que “la oposición de Alcoy ha dimitido como oposición” y ha añadido que “cuando un partido se niega a sentar con el gobierno para debatir, aportar propuestas e intentar llegar a acuerdos, no solo está renunciando a hacer política útil, sino que también está fallando a sus votantes y al papel que le corresponde dentro de la corporación municipal”.

Sin alternativa real

El alcalde también considera que la no presentación de una moción de censura evidencia que “no hay una alternativa real al gobierno de Toni Francés. Esto es una realidad que el PP no ha asumido desde las últimas elecciones municipales”, puesto que “no le dan los números para conformar una mayoría de gobierno, aunque no puedan hacerse el ánimo”.

Por eso, ha reclamado a la oposición que “deje gobernar, deje trabajar y gestionar a quién sí que tiene la responsabilidad de hacerlo”.

Francés ha pedido al Partido Popular “que abandone el populismo, la fabricación de bulos y los mensajes alarmistas que solo generan crispación y bloqueo institucional”. Y ha defendido la necesidad de una oposición “constructiva, responsable y centrada en aportar soluciones útiles para la ciudadanía”.

Con la finalización de este plazo, los presupuestos municipales quedarán aprobados de manera automática, una situación que el alcalde ha calificado de “necesaria pero retrasada artificialmente durante un mes”.

Según ha explicado, esta aprobación permitirá empezar a activar “actuaciones de mejora y mantenimiento de la ciudad, ayudas sociales, políticas públicas de bienestar, inversiones y proyectos importantes que Alcoy no podía continuar teniendo bloqueados por estrategias partidistas”.