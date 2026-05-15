La razón por la que Alcoy inicia la demolición del antiguo circuito de BMX

El Ayuntamiento de Alcoy ha comenzado las obras para desmantelar el antiguo circuito de BMX situado en el barrio del Viaducte por razones de seguridad, según ha informado este viernes el ejecutivo municipal.

Estos trabajos, que arrancaron el pasado miércoles, tienen como finalidad principal evitar posibles riesgos y daños personales a causa de accesos indebidos, ya que el espacio había quedado totalmente sin uso tras la apertura hace cinco años del nuevo circuito en la zona de Trencacaps.

El circuito de BMX que se está desmantelando / INFORMACIÓN

El proyecto consiste en una serie de tareas diseñadas para adecuar e integrar de nuevo el espacio. En primer lugar, se llevará a cabo la demolición de todas las instalaciones que todavía quedan en el recinto, lo que incluye fuentes, casetas de servicios, muros y los vallados de protección.

Maquinaria pesada

A continuación, la maquinaria pesada se encargará de demoler y triturar los antiguos pavimentos rígidos de hormigón y asfalto. Finalmente, tras la excavación pertinente de la parcela, se perfilará y compactará el terreno, extendiendo una capa de áridos para dejar la superficie completamente nivelada y segura para el entorno.

Esta intervención es fundamental para evitar cualquier peligro y garantizar la máxima tranquilidad a los vecinos, dejando la zona completamente limpia y ordenada Jordi Martínez — Concejal de Obras de Alcoy

Esta intervención ha sido adjudicada por un importe total de 42.587,91 euros (IVA incluido). Según la estimación técnica, el plazo de ejecución de este contrato de obras será de dos meses.

El concejal de Obras, Jordi Martínez, valora esta medida preventiva de forma muy provechosa para el barrio: "Esta intervención es fundamental para evitar cualquier peligro y garantizar la máxima tranquilidad a los vecinos y vecinas del Viaducte, dejando la zona completamente limpia y ordenada después de haber dotado a nuestra ciudad de unas instalaciones deportivas de primer nivel para los amantes de este deporte".

Un deporte consolidado

El Ayuntamiento inauguró en 2021 el nuevo circuito de BMX en la partida de Trencacaps, en el barrio de Santa Rosa. Se trata de una infraestructura deportiva de grandes dimensiones que supuso una inversión superior a los 265.000 euros.

Se ubica en unos terrenos municipales que se utilizaban como zona de aparcamiento cuando había partido de fútbol en El Collao, y que en últimos años antes de la obra había albergado el helipuerto provisional para emergencias.

El nuevo circuito de BMX de Alcoy, inaugurado en 2021 / INFORMACIÓN

Del mismo modo está homologado por la federación nacional de ciclismo, lo que permite acoger competiciones oficiales de ámbito autonómico y nacional. Una de las zonas más destacadas es la rampa de salida, una zona de cinco metros de altura.

Tanto es así que el circuito se ha convertido en un referente. Y es que en invierno a un gran número de riders de países como Francia, República Checa, Bélgica, Suiza, Italia, Alemania, Letonia y Lituania acuden para preparar sus próximas competiciones, como ocurrió en febrero de 2025.