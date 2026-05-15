La Diputación reitera la disponibilidad de un secretario para desbloquear l'Alqueria d'Asnar mientras que el alcalde contraataca con supuestas irregularidades del PSOE... en 2018

La Diputación vuelve a ofrecer un secretario-interventor al alcalde de l'Alqueria d'Asnar, César Palmer, para desbloquear la gestión del Ayuntamiento... y por extensión la moción de censura en su contra. Un funcionario plenamente acreditado y que fue cesado por Palmer en febrero, tras denunciar el secretario irregularidades en la gestión del dinero público, alegando una incompatibilidad que la Diputación reitera que no existe.

Este ofrecimiento se ha realizado este martes. Y un día después el primer edil ha pasado a la ofensiva con un comunicado en el que denuncia supuestas irregularidades del PSOE cuando gobernaba... en 2018. Asegura en un comunicado que ha puesto en conocimiento estos hechos de los "órganos competentes".

El alcalde César Palmer / INFORMACIÓN

Así, la Diputación ha vuelto a enviar la disponibilidad del funcionario que cesó Palmer para volver a ocupar el cargo de secretario-interventor en comisión circunstancial. Y reitera que "la competencia para efectuar dicha designación se ha vuelto a confirmar con la Dirección General de Administración Local" de la Generalitat, después de que él hubiera alegado en su cese una incompatibilidad que después reiteró al rechazar su nuevo nombramiento planteado por la Diputación.

El primer edil alegaba que ese funcionario adscrito al Servicio de Asistencia a Municipios no podía ocupar el cargo por no tener competencia territorial al prestar servicios fuera de la provincia de Alicante. Y ante esto, la Diputación respondió el 16 de marzo que tras realizar la consulta a la Dirección General de Administración Local de la Generalitat, "el funcionario ejerce sus funciones como funcionario con habilitación nacional en la provincia de Alicante", por lo que puede proponer ese nombramiento en comisión circunstancial.

La Diputación reitera al Ayuntamiento que el funcionario que ofrece no presenta ningún tipo de incompatibilidad pese a la postura del alcalde

Ahora mismo, el alcalde tiene de secretario a un peón del área de Servicios, al que ha nombrado por segunda vez en el cargo y cuya legalidad ha puesto en cuestión la oposición.

El PSOE y la concejal Saray González, firmantes de la moción de censura que se mantiene bloqueada por la falta de un funcionario acreditado, han lamentado que "después de más de tres meses sin secretario-interventor, el alcalde tiene encima la mesa soluciones reales para desbloquear la situación del Ayuntamiento y empezar a normalizar el funcionamiento municipal".

Pérdida de subvenciones

Y ha lamentado que este martes "hemos recibido la primera de muchas comunicaciones de una subvención perdida de la Diputación por no estar al corriente de los pagos, relacionada con la gestión del agua. Una situación muy grave que afecta directamente el dinero y los intereses de todos los vecinos y vecinas del pueblo".

"Y si el Ayuntamiento está como está, solo hay un responsable: el alcalde. Porque está intentando, de todas las maneras posibles, que nuestro pueblo continúe sin secretario-interventor. No hay excusas. La Diputación lo ha dejado muy claro. Mañana mismo podríamos tener un profesional trabajando para poner al día nuestro Ayuntamiento y empezar a desbloquear expedientes, subvenciones y pagos".

"Ahora mismo el alcalde tiene dos opciones encima de la mesa que pondrían fin a todos los problemas que tenemos: pedir en comisión circunstancial un secretario al Servicio de Atención a los Municipios de la Diputación. O pedir en comisión circunstancial" al secretario que ya fue cesado.

Juani Ruz

"Por lo tanto, la pregunta es muy clara: realmente el alcalde quiere desbloquear el Ayuntamiento o piensa continuar así mientras el pueblo continúa perjudicándose cada día más. Qué excusa tendrá ahora", recordándole que tiene sobre la mesa desde febrero una petición de los 6 regidores a la oposición (3 del PSOE, 2 del PP y González), para la continuidad del funcionario que fue después cesado. Un funcionario que por otra parte traslado al Tribunal de Cuentas las supuestas irregularidades de Palmer con la recaudación del polideportivo, que ya había denunciado el PSOE y que llevaron a que Palmer se quedara solo en el gobierno el pasado noviembre.

Así, los cuatro ediles firmantes de la moción ha alertado de que "los daños económicos que está sufriendo nuestro pueblo pueden llegar a ser irreparables si continuamos perdiendo subvenciones, ayudas y oportunidades por culpa de esta situación. Los vecinos y vecinas merecen responsabilidad, transparencia y una gestión que piense en el bien común y no en intereses personales".

Comunicado del alcalde

Por su parte, Palmer, actualmente edil tránsfuga tras abandonar Compromís por pactar con el PP ha emitido un comunicado, a través de la Federación de Partidos Locales (Fepal). En el mismo anuncia que “el Ayuntamiento remite documentación sobre facturas de una asociación creada por antiguos cargos electos del PSOE”. Una denuncia que desde las filas socialistas han rechazado, señalando que "quiere hacer creer que nos hemos quedado con dinero pero él sabe que es falso".

En el comunicado el alcalde, que no hace declaraciones a INFORMACIÓN desde hace meses, explica que entre la documentación que se aportó "a los organismos investigadores y fiscalizadores, se hallan facturas y anotaciones correspondientes a ejercicios anteriores relacionadas con una entidad denominada Grupo de Recreación Deportiva de Gimnasia General l’Alqueria d’Asnar, conocida como GRE l’Alqueria", que "facturó al Ayuntamiento diferentes cantidades".

El Ayuntamiento remite documentación sobre facturas de una asociación creada por antiguos cargos electos del PSOE César Palmer — Alcalde de l'Alqueria d'Asnar

Así, señala que "hay que decirlo claro: según el acta de constitución de la que dispone esta Alcaldía, dicha asociación fue creada por personas que en aquel momento eran cargos electos del PSOE, concretamente por 4 concejales del PSOE. Precisamente por ello, y para evitar cualquier juicio político interesado, toda la documentación de ejercicios anteriores se ha puesto en manos de los órganos que investigan con garantías".

L'Alqueria d'Asnar, en una imagen de archivo / JUANI RUZ

"Entre dicha documentación constan facturas por actividades dirigidas de gimnasia y otros servicios", poniendo como ejemplo "factura de 20 de abril de 2018 por importe de 950 euros; factura de 25 de mayo de 2018 por importe de 1.200 euros; factura de 29 de junio de 2018 por importe de 2.235 euros; factura de 4 de septiembre de 2019 por importe de 2.000 euros. También consta una factura posterior de abono por importe de -2.235 euros, con referencia a la factura 2018_03". Eso sí, en el comunicado no concreta a los órganos a los que se han remitido, ni copias de las facturas ni copia de la denuncia. De cualquier forma, es posible que estos hechos supuestamente irregulares, según Palmer, hubieran ya prescrito al haber pasado entre 7 y 8 años.

"Posibles pagos en 'B'"

"Además de esas facturas, esta Alcaldía ha localizado y remitido documentación con anotaciones manuscritas sobre importes, conceptos, dinero en efectivo y posibles pagos en 'B'. No lo decimos como una acusación política, sino como un hecho documental: esas anotaciones existen, han sido incorporadas al expediente y han sido remitidas a los órganos competentes para que las analicen", señala el alcalde.

"Por tanto, frente a quienes pretenden dar lecciones de transparencia, hay que decirlo claro: esta Alcaldía está haciendo lo que no siempre se ha hecho en este Ayuntamiento: abrir cajones, revisar papeles, poner orden y remitir los indicios a los órganos competentes".

Vecinos de l'Alqueria en la Diputación / INFORMACIÓN

"El pueblo tiene derecho a saber que no todo empieza ahora. Tiene derecho a saber que hay documentación de años anteriores que también merece explicaciones. Tiene derecho a saber que, mientras algunos quieren presentar al alcalde como culpable sin ninguna resolución judicial, esta Alcaldía ha puesto sobre la mesa documentación que afecta a periodos anteriores y que deberá ser analizada con el mismo rigor", ha señalado.

"Esta es solo una pequeña muestra del contenido encontrado que está siendo investigado por las autoridades competentes. Cuando está Alcaldía detecta indicios de presuntas irregularidades contables, no duda en ponerlo en conocimiento de los organismos competentes en la materia, los cuales serán finalmente los que determinen y diriman si existe algún tipo de responsabilidad", ha concluido el primer edil.