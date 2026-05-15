Esta es la preocupante cifra que adeuda la Generalitat por la reforma del IES Sempere de Alcoy

Los impagos por la reforma del IES Andreu Sempere de Alcoy ascienden a 1,5 millones de euros. Así lo ha cuantificado Compromís, que va a llevar a las Cortes estos retrasos que ponen en peligro la finalización de las obras. Unos trabajos que cuentan con el compromiso de la adjudicataria de acabarlos en agosto, cuando finaliza la prórroga aprobada recientemente, para así poder iniciar el curso en las remodeladas instalaciones. Siempre que estos impagos no supongan un obstáculo insalvable.

La formación valencianista ha denunciado la situación que sufre este centro, cuyos alumnos llevan desde enero de 2025 reubicados en la Escuela Oficial de Idiomas y en el edificio del Viaducto.

Juani Ruz

Así, el diputado autonómico y portavoz de Educación de Compromís en las Cortes, Gerard Fullana, y el vicealcalde Àxel Cerradelo se han acercado al IES Andreu Sempere para denunciar los impagos por parte de la Conselleria de Educación. Y ambos también han mostrado su apoyo a la huelga de los docentes.

La Generalitat ha dejado de pagar a las empresas para hacer esta escuela. Le deben en este momento un millón y medio de euros a las empresas, que además son de Alcoy Gerard Fullana — Diputado autonómico de Compromís

Fullana ha destacado que en este instituto "las obras continúan en este momento gracias al Ayuntamiento. Queremos denunciar que la Generalitat ha dejado de pagar a las empresas para hacer esta escuela. Le deben en este momento un millón y medio de euros a las empresas, que además son de Alcoy", reclamando a la Conselleria de Educación una modificación de crédito "para recuperar los fondos que había en el Plan Edificant. Eran 306 millones de euros cada año y han pasado a ser 180. Es decir, el Partido Popular recortó un 40 % los fondos que tenía".

Y ha alertado que "esto implica retrasos. Es decir, esta empresa en este momento se ha mantenido aquí por el trabajo de negociación del Ayuntamiento, porque si no hubiera parado las obras y es posible que en septiembre no pueda empezar el curso en este centro. Si la conselleria no paga, continúa sin pagar lo que debe y el Ayuntamiento al final no tiene la suficiente espalda económica, no para pagar lo suyo, que ya es mucho, sino para pagar lo de la conselleria", su finalización para el inicio del próximo curso estaría en el aire.

En ningún momento se ha llegado al punto de paralizar las obras, aunque sí que nos han transmitido las dificultades por las que pasan las empresas Àlex Cerradelo — Vicealcalde de Alcoy y portavoz de Compromís

Así, ha anunciado que este viernes presentarán una batería de propuestas legislativas para preguntar por qué no se está pagando a las empresas que están haciendo su trabajo. Y ha denunciado que las obras que se están realizando quedaron atadas antes de la llegada del PP al Palau de la Generalitat, "viviendo de las inversiones aprobadas por el Botànic", pero "no hay ninguna inversión nueva" desde entonces.

Los dos dirigente de Compromís junto a las obras del instituto Andreu Sempere / INFORMACIÓN

Por su parte Cerradelo, sobre la posibilidad de paralización de las obras, ha explicado "ha habido una comunicación continua entre la empresa y el Ayuntamiento de Alcoy", porque el Consistorio "en todo momento lo que quiere es que esta obra acabe lo antes posible y que pueda, al menos el curso que viene, empezar".

"En ningún momento se ha llegado a ese punto" de paralización, aunque "sí que nos han transmitido las dificultades por las que pasan las empresas" y por ello se ha prorrogado la finalización de las obras, comprometiéndose a que las obras estén finalizadas en agosto, aunque 1,5 millones es mucho dinero adeudado.