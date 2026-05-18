Alicante afronta el verano con un 58 % más de reservas en sus embalses tras superar la peor sequía de su historia

La provincia de Alicante afronta el verano con los embalses a niveles previos a la peor sequía de su historia. Tras dos años con los pantanos bajo mínimos, las lluvias registradas en el presente año hidrológico que arrancó en octubre han hecho que las reservas se sitúen en un 58 % más en 2025 y un 134 % más que en 2024, es decir más del doble que hace dos años, cuando tocaron fondo.

Así, el abastecimiento está plenamente garantizado para un verano que puede volver a ser de récord en cuanto al turismo, con millones de visitantes en la provincia.

Embalse de Amadorio, en una imagen reciente / Rafa Arjones

Tampoco son unos niveles extraordinarios salvo en un caso, ya que están lejos de sus capacidades máximas y persiste un déficit estructural de agua en la provincia. Pero evidencian la salida de la crisis que provocó el mayor déficit de precipitaciones desde que hay registros en la demarcación y cortes de suministro en la zona donde más llueve de Alicante, la Marina Alta, además de acabar con más de 1,7 millones de pinos de los montes del litoral de la provincia.

En materia de abastecimiento de agua para este verano está todo garantizado gracias a las lluvias de invierno y primavera en todo el territorio español Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Así, a dos semanas del inicio de verano meteorológico, los embalses superan ampliamente las cifras que ofrecían en los dos últimos estíos. Y llama poderosamente la atención las reservas de La Pedrera de Orihuela, el mayor pantano con mucha diferencia de la provincia, que no disponía de una cantidad tan elevada desde hace una década. Pero en este caso no se debe a las lluvias registradas en la provincia, sino a las caídas en la cabecera del Tajo, que han facilitado los trasvases máximos en los últimos meses.

Por cuencas

Así, por cuencas, los tres pantanos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Amadorio en La Vila Joiosa, Beniarrés y Guadalest, albergan 23 hectómetros cúbicos, un 33 % más que hace un año y el doble que en 2024.

En cuanto al Segura, los dos embalses de la CHS, La Pedrera en Orihuela y Crevillent, disponen de 145 hectómetros, un 63 % más que el año pasado y un 139 % más que hace dos años. Eso sí, estos dos pantanos se nutren sobre todo del trasvase del Tajo y la desalinizadora de Torrevieja, por lo que esta magnífica situación, debido al estado de la enorme presa de La Pedrera, por encima del 50 % de su capacidad por primera vez en la última década, es como consecuencia de un año hidrológico muy húmedo en la península.

Estado de los embalses / INFORMACIÓN

Así, los cinco embalses suman 168 hectómetros cúbicos, un nivel por encima incluso que las reservas de 2022, lo que representa un 58 % más que en 2025 y un 134 % más que en 2024.

Por embalses

Por pantanos, en la cuenca del Júcar destaca Beniarrés, que está casi al 50 % de su capacidad con 13 hectómetros, un 31 % más que hace un año y un 154 % más que en 2024. Todo después de que en 2024 se llegarán a sacar los peces para evitar su muerte y que afectaran a la calidad del agua debido a la falta de oxígeno, ya que se encontraba al 14 % de su capacidad.

El de Guadalest alberga 5 hectómetros, un 5,5 % más que en 2025 y un 22 % más que en 2024, situándose al 38 % de su capacidad.

Y el del Amadorio, que recibe también aportes de la desalinizadora de Mutxamel para el abastecimiento de Benidorm y su comarca, dispone de casi 5 hectómetros, al 31 % de su capacidad, lo que representa un 90 % más que en 2025 y más del doble que en 2024, cuando apenas tenía 2 hectómetros.

El mayor embalse de la provincia, ubicado en Orihuela, está por encima del 50 % de su capacidad, algo que no ocurría de desde hace una década, gracias a los aportes del trasvase

En cuanto a los de la CHS, La Pedrera dispone de 126 hectómetros, es decir está al 51 % de su capacidad máxima, fijada en 248 hectómetros. Desde hace más de una década no presentaba cifras tan altas.

Un incremento de las reservas de agua en este embalse del Bajo Segura que es producto de las aportaciones extraordinarias recibidas del trasvase Tajo-Segura. En especial por aquellas autorizadas, pero pendientes de trasvasar desde hacía meses, que no se habían hecho efectivas todavía.

Así, dispone de un 74 % más que en 2025 y un 145 % más que en 2024. Eso sí, en los próximos meses sus reservas bajarán de forma significativa por la demanda de la huerta tradicional de la Vega Alta, Media y Baja y de la temporada turística, que convertirá en puntual esta situación ideal frente al déficit estructural de recursos en la demarcación hidrográfica.

Una lección pendiente para la Marina Alta Sobre si la provincia ha aprendido de la sequía que llevó a restricciones en la Marina Alta en el verano de 2024, el director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha lamentado que no ha sido así y que de momento no se han adoptado medidas para que, en el caso de que se repita un desplome así de las lluvias, la comarca esté mejor preparada. La Marina Alta pasa por ser con diferencia la zona más lluviosa de la provincia, y la situación fue crítica en 2024 al registrarse precipitaciones hasta un 70 % por debajo de la media. Olcina ha explicado que “de momento no hay actuaciones previstas. Ya comenté que ahí la solución tenía que venir por una interconexión de todas las fuentes disponibles en la Marina Alta. Eso significaría que funcionara la Mancomunidad de la Marina Alta como la de la Marina Baixa”, ya que la primera está constituida “pero no ha tenido una función directa y cada municipio va a lo suyo”. Y ha recordado que “de momento no hay problemas de sequía. Y la situación se va sobrellevando y parece que ha dejado de preocupar, pero el riesgo latente está ahí por si viene una próxima sequía”.

Y en cuanto al pantano de Crevillent, este dispone de casi 19 hectómetros, al 42 % de su capacidad. Esto es un 13 % más que el año pasado y un 110 % más que en 2024.

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado que “en materia de abastecimiento de agua para este verano está todo garantizado gracias a las lluvias de invierno y primavera en todo el territorio español”.

Rafa Arjones

Y es que el catedrático de Análisis Geográfico Regional ha destacado sobre todo “las precipitaciones en invierno en la cabecera del Tajo, que han garantizado todo lo que depende del sistema del trasvase Tajo-Segura y la Mancomunidad del Taibilla”.

Así, ha señalado que gracias a esos aportes “toda la parte sur de la provincia tiene los abastecimientos plenamente garantizados. Y en la parte centro y norte también con las lluvias acumuladas que ha habido, recarga de acuíferos… así este verano no habrá ningún problema. El balance por tanto es muy positivo gracias a las lluvias que han rellenado embalses y acuíferos”.

Todo gracias a que se ha entrado en un periodo húmedo y el año hidrológico está dentro de la media o incluso por encima en algunas zonas. Eso sí, el cambio climático está haciendo que estos periodos de sequía y de lluvias se acorten, y además la falta de precipitaciones es más intensa, por lo que la provincia puede volver a un ciclo seco pronto, aunque por ahora no hay indicio que de vaya a ser a corto plazo.

Plan Hidrológico Nacional

Olcina ha realizado otra reflexión aprovechando este periodo húmedo que vive la provincia y España: “Este es el momento que debería aprovechar el gobierno central para llevar a cabo un nuevo Plan Hidrológico Nacional, un nuevo esquema del agua”.

El pantano de Beniarrés / Juani Ruz

Y es que ha recordado que “lo venimos diciendo desde hace meses, desde que ya vimos que el invierno era tan lluvioso y estaba rellenando tanto los embalses y que las reservas están en cifras históricas, por encima del 80 % en algunos casos, en algunas cuencas, este es el momento de planificar con racionalidad y sensatez, viendo todas las posibilidades atendiendo la voz experta de los científicos y técnicos”.

El director del Laboratorio de Climatología de la UA ha apuntado que “en materia hídrica creo que se está desaprovechando también esa posibilidad, en una coyuntura favorable de reservas de agua para abastecimiento”.