La Cámara de Comercio sobre los informes del polígono de La Canal en Alcoy: "No se oponen, solo marcan condicionantes al proyecto definitivo”

"No se oponen, solo marcan condicionantes al proyecto definitivo”. La Cámara de Comercio de Alcoy ha valorado los informes técnicos realizados por diferentes entidades y organismos vinculados sobre el proyecto del Parque Empresarial Alcoi Sud (PEAS) y se ha mostrado "optimista" sobre el desarrollo del proceso administrativo.

Entre los últimos figuran varios de la Generalitat y del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. En el caso de la administración autonómica, han sido dos dictámenes que cuestionan su viabilidad, alertando que el proyecto contiene aspectos que pueden ser incompatibles con la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana y con la legislación urbanística sobre paisaje e infraestructura verde.

Y el del Gobierno Central informa desfavorablemente sobre el parque Alcoi Sud, al rechazar la construcción de un nuevo enlace en la A-7, recordando que es el promotor quien tiene que costear las infraestructuras necesarias para resolver sus necesidades de movilidad.

Ninguno de los informes dice que no se pueda hacer el parque empresarial, al contrario. Establecen condicionantes a tener en cuenta en el diseño final Natxo Gómez — Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Alcoy

El vicepresidente de la Cámara, Natxo Gómez, ha explicado que “ninguno de los informes es negativo, no se oponen, solo marcan condicionantes a tener en cuenta en el proyecto definitivo que debe generar el plan especial de este nuevo suelo industrial, necesario para el sostenimiento industrial de la ciudad”.

Así, ha remarcado que “ninguno de ellos dice que no se pueda hacer el PEAS, al contrario, se pronuncia sobre el documento inicial, y establece condicionantes a tener en cuenta en el diseño final”.

Del mismo modo la Cámara ha indicado que aún quedan otros informes por recibir en relación a la Declaración Inicial Estratégica (DIE), el documento de partida, y el desarrollo del plan especial que estableció la Generalitat Valenciana para este proyecto, en virtud del protocolo firmado por la administración autonómica, la entidad cameral y el Ayuntamiento de Alcoy en junio de 2025. Un proyecto que se ha encontrado con el rechazo de Compromís, Guanyar y ecologistas por su impacto ambiental y riesgo que supondría para el acuífero del Molinar, con informes negativos de los consistorios de Alcoy e Ibi.

Informes recibidos

"En las últimas semanas, se han recibido informes de varias administraciones y sus departamentos involucrados, como la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Conselleria de Agricultura, el Servicio de Adaptación al Cambio Climático, la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Transporte, la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Terrestre de la Generalitat, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, la Epsar, el Servicio Territorial de Urbanismo y de Industria, Minas y Energía de Alicante. Todos ellos, como se señala desde la Cámara de Comercio de Alcoy, apostillando posibles medidas o estudios necesarios para la correcta definición del proyecto final", han señalado desde la organización empresarial.

Los primeros informes marcan el camino a seguir, sin que ninguno de ellos sea una barrera para continuar Lucía Pascual — Presidenta de la Cámara de Comercio de Alcoy

La presidenta de la Cámara de Comercio, Lucía Pascual, ha señalado que “estamos dentro del proceso administrativo en su cauce esperado, donde los primeros informes marcan el camino a seguir, sin que ninguno de ellos sea una barrera para continuar”. Esto hace que, tanto la Generalitat Valenciana como el conjunto del empresariado de Alcoi estamos convencidos de que este proyecto es tan necesario como viable”.

Con respecto a algunas consideraciones de los informes, Pascual indicó que “nos parecen razonables. Nosotros estamos tan interesados en generar suelo industrial, como en la necesidad de hacerlo bien. Y estos documentos que tenemos nos marcan la senda que los técnicos deben continuar”.

La presidenta de la Cámara alcoyana ha defendido “la sincera apuesta que el actual Consell está haciendo con nuestra ciudad, nuestro tejido productivo y nuestro empleo. Este proyecto es estratégico para el conjunto de la provincia, para nuestra comarca y para la articulación de toda la Comunitat. Hacía tiempo que era necesario, y ahora es el momento de llevarlo a cabo. No a toda costa, es verdad, sino con mesura, mucho cuidado en todos los elementos que lo hagan sostenible medioambiental, económica y socialmente”.

Para recorrer este camino, los representantes de la Cámara recomendaron a todos “evitar los mensajes alarmistas, interesados y muy politizados. La realidad es que, si todos los municipios crecen, y Alcoi se queda en el limbo actual, nuestra ciudad tendrá un problema”. Desde su punto de vista, "lo fundamental es que este proyecto tenga todas las garantías, y los informes y sus condicionamientos, incluso los más estrictos como el de Carreteras, van en la línea correcta", han destacado.

Un eje industrial, con Alcoy en el centro

La presidenta de la Cámara de Comercio ha aprovechado para lanzar un mensaje de colaboración territorial y escapar de los posibles enfrentamientos localistas. “Un eje desde Villena hasta Ontinyent por Ibi y Alcoi, sería tremendamente positivo para esta zona del interior de la provincia. Nos permitiría generar sinergias, ser clientes o proveedores de empresas de uno u otro sitio. Por eso, nos parece bien el suelo que se cree en Castalla, en Ibi o en Muro, nunca nos vamos a oponer. Pero no podemos olvidar que Alcoi existe y tiene las mismas necesidades y los mismos derechos que otros municipios”.

Pascual afirmó que “desde la Cámara de Alcoi vamos a apoyar la creación de suelo industrial en Ibi y allí donde sus empresarios lo soliciten y lo necesiten. Este corredor tiene un ADN industrial, como lo tiene Alcoi, y debemos seguir cuidándolo para asegurar que nuestros hijos e hijas no se vean obligados a marcharse en busca de oportunidades de vida”.

La presidenta de la Cámara considera que, en otros territorios, como en Madrid o Barcelona, se han establecido corredores industriales que abarcan varios municipios. “Y se ha constatado que estos ecosistemas, más allá de competir y de ser un problema, colaboran y cooperan. Son una fuerte palanca de desarrollo económico, mejoran la productividad, potencian el empleo de calidad y suponen un fuerte impulso social para el conjunto del territorio”.