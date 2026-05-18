La "ecoaldea" de 500 viviendas en Planes se topa con problemas: denuncia ante el Seprona y la CHJ no sabe nada del proyecto

La autodenominada "ecoaldea" que proyecta la construcción de 500 viviendas en la pequeña localidad de Planes, junto al pantano de Beniarrés, se topa no solo con el rechazo de una parte de la ciudadanía. Los ecologistas han presentado una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por supuestas irregularidades en la licencia para la construcción de la casa piloto que se está levantando. Y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha informado en una respuesta parlamentaria en el Congreso que no tiene constancia de este proyecto, que requiere de su visto bueno.

Así, la Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat ha presentado ante el Seprona una "denuncia por la construcción del chalé piloto sin licencia correcta, en aras de conseguir que aprecie indicios de delito y eleven la queja a Fiscalía o al juzgado y que se pare cautelarmente la construcción de la megaurbanización del pantano de Beniarrés (MEV)".

Pancarta colgada en Planes contra el proyecto / INFORMACIÓN

Esta entidad formalizó el escrito el pasado jueves en el cuartel de Ibi la Guardia Civil de Ibi sobre "uno de los aspectos donde se está vulnerando la legalidad, la casa piloto que han construido los noruegos para enseñar a los inversores-compradores como serán sus futuras casas".

La coordinadora hace más de un mes "pidió en el Ayuntamiento saber qué era la licencia para poder construir el chalé piloto. Agotando los plazos al límite, el Ayuntamiento contesta a la coordinadora con un escrito que tiene dos datos cruciales que son el fundamento de derecho de la denuncia que presenta".

Calificación urbanística

"Por un lado, y contradiciendo lo que decía el alcalde Javier Sendra en la reunión con el pueblo donde afirmaba que el terreno de la MEV era 'urbano', este documento rubricado por el propio Ayuntamiento dice que el terreno es 'urbanizable no programado', que es muy diferente y que no permite el mismo tipo de actuaciones que un suelo urbano. Y, por otro lado, dice el escrito, que la licencia que se concede es provisional y es para una caseta de obra e información desmontable, pero en ningún caso con las calidades últimas como dicen los noruegos en las redes sociales de cómo serán las casas definitivamente. De hecho, la antigua Joya de Planes de hace 20 años, todavía tiene la caseta de información en la gasolinera y es un contenedor prefabricado".

Acceso a la finca de la "ecoaldea" / JUANI RUZ

La coordinadora explicó al oficial de la guardia civil al cargo del Seprona que, de momento, presenta solo esta denuncia porque es sobre la que ahora tiene base documental pero que "infracciones hay muchas y se están cometiendo sin escrúpulos, como es la tala indiscriminada de pinos y la no justificación del recurso hídrico necesario para implantar 500 chalés en una zona mediterránea con sequías cíclicas dentro de una población de 700 habitantes".

"La Coordinadora trabaja de la mano de la plataforma Salvem Planes, Protegim El Comtat para coordinar acciones y parar este sueño megalómano de dos noruegos que viven en l'Alfàs del Pi y que consideran que pueden venir a colonizar los aldeanos incultos de la montaña. Como poco les exigiremos que cumplan la ley".

Anómalo

Por otra parte Sumar País Valencià ha alertado que la CHJ "no tiene constancia oficial" de este proyecto. Y así lo refleja el organismo de cuenca en una respuesta parlamentaria al que ha tenido acceso INFORMACIÓN.

Xavier López, co-coordinador de Moviment Sumar País Valencià, ha calificado este lunes de “anómalo y preocupante” que el organismo competente en materia de disponibilidad hídrica "no haya recibido ninguna solicitud formal del Ayuntamiento de Planes sobre la pretensión de construir 500 viviendas frente al embalse de Beniarrés, mientras se publicita en medios y redes sociales el inicio de las obras de las primeras casas".

El pantano de Beniarrés, en una imagen de este mes / Juani Ruz

Moviment Sumar País Valencià ha recibido, a través del diputado por Alicante Txema Guijarro, respuesta a la pregunta parlamentaria presentada en el Congreso el pasado mes de abril acerca del posicionamiento que mantiene la Confederación Hidrográfica del Júcar respecto al proyecto de macrourbanización conocido como “Eco Village” MEV, y que supondría duplicar el número de residentes de este pequeño municipio mediante un núcleo de población segregado de dimensiones similares al actual casco urbano.

López ha detallado que en la comunicación de la CHJ se expresa literalmente que el organismo estatal “no tiene constancia oficial del proyecto” y recuerda la obligatoriedad de contar con un informe sobre la afección de la actuación a los terrenos previstos para proyectos, obras e infraestructuras hidráulicas de interés general del Estado, "un requisito con el que la macrourbanización de Planes no contaría a día de hoy", apuntan.

Para López, esta situación podría revelar posibles irregularidades en la tramitación del proyecto urbanístico, al haberse publicitado el inicio de la construcción de viviendas en los terrenos, algo que considera “anómalo y preocupante”. Por ello, sostiene que “el Ayuntamiento de Planes y la Generalitat deberían dar explicaciones sobre las actuaciones que están llevando a cabo en relación con esta cuestión”.

Una de las casas piloto / Juani Ruz

Desde Moviment Sumar País Valencià insisten en que el proyecto MEV "no responde a criterios de sostenibilidad ambiental ni social y advierten de que su impacto no solo generaría graves desequilibrios ecológicos, especialmente en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos en toda la comarca, sino también tensiones a nivel social, debido al traslado de población que requerirá servicios y atención pública que municipios pequeños como Planes difícilmente podrán asumir".

Por ello, desde la formación consideran que este planteamiento "responde realmente a una política de especulación urbanística impulsada desde la administración pública con el sello del Partido Popular".