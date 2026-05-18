La Feria de San Isidro de Castalla 2026: más espacio, tecnología y novedades

Castalla se prepara para acoger la XXXII edición de la Feria de San Isidro, que se celebrará del 22 al 24 de mayo y que volverá a convertir al municipio en uno de los grandes puntos de encuentro de la provincia. Comercio, cultura, gastronomía, tradición, ocio familiar y actividad económica se darán la mano en una cita que, año tras año, confirma su capacidad para atraer visitantes y dinamizar la vida local.

Novedades de 2026

La edición de 2026 llega, además, con importantes novedades pensadas para mejorar la experiencia del público y reforzar el recorrido por todo el recinto ferial. Entre ellas destaca la instalación de cuatro pantallas LED de alta definición, que ofrecerán información en tiempo real y facilitarán la orientación de los asistentes. También se incorpora la salida de una etapa ciclista de la Challenge Alicante Interior, el encuentro provincial de folclore y el regreso de la concentración motera a la calle Padre Polanco, acompañada este año por coches clásicos.

La edición de 2026 llega con importantes novedades pensadas para mejorar la experiencia del público / Begoña Brotóns

Otra de las mejoras será la nueva ubicación de la zona de autocaravanas en la calle Ciudad Deportiva, con 3.500 metros cuadrados habilitados, así como la creación de un nuevo espacio escénico natural en la plaza de la Font Vella. La zona de atracciones también crece con una ampliación de 1.000 metros cuadrados, conectando mejor con el mercado medieval y favoreciendo un recorrido más cómodo y dinámico. Además, el sábado por la mañana se celebrará un almuerzo con precios populares, una propuesta pensada para reunir a vecinos y visitantes en un ambiente festivo.

La Feria de San Isidro mantiene unas cifras que avalan su importancia con 43.000 metros cuadrados de superficie expositiva / Begoña Brotóns

La Feria de San Isidro de Castalla mantiene unas cifras que avalan su importancia: 43.000 metros cuadrados de superficie expositiva, 280 expositores, de los cuales 44 son locales, y una previsión de entre 70.000 y 80.000 visitantes durante todo el fin de semana. El presupuesto asciende a 160.000 euros y el dispositivo incluye 15.000 metros cuadrados de aparcamiento principal, además de calles y zonas perimetrales habilitadas para facilitar la llegada al recinto.

El espacio ferial se repartirá por diferentes zonas del municipio. La automoción ocupará las calles Jaume I, Cervantes y Quatre Camins; el mercado medieval llenará de ambiente el centro histórico; las atracciones se ampliarán hacia la avenida de Onil; la alimentación se concentrará en el parque municipal; y los conciertos y espectáculos tendrán lugar en el propio parque, la plaza Convento y la plaza Font Vella.

La Feria de San Isidro atrae visitantes y dinamiza la vida local. / Begoña Brotóns

El alcalde, Jesús López Blanco, ha destacado que la feria es una cita «consolidada y muy querida», mientras que el concejal de Feria, José Rico, ha subrayado su evolución constante y la creación de un circuito más fluido para que el visitante pueda disfrutar de todos los espacios.

La inauguración oficial será el sábado 23 de mayo, a las 11:30 horas. Durante tres días, Castalla volverá a abrir sus puertas para celebrar una feria viva, diversa y pensada para todos los públicos.