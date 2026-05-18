El rincón más mágico de Alicante para caminar sin prisa y bañarte en una poza de aguas cristalinas

Ahora que los días son más largos y las temperaturas muy agradables, apetece más que nunca salir de casa, calzarse unas zapatillas cómodas y buscar planes al aire libre. La provincia de Alicante tiene rincones perfectos para desconectar sin necesidad de hacer grandes desplazamientos, especialmente cuando lo que se busca es naturaleza, sombra, agua y un paseo tranquilo lejos del ruido diario.

Y para los más valientes, esos que no temen al agua fría ni siquiera cuando todavía no aprieta el calor, pocas cosas resultan tan tentadoras como terminar una ruta con un chapuzón en una poza natural. No hace falta esperar al verano para disfrutar de estos pequeños oasis: basta con elegir bien el destino, respetar el entorno y dejarse llevar por el ritmo lento de un camino junto al río.

Racó de Sant Bonaventura

Uno de esos lugares es el Racó de Sant Bonaventura, un paraje situado en Alcoy, entre la Font Roja y la Sierra de Mariola. Este rincón natural sigue el curso del río Polop y reúne varios de los ingredientes que convierten una excursión sencilla en un plan redondo: pozas de agua clara, pequeños saltos, vegetación de ribera, zonas de sombra y un paisaje que invita a detenerse a cada paso. La ruta familiar desde la Vía Verde de Alcoy hasta el Racó de Sant Bonaventura parte del barrio de Batoi y está señalizada para caminar o ir en bicicleta.

El recorrido puede adaptarse según las ganas y el grupo. Una opción habitual es realizar una ruta de unos 6 kilómetros de ida y vuelta hasta el Racó, mientras que quienes quieran alargar el paseo pueden completar una circular de unos 8 o 9 kilómetros enlazando con otros tramos cercanos. La dificultad es baja, por lo que resulta adecuada para familias, aunque siempre conviene llevar calzado cómodo, agua y extremar la precaución en las zonas húmedas o próximas al cauce del río sobre todo si vas con niños pequeños.

Caminar junto al río

El agua es la gran protagonista del camino. El río Polop acompaña buena parte del itinerario con su sonido, formando rincones frescos, pequeñas cascadas y balsas naturales que cambian de aspecto según la época del año y las lluvias. En los periodos en los que el caudal acompaña, el paraje gana todavía más encanto. A su alrededor crecen chopos, pinos y vegetación de ribera, creando una sensación de refugio natural sorprendente.

Durante la excursión también aparecen elementos que recuerdan la historia del lugar. Antiguos molinos harineros aprovecharon en otro tiempo la fuerza del agua para mover su maquinaria, mientras que la Vía Verde y el Pont de les Set Llunes añaden otro atractivo al paseo. Este puente, uno de los puntos más llamativos del entorno, salva el barranco del río Polop y suele formar parte del regreso en las rutas circulares.

Un ruta para recorrer sin prisa

El Racó de Sant Bonaventura es, sobre todo, un lugar para bajar el ritmo. Aquí no se viene con prisa, sino a caminar despacio, escuchar el agua, hacer fotos, sentarse a descansar y, si el cuerpo lo permite, acercarse a alguna poza para refrescarse. El área recreativa del paraje, con mesas de picnic, permite hacer una parada cómoda antes de emprender el regreso. Eso sí, como en cualquier espacio natural, es fundamental no dejar residuos, no salirse de los caminos marcados y respetar el cauce y la vegetación.

Noticias relacionadas

La ruta se puede disfrutar en distintas épocas del año, aunque primavera y otoño suelen ser momentos especialmente agradables por la temperatura y el color del paisaje. En verano, la sombra y el agua se agradecen todavía más, pero también conviene evitar las horas centrales del día. Tras episodios de lluvias fuertes, algunos saltos pueden mostrarse más espectaculares, aunque el terreno también puede estar resbaladizo o con tramos anegados, por lo que es recomendable consultar el estado del recorrido antes de salir.