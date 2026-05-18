Desde telares del siglo XVIII a grafitis de reclusos de la posguerra: así es el Museu de Patrimoni Industrial de Alcoy
El campus de la UPV pone en marcha el Mupih con más de 2.000 objetos entre los que destaca la colección de telares más importante de la Comunidad Valenciana, que ha sido trasladada desde Benilloba tras ser donada por la familia del profesor Josep Julià
Alcoy ya cuenta con un nuevo museo. Una instalación ubicada en un inmueble emblemático dedicado a la formación pero que también albergó el Hospital Sueco-Noruego de combatientes durante la Guerra Civil y tuvo después una parte dedicada a cárcel en la posguerra.
Se trata del Museu de Patrimoni Industrial i Història (Mupih) del Campus de Alcoy de la UPV, que cuenta, entre otros tesoros, con la principal colección de telares de la Comunidad Valenciana. Datan de hace 300 años y han sido donados por Inmaculada Catalá, viuda del profesor Josep Julià Serra que durante su vida conservó y restauró estas piezas de incalculable valor.
La colección, que se encontraba en la casa museo de la familia en Benilloba, ha sido desmontada y trasladada hasta el edificio del Viaducto, que alberga también la Escuela Industrial, donde se han montado y tienen una sala dedicada solo para estas joyas de la industria textil de la comarca.
A pesar de que el museo está en construcción, ya se pueden visitar todas las salas. Es muy extenso y hay muchísimas piezas, más de 2.000
El director del Mupih, Josep Maria Gadea, ha presentado públicamente este lunes el nuevo museo, que realizará el próximo sábado su primera apertura oficial al público, con dos sesiones a las 10:00 y a las 12:00 horas. Además, se pueden concertar visitas a demanda al Mupih, y en el futuro que quiere establecer un horario fijo.
Del mismo modo, el museo cuenta con otra parte que es visitable en el edificio Ferrándiz-Carbonell, donde está la sede del Campus de Alcoy. Allí hay 15 vitrinas que se pueden observar de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas.
Gran relevancia patrimonial
La colección que se ha traído desde Benilloba está formada por un valioso conjunto de maquinaria y utensilios textiles de gran relevancia patrimonial, entre los que destacan diversos tipos de telares manuales con cajas de volante y arneses, prensas textiles, tornos manuales para encanillar de distintas características, urdidores manuales, un carro para transportar plegadores, un banco de costuras y un lote adicional de elementos de maquinaria textil.
Cuenta con una docena de máquinas de gran tamaño, estando la colección catalogada en el Inventario General de Patrimonio Cultural en la categoría de Bienes Muebles de Relevancia Patrimonial de la Generalitat.
Además, la donación comprende un lote de archivo relacionado con la actividad textil, lo que complementa esta colección que preserva la memoria de la manufactura textil tradicional.
El director del Mupih ha explicado que el proceso del desmontaje y montaje ha sido muy laborioso y han contado con ayuda externa para poder llevarlo a cabo.
Grafitis en la prisión
Además de la sala dedicada a los telares procedentes de Benilloba, entre las otras 15 que hay destaca la de La Pau. Se ubica en los sótanos del edificio del Viaducto, en la antigua Prisión del Sueco en la que se convirtió una parte tras la Guerra Civil. Esta zona también funcionó como carpintería y se puede ver por las marcas en el suelo y las paredes lo que ocupaban las celdas, unas 1,5 por 3 metros y otras más pequeñas, al parecer del castigo, de 1 por 2 metros.
Y en las paredes han aparecido durante las tareas para poner en condiciones la estancia decenas de grafitis de los reclusos que se han querido conservar y poner en valor. Hay un calendario de marzo de 1940, dibujos de animales o coches de la época, números... y hasta un castillo que podría ser de los Moros y Cristianos.
Así, lo que fue una cárcel se ha reconvertido en la "Sala de la Pau", con paneles que contienen la historia de aquellos tiempos de los movimientos por la no violencia y cultura de la paz de Alcoy.
Ruta de edificios
Su director ha explicado que "a pesar de que el museo está en construcción, ya se pueden visitar todas las salas. Es muy extenso y hay muchísimas piezas, más de 2.000. Y no se trata solo de las piezas, sino los edificios".
Y es que el edificio del Viaducto data de 1923, la otra parte del museo en el edificio Carbonell-Ferrándiz del Campus de la UA es otro inmueble histórico de la industria alcoyana. Y el Mupih propone además una ruta por estos inmuebles, partiendo del edificio del Viaducto, pasando por la Casa de la Bolla, el Establiment Científic-Artístic, el Mercat de Sant Mateu y acabando en los edificios Carbonell-Ferrándiz y Georgina Blanes.
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