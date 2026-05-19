La cita internacional que reunirá en Alcoy a especialistas sobre inteligencia artificial, la sostenibilidad y la ingeniería en organización industrial

Dos citas en Alcoy donde especialistas abordarán los retos de la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la ingeniería en organización industrial. La capital de l'Alcoià acogerá los días 2 y 3 de julio de este año el 20th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management (ICIEIM) y XXX Congreso de Ingeniería de Organización (CIO2026), según ha informado el Campus de Alcoy de la UPV.

Este encuentro reunirá a docentes, investigadores, profesionales y representantes del ámbito empresarial para analizar los principales retos actuales de la gestión industrial, la transformación digital y la sostenibilidad en los sistemas productivos y de servicios.

El congreso está organizado por el Centro de Investigación en Gestión e Ingeniería de Producción (CIGIP) de la Universitat Politècnica de València (UPV) con la colaboración de la Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de Organización (ADINGOR), que agrupa a investigadores y profesionales de este ámbito en España y el Ayuntamiento de Alcoy, que para la celebración del congreso cede el Parque Tecnológico Urbano de Rodes, un espacio dedicado a la innovación y a la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa.

El congreso abordará los retos de la ingeniería industrial / INFORMACIÓN

Se cuenta, además, con el patrocinio de diversas entidades y empresas de la Comunidad Valenciana, entre las que se encuentran las alcoyanas Aitex, La Española, Plásticos Erum, Destilerías Sinc y Beditex; la alicantina Calconut; y las valencianas Global Omnium y Factor Ingeniería y Decoletaje.

Un foro científico consolidado

El Congreso de Ingeniería de Organización se ha consolidado como uno de los principales foros científicos de su ámbito en su trigésima edición nacional y su vigésima edición internacional.

La dirección del congreso está integrada por Josefa Mula (general chair), Manuel Díaz-Madroñero (scientific chair), Beatriz Andrés (scientific co-chair), Raquel Sanchis (organising committee chair) y Elena Pérez-Bernabeu (organising committee co-chair), investigadores de la UPV vinculados al CIGIP de Alcoy que, junto con el resto de investigadores que integran los comités, han gestionado las 174 contribuciones recibidas, de las que se han aceptado 139 procedentes de centros de investigación nacionales e internacionales.

Investigación, innovación y transformación industrial

Bajo el lema “Organising the Future: People, AI, Ethics and Sustainable Industrial Engineering”, durante el congreso se presentará la conferencia invitada “Artificial intelligence-enabled viable supply chains” por parte del profesor doctor Dimitry Ivanov de la Berlin School of Economics and Law (Alemania).

El profesor Ivanov es una referencia internacional en resiliencia y viabilidad de cadenas de suministro, así como los gemelos digitales aplicados a operaciones. Además, ha sido reconocido entre los investigadores más citados del mundo en su área con un "h-index" de "Scopus" igual a 89 y un "FWCI" o impacto de citas ponderado por campo de 11.08.

La conferencia invitada, titulada “Reimagining engineering education 5.0: from technical expertise to future-oriented competence development”, será impartida por Manuel Woschank y Corina Pacher, de la Montanuniversität Leoben, una institución de referencia europea en ingeniería y tecnología. Los ponentes cuentan con una destacada trayectoria investigadora internacional en los ámbitos de la ingeniería, la logística y el desarrollo de competencias orientadas a la educación del futuro.

Diálogo de la ciencia con el sector empresarial

Junto a las conferencias anteriormente definidas, se desarrollará un debate vibrante en la mesa redonda industrial: “Artificial intelligence, sustainability and ethics: business challenges”. Por su parte, las comunicaciones científicas de los ponentes estarán centradas en las nuevas tendencias en ingeniería de organización y pretenden impulsar nuevas colaboraciones en ámbitos como la Industria 5.0, la gestión de la cadena de suministro, la ciencia de datos y la innovación organizativa, entre otros.

Una vista de Alcoy con el puente de San Jorge en primer término / Juani Ruz

“CIO2026 ofrecerá un espacio de diálogo entre la comunidad científica, académica e investigadora y el tejido empresarial para abordar los grandes retos actuales de la industria, tales como la inteligencia artificial, la sostenibilidad de los sistemas productivos y los desafíos éticos asociados al desarrollo tecnológico”, explica Josefa Mula, "general chair" del congreso.

Además de las sesiones científicas, el encuentro incluirá actividades de "networking" destinadas a facilitar el contacto entre participantes y reforzar la colaboración entre universidad, empresa y administraciones públicas. Asimismo, desde la asociación ADINGOR Joven se dará espacio y visibilidad a jóvenes investigadores y se fomentará su participación activa y el intercambio de experiencias entre perfiles sénior y júnior en el área de ingeniería de organización, con el fin de fortalecer redes de investigación. Entre las actividades previstas destacan una ruta industrial y una cena de gala en el emblemático Salón Rotonda del Círculo Industrial de Alcoy.

Más información sobre el congreso, el programa y el proceso de registro está disponible en la página web oficial del evento: www.cio2026.com, con el cierre de inscripciones antes del 19 de junio de 2026.