Así despierta Alcoy vocaciones científicas en niñas gracias a tecnologías avanzadas

Despertar vocaciones en niñas de Primaria a través del uso de las tecnologías más avanzadas. El IES Cotes Baixes de Alcoy acoge durante esta semana la celebración del Campus Woman Tech, una iniciativa desarrollada junto al Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV) y Actiu, dirigida a alumnas de 6º de Primaria con el objetivo de despertar vocaciones científicas, tecnológicas e industriales entre las niñas desde edades tempranas.

Una alumna de Primaria experimenta la realidad virtual en uno de los talleres del proyecto / Juani Ruz

En total, participan 26 alumnas procedentes de centros educativos de l’Alcoià, El Comtat y La Vall d’Albaida, quienes durante cuatro jornadas van a conocer y trabajar con algunas de las tecnologías más innovadoras que actualmente forman parte de los entornos educativos y profesionales vinculados a la industria y la ingeniería, como robótica colaborativa, realidad virtual, impresión 3D, diseño digital, tecnologías inmersivas o corte láser.

Impulsamos esta iniciativa con el objetivo de acercar las disciplinas STEM a niñas que se encuentran en un momento clave de descubrimiento y decisión sobre su futuro académico y profesional Fernando Sansaloni — Director del IES Cotes Baixes de Alcoy

La actividad nace ante la necesidad de reducir la brecha de género existente en los sectores industriales y tecnológicos, acercando referentes femeninos y creando espacios donde las niñas puedan descubrir nuevas oportunidades profesionales relacionadas con las disciplinas STEM, que responde a las iniciales en inglés Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Además de ofrecer una experiencia práctica e inmersiva, el campus permite a las alumnas entrar en contacto con tecnologías avanzadas utilizadas actualmente tanto en el ámbito educativo como en el tejido empresarial, favoreciendo un aprendizaje experiencial y conectado con la realidad laboral del territorio.

Profesoras especializadas y exalumnas

El programa cuenta con profesoras especializadas del ámbito STEM y con estudiantes de ingeniería de la UPV, antiguas alumnas del propio centro, que ejercen como mentoras y referentes cercanos y reales para las participantes.

Los alumnos pueden descubrir las últimas tecnologías con las que trabajan las empresas y universidades / Juani Ruz

Las alumnas tendrán, además, la oportunidad de visitar las instalaciones de Actiu en Castalla, donde conocerán de cerca el funcionamiento real de una empresa referente en innovación y diseño.

Durante esta jornada descubrirán algunos de los procesos, tecnologías y herramientas más avanzadas que actualmente se aplican en la industria, acercándose a entornos de trabajo reales y comprendiendo cómo la tecnología, la creatividad y la innovación forman parte del día a día empresarial.

Salidas profesionales

Esta experiencia les permitirá conectar los conocimientos trabajados durante el campus con posibles salidas profesionales vinculadas al ámbito industrial y tecnológico, según han destacado desde el instituto.

Fernando Sansaloni, director del IES Cotes Baixes, destaca que “desde el centro impulsamos esta iniciativa junto al Campus de Alcoy de la UPV y Actiu con el objetivo de acercar las disciplinas STEM a niñas que se encuentran en un momento clave de descubrimiento y decisión sobre su futuro académico y profesional. Creemos que es fundamental que puedan conocer de primera mano que la tecnología, la innovación o la industria también son espacios donde tienen mucho que aportar”.

En el Campus de Alcoy estamos viendo una evolución muy positiva en este sentido y actualmente las mujeres ya representan el 31 % del alumnado Pau Bernabéu — Director del Campus de Alcoy de la UPV

Asimismo, Sansaloni pone en valor que “este campus no solo permite trabajar con tecnologías avanzadas y muy presentes actualmente en los sectores industriales y tecnológicos, sino también mostrar el proyecto educativo del IES Cotes Baixes, un centro comprometido con la innovación, la formación técnica y las nuevas metodologías aplicadas a la realidad profesional. Queremos que las participantes vivan una experiencia cercana, práctica e inspiradora que les ayude a descubrir nuevas vocaciones y oportunidades de futuro”.

Por su parte, Pau Bernabéu, director del Campus de Alcoy de la UPV, señala que “en el Campus de Alcoy estamos viendo una evolución muy positiva en este sentido y actualmente las mujeres ya representan el 31% del alumnado, contamos con más de 860 alumnas en el campus, especialmente en titulaciones como Ingeniería Química, Administración y Dirección de Empresas o Diseño, pero queremos seguir avanzando para que también aumente la presencia femenina en especialidades como mecánica, electrónica y otras ingenierías técnicas”.

El programa busca despertar vocaciones tecnológicas y científicas en las niñas / Juani Ruz

El director del Campus de Alcoy también ha querido agradecer el esfuerzo de los centros educativos participantes “quiero agradecer a todos los colegios que han hecho posible que sus alumnas participen en esta experiencia y animo a más centros a sumarse a la iniciativa en próximas ediciones. Lo importante es que las niñas entiendan desde pequeñas que son plenamente capaces de estudiar ingeniería, tecnología y cualquier disciplina vinculada a la innovación”.

María Payá, directora de ESG y Cultura Actiu, afirma que “cada vez que desde el IES Cotes Baixes nos trasladan una propuesta educativa de este tipo, no dudamos en sumarnos y respaldar estas iniciativas que promueven la educación, el talento y las oportunidades para las nuevas generaciones. En Actiu creemos firmemente en este tipo de proyectos porque, más allá de la actividad empresarial, hablamos de personas y de futuro”.

En este sentido, explica que la visita a Actiu “permitirá acercar a las participantes una visión actual y cercana de la empresa y de las múltiples oportunidades profesionales que existen dentro de ella, queremos que las participantes descubran que hay muchísimas salidas profesionales vinculadas a la tecnología y la industria, desde ingeniería o arquitectura hasta análisis de datos, inteligencia artificial, 'business intelligence', logística, operaciones o diseño industrial”.

Uno de los talleres en el IES Cotes Baixes / Juani Ruz

Por último, Payá destaca que “para muchas niñas, estas áreas todavía pueden parecer lejanas o poco accesibles, y precisamente por eso creemos que es tan importante trabajar desde edades tempranas, acercándoles referentes reales y experiencias directas que les permitan imaginarse formando parte de estos entornos profesionales en el futuro”.

Igualdad de oportunidades

Con esta iniciativa, las entidades organizadoras reafirman su compromiso con la igualdad de oportunidades, el impulso del talento joven y la conexión entre educación, innovación e industria en el territorio.

El Campus Woman Tech nace con la voluntad de seguir generando espacios donde las niñas puedan descubrir, experimentar y acercarse a ámbitos tecnológicos e industriales desde una perspectiva práctica, cercana y motivadora, contribuyendo a romper estereotipos de género y a despertar nuevas vocaciones STEM desde edades tempranas.

Además, el proyecto refuerza la importancia de la colaboración entre centros educativos, universidad y empresa para construir entornos formativos conectados con la realidad profesional y capaces de inspirar a las futuras generaciones de mujeres vinculadas a la ciencia, la tecnología y la industria.

El Campus Woman Tech finalizará el próximo jueves 21 de mayo con un acto de entrega de diplomas que acreditará la experiencia y participación de las alumnas en esta iniciativa tecnológica. A esta clausura se ha invitado también a las familias, que podrán conocer de primera mano el trabajo realizado por sus hijas durante el campus, así como las tecnologías, proyectos y dinámicas desarrolladas a lo largo de la semana.