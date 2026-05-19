El Campus de Alcoy triunfa en una competición internacional con los robots SirNut y Don Belloto

El grupo de Generación Espontánea del Campus de Alcoy de la UPV, Gromep, ha ganado el Premio a la Innovación en la fase internacional de Eurobot 2026, celebrada en La Roche-sur-Yon (Francia) la pasada semana.

Se trata de un reconocimiento llega después de que el equipo se proclamara campeón nacional en la fase disputada en la Universidad de Alcalá (Madrid), lo que le permitió representar a España en una de las competiciones de robótica más destacadas del ámbito universitario internacional, según ha informado este martes el Campus de Alcoy.

El jurado internacional ha valorado especialmente la originalidad y eficacia del sistema de giro de piezas desarrollado por el equipo en sus robots principales SirNut y Don Belloto, basado en un mecanismo de ruleta y tobogán.

Los innovadores robots con los que han participado los estudiantes alcoyanos en la competición internacional / INFORMACIÓN

Esta solución técnica ha sido una de las grandes protagonistas de la participación del grupo Gromep en Francia y ha llamado la atención tanto del público como de los jueces por su creatividad, precisión y capacidad para resolver de forma innovadora uno de los retos planteados en la competición.

Este premio reconoce muchas horas de trabajo en el taller, diseño, programación, pruebas, ajustes y aprendizaje compartido. También pone en valor la capacidad del equipo para transformar una idea compleja en una solución funcional, creativa y competitiva.

Así, Gromep "ha demostrado talento técnico, constancia y espíritu de equipo, valores muy vinculados al programa Generación Espontánea de la UPV: aprender haciendo, mejorar en cada intento y convertir la pasión por la ingeniería en proyectos reales", según han destacado desde el Campus de Alcoy.

El equipo que participó en la fase nacional estuvo formado por los estudiantes Laura Vidal Martínez, Claudia Vidal Martínez, Daniel Ferrándiz Romero, Emilio Barea Sanchis, Gabriela Vanessa Dias Gamboa, Iván Prats Escuriola, Javier Pérez Trujillo, Juan García Rodenas, Pau Vaya Giner y Unai Mollá Caballero, junto al profesor Jaime Masiá.

El grupo de Generación Espontanea de Alcoy con los robots / INFORMACIÓN

Antes de viajar a Francia, el equipo recibió el apoyo del director del Campus de Alcoy de la UPV, Pau Bernabeu, y del vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento, Alberto Conejero, durante el Congreso de Generación Espontánea celebrado en Alcoy recientemente. Ese respaldo institucional acompañó al grupo antes de afrontar un reto internacional en el que finalmente ha conseguido situar su trabajo entre los proyectos más innovadores de Eurobot.

GROMEP ha agradecido el apoyo recibido durante todo el proceso por parte de sus patrocinadores y colaboradores: Multiscan, Festo, Doryoku Tech, la Cátedra Smart City, la Cátedra Alcoy Ciudad del Conocimiento, el Campus de Alcoy de la UPV y Generación Espontánea.

Estudiar y vivir en Alcoy

El Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV) ofrece una experiencia universitaria cercana y personalizada, con más de 2.700 estudiantes, grupos reducidos y un trato directo entre el profesorado y el estudiantado, lo que favorece el acompañamiento académico y el éxito formativo, según han recordado desde la UPV.

Ubicado en pleno entorno urbano, el campus se integra de manera natural en la ciudad y permite acceder fácilmente a todos los servicios necesarios para la vida universitaria: transporte, deporte, cultura, ocio y alojamiento, sin largos desplazamientos ni costes añadidos. Alcoy es una de las ciudades universitarias más económicas de España y de la Comunitat Valenciana, con un coste de vida notablemente inferior al de las grandes ciudades y pisos más baratos para el estudiantado.

Esta ventaja económica se combina con el prestigio de la Universitat Politècnica de València, una universidad pública reconocida en el ámbito nacional e internacional, lo que convierte a Alcoy en una opción muy atractiva para cursar un grado universitario de calidad sin un elevado coste de vida.

Alcoy es una ciudad intermedia, segura y acogedora, con una alta calidad de vida y un marcado carácter industrial, estrechamente vinculado al tejido empresarial del entorno. Esta conexión facilita las prácticas en empresa y refuerza la empleabilidad del estudiantado desde los primeros cursos.

La formación se completa con una clara proyección internacional, gracias a programas de movilidad y becas como Erasmus+ y PROMOE, y con un entorno natural privilegiado, que contribuye al bienestar y a una experiencia universitaria equilibrada.