El PP carga contra el Ayuntamiento de Alcoy por no pedir ayudas del Plan Cerca de la Diputación

El Partido Popular ha cargado este martes contra el Ayuntamiento de Alcoy por no haber solicitado unas ayudas destinadas al mantenimiento y mejora de servicios municipales básicos. Los populares cifran en unos 30.000 euros el dinero que se ha dejado de ingresar por ello.

"Desde el Partido Popular de Alcoy lamentamos que el gobierno municipal no haya solicitado las ayudas del Plan + Cerca de la Diputación de Alicante, una línea de subvenciones destinada a financiar actuaciones de proximidad, mantenimiento urbano y mejora de servicios municipales básicos", han explicado en un comunicado.

La no participación de Alcoy en esta convocatoria "supone dejar perder cerca de 30.000 euros que podrían haberse destinado a actuaciones relacionadas con el mantenimiento de espacios públicos, parques y jardines, instalaciones deportivas, accesibilidad o pequeñas mejoras urbanas que repercuten directamente en la calidad de vida de los vecinos", ha apuntado el Partido Popular.

Resulta incomprensible que el Ayuntamiento deje pasar unas ayudas pensadas precisamente para reforzar los servicios municipales más cercanos al ciudadano Carlos Pastor — Portavoz del PP en Alcoy y diputado provincial

El portavoz del PP en Alcoy y diputado provincial, Carlos Pastor, ha señalado que “resulta incomprensible que el Ayuntamiento deje pasar unas ayudas pensadas precisamente para reforzar los servicios municipales más cercanos al ciudadano. Estamos hablando de recursos que otros municipios sí han aprovechado para mejorar el mantenimiento y los servicios básicos de sus barrios”.

Pastor ha añadido que “el gobierno municipal lleva años criticando la falta de inversiones de otras administraciones, pero cuando la Diputación pone recursos a disposición de los ayuntamientos, Alcoy ni siquiera presenta la solicitud. El problema ya no es la falta de recursos, sino la falta de gestión y de capacidad para aprovechar oportunidades que benefician directamente a los vecinos”.

Desde el Partido Popular consideran especialmente grave que se deje pasar una subvención de tramitación sencilla y destinada a actuaciones ordinarias de mantenimiento municipal, ya que precisamente este tipo de ayudas están pensadas para aliviar gastos corrientes y mejorar servicios de proximidad sin tener que recurrir exclusivamente a fondos propios.

El PP de Alcoy reclama al gobierno local una mayor diligencia en la captación de ayudas y subvenciones de otras administraciones, especialmente en cuestiones relacionadas con el mantenimiento urbano y los servicios básicos de la ciudad.