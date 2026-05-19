El verano empieza su desembarco en Alicante: máximas ya de 31 grados y posibilidad de noches tropicales

El verano parece que desembarca ya en la provincia de Alicante. Las máximas en algunos puntos como Orihuela y Elche van a superar durante muchas jornadas de la semana los 30 grados. Y en Alicante se acercará a valores cercanos a la noche tropical, que es cuando el mercurio no baja de los 20 grados.

Así, ya este martes se han superado los 30 grados en localidades como Elche, Orihuela, Cox, Albatera o Crevillent. Y playas como la del Postiguet han ofrecido una imagen plenamente estival.

Todo ello es debido a una masa de aire muy cálida que se instala en la provincia durante toda la semana, aunque algunos modelos apuntan a una dana el fin de semana a la Península Ibérica, aunque todavía no está claro, según ha informado el Laboratorio de Climatología de la UA. Pero parece que el calor llega ya para quedarse. Al menos hasta principios de la próxima semana.

Cientos de bañistas este martes en la playa del Postiguet / Héctor Fuentes

Así, "a partir del miércoles se prevén temperaturas de pleno verano, e incluso en el valle del Guadalquivir y en las vegas del Guadiana podrían quedarse cerca de los 40 grados". Y en lo que respecta a la provincia de Alicante, "en nuestras comarcas se superarán los 30 ºC en valles, depresiones y prelitoral, mientras que junto al mar las brisas impedirán que las temperaturas aumenten tanto", han apuntado desde el Laboratorio de Climatología.

Por su parte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también ha confirmado este cambio de tendencia: "Dejamos atrás el frío del fin de semana. Las temperaturas iniciarán un ascenso progresivo día a día y pasaremos de un ambiente típico de principio de primavera a uno de final de primavera durante la segunda mitad de la semana".

Un termómetro marca este miércoles 33 grados en Alicante / Héctor Fuentes

Este martes el mercurio se ha acercado o superado los 30 grados en puntos del prelitoral y del interior de la provincia. La máxima, según la red de Avamet, ha sido en Orihuela con 31,3 grados, seguida de Elche, Crevillent, Cox y Albatera con 30,2 grados.

Pero estos valores anormales no solo se han registrado en el sur. En la Marina Alta o zonas del interior como El Comtat y el el Medio Vinalopó se han alcanzadotemperaturas altas. Así, em l'Orxa, Pego y Pedreguer han llegado a los 29,8, en Aspe a los 29,6 y en l'Atzúbia los 29,3 grados. En Alicante, según Aemet, se han alcanzado los 29,2 grados.

Y no solo van a destacar las máximas estos días, ya que por ejemplo la capital Alicante se acercará a los 20 de mínima, ya que varias jornadas se prevé que la mínima alcance los 19 grados a finales de semana. Así, no es descartable que se registre alguna noche tropical ya en este mes de mayo. Anticipo de un junio que se espera especialmente caluroso.

Previsión

Aemet prevé para este miércoles predominio de cielo poco nuboso, con intervalos nubes bajas en el litoral por la mañana y de nubes altas en general la segunda mitad del día. Probables brumas y bancos de niebla por la mañana en el litoral sur. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios. Viento flojo variable, tendiendo por la tarde a viento flojo del este.

Para el jueves habrá cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable, tendiendo a viento flojo del este por la tarde.

Y el viernes, a nivel autonómico, se espera cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo variable, tendiendo a sureste flojo por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral sur de Valencia.