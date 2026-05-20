Alcoy cierra la primera fase del proyecto con el que busca convertirse en un referente de los espacios de datos e innovación urbana

Alcoy ha celebrado este miércoles la jornada de cierre de la fase piloto del proyecto Edint y del Centro de Espacios de Datos (CEOD) de la ciudad. Una iniciativa promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Red.es y la UTE formada por Auren e Innovasur, que ha convertido durante los últimos nueve meses al Parque Tecnológico Urbano de Rodes en un punto de encuentro para la innovación, la formación y el desarrollo de proyectos vinculados a la economía del dato.

La jornada ha servido para hacer balance del trabajo desarrollado en Alcoy, uno de los municipios seleccionados para participar en esta experiencia piloto estatal centrada en la creación de espacios de datos y en la transformación digital de las entidades locales. Durante el acto se han presentado tanto los principales casos de uso desarrollados en la ciudad como las actividades formativas, divulgativas y técnicas impulsadas desde el CEOD alcoyano.

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha pasado a participar en la apertura institucional de esta jornada, un acto que ha contado también con la presencia de la directora general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Cristina Montalvá, y, de forma telemática, de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y presidenta de Red.es, María González.

El alcalde de Alcoy durante su intervención en el cierre de la fase piloto / INFORMACIÓN

Durante su intervención, Francés ha destacado la importancia de que la ciudad forme parte de proyectos vinculados a la innovación y la digitalización aplicada a la gestión pública y al desarrollo económico. Además, ha subrayado el papel del Parque Tecnológico Urbano de Rodes como nuevo ecosistema para la atracción de talento, empresas y conocimiento en torno a las nuevas tecnologías y la economía digital.

Durante la jornada también se han abordado algunos de los principales retos vinculados a los espacios de datos, la inteligencia artificial y la gestión inteligente de las ciudades.

Entre las ponencias destacadas se ha contado con la intervención de Gonzalo Pellejero, socio fundador de TECH Friendly, bajo el lema "Chat GPT no sabe aparcar en Alcoy: por qué Edint 2.0 necesitará un modelo fundacional", así como con la participación de Francisca Rubio Berenguel, directora de expansión y ecosistema de Gaia-X, quien ha analizado las oportunidades y desafíos asociados a los espacios de datos.

En cuanto al balance de actividades desarrollado por el CEOD de Alcoy, las responsables del proyecto han explicado que durante estos meses se han realizado un total de 8 actividades propias y se ha participado en 12 acciones externas relacionadas con congresos, jornadas técnicas, hackathones y encuentros especializados en innovación y gestión del dato.

El alcalde con la directora general de la Federación Española de Municipios y Provincias / INFORMACIÓN

Entre las iniciativas impulsadas desde Alcoy se encuentran jornadas sobre análisis de datos y transformación local, actividades prácticas de DataLab, formaciones en inteligencia artificial y ciberseguridad básica dirigidas a la ciudadanía, talleres sobre gestión de datos personales en dispositivos móviles, así como encuentros centrados en Fiware, "sandbox" urbano y tecnologías aplicadas a la administración pública.

Además, el CEOD de Alcoy ha participado en eventos celebrados tanto en la provincia de Alicante como en València y Barcelona, incluyendo el Smart City Expo World Congress, así como en iniciativas desarrolladas junto a la Universidad de Alicante y centros educativos vinculados a la formación profesional tecnológica.

Uno de los datos más destacados de la jornada fue el impacto alcanzado por el proyecto en la ciudad. Según se ha expuesto durante el acto, un total de 419 personas han participado en las actividades organizadas por el CEOD de Alcoy, obteniendo además una valoración media de satisfacción de 9 sobre 10 por parte de las personas asistentes.

Desde la organización también se ha querido agradecer la colaboración de las empresas y entidades participantes en el desarrollo del proyecto, entre ellas Telefónica, Anphis, TECH Friendly, Gaia-X, Acceseo, S3C Triple Impacto, WATIF TV y Sien Consulting, así como el apoyo técnico y organizativo de la UTE responsable de la coordinación estatal.

La jornada ha concluido con la intervención de representantes de la red estatal de CEOD y con el anuncio de los próximos pasos del proyecto, entre ellos la posibilidad de que las empresas puedan adherirse a partir del 1 de junio al espacio de datos impulsado desde el Ayuntamiento de Alcoy y a la red nacional de oficinas del dato distribuidas por distintos municipios españoles.