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Una alicantina entre los detenidos por Israel de la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza

El Ministerio de Exteriores gestiona la liberación de Neus Belda, natural de Alcoy y residente en Banyeres que ha sido interceptada en aguas internacionales dentro de la Flotilla de la Libertad

Neus Belda, retenida por el Gobierno de Israel tras ser interceptada su flotilla en aguas internacionales

Neus Belda, retenida por el Gobierno de Israel tras ser interceptada su flotilla en aguas internacionales / Rumbo a Gaza

Jose A. Rico

Jose A. Rico

Una alicantina se encuentra detenida por el Gobierno de Israel tras ser interceptada una de las flotillas con ayuda humanitaria para Gaza. Se trata de Neus Belda Ferré, nacida en Alcoy y residente en Banyeres de Mariola.

El Ayuntamiento de Alcoy ha mostrado todo su apoyo a Belda y su familia, y el alcalde Toni Francés se ha puesto en contacto con la familia para trasladarle "toda la colaboración y ayuda que necesitan del Ayuntamiento en estos momentos", según han informado el Consistorio.

Desde el ejecutivo municipal han explicado que "también hemos podido saber que el Ministerio de Asuntos Exteriores está intensificando las gestiones y relaciones internacionales para asegurar una pronta liberación de las personas españolas que se encuentran actualmente a Israel, entre las cuales se encuentra Neus Belda".

Así mismo, el Ayuntamiento de Alcoy "condena cualquier acción contra los derechos internacionales de las personas y reivindica, una vez más, la paz y la defensa de los derechos humanos para todas las personas que viven en Gaza".

Belda viajaba en la Freedom Flotilla Coalition y desde Guanyar también han expresado a través de las redes sociales su solidaridad con esta alcoyana. La plataforma ciudadana ha explicado que "desde Guanyar Alcoy, estamos conmocionados. Nuestra vecina Neus Belda Ferré ha sido detenida. Formaba parte de la Flotilla de la Libertad y fue interceptada en aguas internacionales".

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Guanyar ha destacado que "la solidaridad no es un delito. No lo ha sido nunca. El abordaje de barcos civiles es un hecho gravísimo. Vulnera el derecho internacional. Vulnera los derechos humanos. Exigimos su libertad. No callaremos".

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