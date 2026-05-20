Castalla se prepara para recibir a 80.000 visitantes con la Feria de San Isidro
El certamen abre sus puertas este viernes con 280 expositores, más de 43.000 m² de superficie y una programación de actividades para todos los públicos
Castalla cuenta ya las horas para el inicio de la XXXII Feria de San Isidro, qu arranca este viernes 22 de mayo y se alargará hasta el domingo. Así, la localidad se volverá a convertir al municipio en un gran escaparate comercial, turístico, gastronómico y cultural.
Durante todo el fin de semana, los visitantes podrán disfrutar de una feria plenamente consolidada, que este año vuelve a crecer en dimensión, organización y oferta, con 280 expositores, 43.000 m² de superficie expositiva y una previsión de asistencia de más de 80.000 personas.
Entre las principales novedades de esta edición destacan la instalación de cuatro pantallas LED con información en tiempo real, la ampliación de la zona de atracciones, la nueva área de autocaravanas, el regreso de la concentración motera y la incorporación de nuevos espacios escénicos y actividades culturales.
Además, la programación ofrecerá conciertos, actividades infantiles, exhibiciones ecuestres, talleres, gastronomía local, folclore, correfocs y propuestas para todos los públicos durante los tres días de feria.
Dispostivo especial y servicios
El Ayuntamiento de Castalla ha preparado un amplio dispositivo de seguridad, movilidad y servicios para facilitar la llegada y estancia de visitantes. La feria contará con zonas de aparcamiento habilitadas, refuerzo de señalización y un operativo coordinado para garantizar el correcto funcionamiento del evento durante todo el fin de semana.
La inauguración oficial de la XXXII Feria de San Isidro tendrá lugar el sábado, 23 de mayo, a las 11:30 horas. "Con esta nueva edición, Castalla reafirma su posición como uno de los grandes referentes feriales y comerciales de la provincia, combinando tradición, innovación y dinamización económica", según han destacado este miércoles desde el Ayuntamiento.
Así la Feria de San Isidro volverá a extenderse por diferentes puntos estratégicos de Castalla, configurando un gran recorrido comercial y de ocio:
• Automoción: calles Jaume I, Cervantes y Quatre Camins.
• Mercado Medieval: centro histórico.
• Atracciones: avenida de Onil.
• Zona ecuestre: avenida de Onil.
• Encuentro motero: calle Padre Polanco.
• Comercio local y asociaciones: avenida República Argentina.
• Alimentación y gastronomía: parque municipal.
• Conciertos y espectáculos: parque municipal, plaza Convento y plaza Font Vella.
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