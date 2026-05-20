La Mostra de Teatre de Alcoy cuadruplica en dos años las candidaturas pese a la reducción de funciones por el recorte del Consell

Una Mostra de Teatre de Alcoy en plena forma pese al recorte en la subvención de la Generalitat que obliga a reducir sus funciones. Y es que respecto a 2024, en dos años se han cuadruplicado las candidaturas presentadas para participar en la programación escénica, superando las 650 propuestas. Una compleja tarea de selección para escoger 19 funciones de 5 autonomías (Comunidad Valenciana, Canarias, Cataluña, Madrid y Andalucía) que tienen en común rehuir de fórmulas convencionales.

La XXXV Mostra de Teatre d’Alcoi-Feria de Artes Escénicas de la Comunidad Valenciana se ha presentado este miércoles, con un aumento de actividades para profesionales y en las disciplinas de artes escénicas programadas. Y eso que las funciones se reducen de 22 a 19 por la bajada del 33 % de la subvención del a Conselleria de Cultura, que llegaría con esta bajada siempre que en todo caso se aprueben las cuentas autonómicas para 2026.

La Mostra de Teatre es “mucho más que una cita cultural consolidada. Es un espacio de encuentro, creación y mirada hacia el futuro de las artes escénicas valencianas y estatales Toni Francés — Alcalde de Alcoy

La ayuda anunciada por el Consell es de 100.000 euros -en caso de aprobarse el presupuesto-, cuando en 2025 fueron 150.000 euros, lo que ha obligado al Ayuntamiento a aumentar su aportación y reducir el número de funciones.

Así, del 1 al 4 de junio se celebrará un evento que cada vez despierta más interés, multiplicando por cuatro las candidaturas recibidas para formar parte de la programación (de 167 en 2024 se ha pasado a 670 este año). Pero que ha estado en peligro de desaparición por este significativo descenso de la aportación económica de la Generalitat Valenciana, a través del Institut Valencià de Cultura.

El alcalde de Alcoy, Toni Francés; la concejal de Cultura, Elisa Guillem; el director artístico de la Mostra, Josep Policarpo; y Álvaro Oltra, director territorial de la Fundación SGAE, han presentado la edición de este año, salvada gracias al aumento presupuestario por parte del Consistorio alcoyano.

Juani Ruz

Para Toni Francés, la Mostra de Teatre es “mucho más que una cita cultural consolidada. Es un espacio de encuentro, creación y mirada hacia el futuro de las artes escénicas valencianas y estatales”.

El primer edil ha reivindicado el papel de este acontecimiento en la identidad cultural de la ciudad, ya que “mantener vivo este proyecto durante más de tres décadas solo se posible gracias al compromiso de muchas personas e instituciones, pero también de un público fiel, para el que la cultura es una herramienta en la hora de construir una sociedad más crítica, libre y cohesionada”.

Y ha señalado que hasta ahora "todo lo que tenemos son promesas, pero no hay convenio ni presupuesto" por parte de la Generalitat, insistiendo en que "no tenemos ninguna garantía" de pago por parte de la administración autonómica. Y a pesar de ello el Ayuntamiento ha seguido adelante con ella en una "apuesta fuerte y valiente".

Hay que reivindicar que todas las administraciones se impliquen en la defensa de la Mostra de Teatre Elisa Guillem — Concejal de Cultura de Alcoy

Por su parte Elisa Guillem ha defendido la capacidad de Alcoy de proyectarse desde la cultura, generando actividad, oportunidades y dinamismo. “La Mostra es una inversión imprescindible, tiene un papel como motor económico y de cohesión social, al tiempo que fomenta la cultura”, ha explicado la regidora de Cultura.

Liebe, de la compañía Titoyaya de Gustavo Ramírez / INFORMACIÓN

Guillem ha añadido que "hay que reivindicar que todas las administraciones se impliquen en su defensa. Desde la concejalía de Cultura seguiremos haciéndolo, porque creemos en la Mostra de Teatre como escaparate de la tradición cultural de Alcoy". Por eso ha agradecido su apoyo a entidades colaboradoras como la Fundación SGAE o el Ministerio de Cultura, y a entidades asociadas, como La Red Escénica o Cofae.

Del mismo modo ha calificado esta edición de "resistencia" debido al recorte, poniendo en valor el esfuerzo del Ayuntamiento para que siga siendo un referente y una de las grandes apuestas culturales de la ciudad.

Rueda de negocios

Josep Policarpo, director artístico de la feria, ha destacado que la edición de 2026 incrementa la participación directa de asociaciones profesionales y de iniciativas surgidas desde el propio sector.

"Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos", de María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024 / Jesús Ugalde

La Associació d’Empreses d’Arts Escèniques del País Valencià (Avetid) coordina una rueda de negocios donde programadores y gestores culturales se encuentran con las compañías y distribuidores de artes escénicas. La Associació d’Escriptores i Escriptors Teatrals (Aveet) presenta un manual de buenas prácticas en cuanto a la protección de la autoría de los dramaturgos. Y el Comité Escèniques otro manual que aborda la contratación escénica.

Por otro lado, se presentan los programas de acompañamiento a los profesionales afectados por la dana que desarrolla l’Oficina per a la Recuperació Cultural. Y el libro 50 años de 'l'Horta Teatre, que recorre la trayectoria de esta veterana compañía. Además, la Xarxa Alcòver -que conecta territorios, lengua y artes escénicas desde hace tres décadas- presenta los proyectos Trànsit y Paraula Compartida.

"Medea (Historia de un ghosting)", ambientada en Benidorm, de Triangle Teatre / INFORMACIÓN

El Àgora acogerá todas las actividades para los 296 profesionales inscritos, un 21 % más que la pasada edición. Se incluyen los cinco miembros del jurado de este año, destacados profesionales diversas áreas relacionadas con el sector. Ellos serán los encargados de elegir los mejores espectáculos entre una programación que se diversifica y que representa la vitalidad del panorama escénico.

Danza, circo, artes de calle y teatro contemporáneo

Entre las cerca de 700 candidaturas recibidas, el trabajo de selección realizado por Josep Policarpo ha sido muy difícil. Pero hay que destacar que los galardones más significados de las artes escénicas a nivel nacional, los Premios Max, en 2026 tienen como finalistas tres espectáculos que han pasado por la programación de Feria de Artes Escénicas de la Comunidad Valenciana. Son Doma (nominado a Mejor Coreografía y Mejor Espectáculo de Danza); El bosque de Coco (nominado a Mejor Espectáculo infantil y juvenil, Premi Mostra De Teatre d’Alcoi 2025) y Yo soy 451 (nominado a Mejor Adaptación y Mejor Actor, Premi Mostra De Teatre d’Alcoi 2024).

"El aguante", de Cámara Blanca / DAVID RUIZ

“De alguna manera, esto nos confirma que nuestro criterio es compartido por muchos otros profesionales y creemos que la selección de este año está al mismo nivel de interés y calidad”, ha afirmado el director artístico de la feria.

La programación reúne a compañías de cinco comunidades autónomas, aunque la presencia mayoritaria es autóctona. La danza en formato breve se podrá ver en el patio y sala de exposiciones del CADA. Incluye destacadas formaciones valencianas, como por ejemplo Cienfuegos Danza con Loca (extracto del espectáculo Migradas), Titoyaya con Liebe o Cristina Reolid, que estrena una versión específica para la Mostra de Carne de bronce. De Andalucía participa Antonio Ruz con Flop. Y de Canarias la Cía. Eszer con Unarys.

El circo sale al encuentro del público en la Plaça de Dins con la formación madrileña Kanbahiota & Chisgarabís, que presenta Play Time; y los valencianos Spinish Circo con Fins al cel. El mismo espacio acoge a los castellonenses Visitants con la propuesta de artes de calle I si fem un clàssic?.

"Fins al cel", de Spinish Circo / INFORMACIÓN

El teatro breve se incorpora a la Mostra con compañías surgidas de Russafa Escénica, festival que apoya los artistas emergentes valencianos. Son LaEstal, con la multidisciplinar NoDiva. Y Vivirei Teatro, con A qué sonaremos cuando ya no estemos. Las dos se representarán en el salón de actos del CADA.

Niños

El Teatro Salesianos acoge las propuestas para niños y niñas, con funciones concertadas con diversos centros educativos alcoyanos. Participan los valencianos Atirohecho, con Desobedient; y Bramant Teatre, con Abocador; junto a los catalanes Zum Zum Teatre y su Monstre Rosa.

En cuanto al teatro contemporáneo, el Teatre Calderón ofrece los montajes de mayor envergadura. De la Comunidad Valenciana llegan El Aguante, producción del Institut Valencià de Cultura; Contrahecho Producciones con Canviarem bolquers segons el BOE y Saga Producciones, con una versión escénica de Misery. Mientras que, desde Madrid, Nave 10 Matadero y Pecado de Hibrys presentan Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos. El Teatre Principal completa la selección con las creaciones de Hongaresa Teatre, El camino de la sal; y de Triangle Teatre, Medea (Historia de un Ghosting).

Cartel de la Mostra de Teatre d'Alcoi 2026 / INFORMACIÓN

“La programación de esta edición apuesta por voces singulares, temáticas originales que se abordan con un punto de vista fuera de lo convencional. Desde el cuidado de los mayores al juego de los pequeños, incluyendo la memoria sonora compartida o revisiones de los mitos griegos y del universo ‘chejoviano’. El amor en la mediana edad, los miedos o el ecologismo y muchos más temas. Todo tiene cabida, pero con una mirada innovadora, que a menudo tira del humor y difumina las fronteras entre la música, el circo, la danza o el teatro para reforzar con diferentes lenguajes escénicos los espectáculos”, explica Josep Policarpo sobre una programación de la que se pueden consultar todos los detalles en www.mostrateatre.com.

"Misery", de Saga Producciones / INFORMACIÓN

Las funciones en la calle son gratuitas. Para las del Teatre Salesians se pueden pedir invitaciones, hasta completar aforo, a través del mail mostrateatrealcoi@gmail.com. Y para las representaciones en el Principal y Calderón, ya se pueden adquirir entradas en www.ticketalcoi.com.

A poco más de una semana para que empiece la XXXV edición de la Feria de Artes Escénicas de la Comunidad Valenciana-Mostra de Teatre d’Alcoi, ultima todos los detalles un equipo formado por 152 personas, entre organización y gestión, técnicos y personal de sala, además de los artistas y compañías programadas. Un gran esfuerzo humano y material para impulsar las artes escénicas, favoreciendo el contacto con el público y las sinergias entre profesionales, ofreciendo un espacio donde mostrar sus propuestas a una escena cada vez más dinámica y rica a nivel creativo.