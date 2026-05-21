Alcoy iniciará la rescisión de la concesión de La Rosaleda si la empresa no reabre el parking en 15 días

Alcoy activa el plazo de 15 días para que la concesionaria reabra el parking de La Rosaleda. Si no, pondrá en marcha la maquinaria para la rescisión de la concesión por supuesto incumplimiento de la UTE Ortiz y Auplasa.

El pleno ha rechazado este jueves el recurso de reposición contra el ultimátum dado de 15 días el 26 de enero para reabrir la instalación, en el que se advertía de que no proceder a la apertura, el Ayuntamiento iniciaría el proceso para romper el contrato. Y tras desestimarlo, empieza a contar el plazo otorgado.

El pleno de Alcoy, en imagen reciente / Juani Ruz

Así, la sesión plenaria extraordinaria ha acordado con los votos de PSOE, Compromís y Guanyar, y la abstención de PP y Vox. El pleno ya rechazó a finales de enero las alegaciones que presentó la concesionaria a la exigencia de reapertura, en la que advertía de deficiencias que impedían abrir, concediendo un plazo improrrogable de 15 días para que volviera a funcionar la instalación. Y la empresa presentó un recurso de alzada contra esta última decisión, que ahora ha sido tumbado, en un tema que todo apunta acabará en los tribunales.

El Ayuntamiento advertía a la mercantil que de no reabrir la instalación en el plazo indicado, procedería a iniciar la rescisión del contrato por incumplimiento, que es el siguiente paso que va a dar la Corporación si no vuelve a funcionar el parking en dos semanas.

Juani Ruz

Esta instalación debería estar operativa desde septiembre tras la reforma de la plaza llevada a cabo por orden judicial. Pero la concesionaria había presentado varios escritos para retrasar la apertura, argumentando problemas de seguridad, humedades, falta de limpieza o la inexistencia de licencia de actividad.

Es más, a principios del pasado diciembre, tras afirmar el Ayuntamiento de que la responsabilidad de estas deficiencias era la mercantil, la empresa advirtió de que si no las subsanaba el Consistorio, pediría la rescisión del contrato al considerar que no podía reabrir.

La empresa ha aportado informes de la UA y UPV encargados por la propia UTE que apuntan a que hay que acometer obras urgentes por la existencia de problemas de seguridad por corrosión, humedades y riesgo de incendios. Pero el Ayuntamiento sostiene que son informes "de parte" y que los técnicos municipales consideran que no hay deficiencias que impidan abrir el complejo, y que es responsabilidad de la empresa realizar las reparaciones necesarias como concesionaria y constructora, que no son urgentes y no suponen un problema a corto plazo.