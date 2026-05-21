La Cámara de Comercio afirma que la CHJ permite avanzar con el polígono de La Canal en Alcoy

Impulso para el polígono de La Canal, según la Cámara de Comercio de Alcoy. El informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre el proyecto del Parque Empresarial Alcoi Sud (PEAS) "permite avanzar en su tramitación, puesto que establece condicionantes a tener en cuenta en su definición final", según han manifestado este jueves por la tarde desde la Cámara de Comercio, que no ha facilitado el documento para poder conocer su contenido completo ni ha concretado esos condicionantes.

Así, según la entidad cameral, el informe califica el acuífero de “vulnerabilidad media” en una parte de la superficie del proyecto, y “baja” otra zona menor.

Un momento de una actividad convocada en Ibi contra el proyecto del polígono de La Canal / INFORMACIÓN

Así, la Cámara de Comercio destaca que "este informe se suma al resto de emitidos por diferentes organismos en los que se apunta al avance del proyecto, aportando condicionantes técnicos a resolver en futuros pasos de su tramitación", aunque lo cierto es que esos informes contienen importantes obstáculos y advertencias de incompatibilidades que por ejemplo ecologistas y formaciones como Compromís y Guanyar consideran que confirman que es inviable por su impacto, tal y como ha venido informando este medio.

Además, los informes de los ayuntamientos de Alcoy e Ibi son claros al alertar de importantes deficiencias o, en el caso de Ibi, directamente considera "inaceptable" el proyecto.

Juani Ruz

Según la Cámara de Comercio, la CHJ señala que “la zona industrial, conforme a la documentación presentada, se sitúa fuera de las zonas de alta vulnerabilidad del acuífero, presentando en general una vulnerabilidad media. Asimismo, la accesibilidad a los acuíferos también se clasifica como media, lo que implica una cierta protección natural frente a la contaminación, pero con necesidad de control en las actividades que puedan generar impactos”.

El informe de la documentación añade, siempre según la Cámara, que “como se puede observar, la zona industrial de Alcoy Sud se ubicará en la zona de protección alejada (del acuífero) y la zona de protección envolvente, que tienen restricciones moderadas y mínimas, respectivamente”.

Visita de los empresarios este lunes a los terrenos donde se proyecta el polígono en La Canal de Alcoy / INFORMACIÓN

Hay que recordar que el impacto de esta zona industrial de un millón de metros cuadrados sobre el acuífero del Molinar, del que bebe Alcoy, es uno de los principales obstáculos al que se enfrenta el proyecto, por el riesgo de que pueda contaminar el agua, además de tratarse de una zona de gran valor medioambiental junto al parque natural de la Font Roja.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Alcoy, Natxo Gómez, ha explicado al respecto que el informe “está dentro de lo esperado: un documento que tiene en cuenta todos los aspectos, aporta correcciones y señala elementos de mejora”.

Además, ha añadido que “nuestra intención es trabajar para lograr un proyecto de suelo industrial de calidad, que evite la fuga de empresas y que, al mismo tiempo, proteja nuestros recursos hídricos, de los que todos dependemos”.

Un momento de una marcha contra el proyecto / INFORMACIÓN

Gómez ha puesto en valor que el proyecto de Alcoi Sud comprende medidas de protección del subsuelo, como una estación depuradora propia, una limitación de las actividades industriales que se podrán ubicar en la zona y una obra civil de protección de escorrentías y otras medidas alternativas.

Este medio ha pedido sin éxito a la Cámara de Comercio acceder al contenido completo de informe para saber con detalle el dictamen de la CHJ y los condicionantes que establece. Por su parte desde el Ayuntamiento han confirmado que este dictamen inicial de la CHJ no ha llegado todavía al Consistorio.