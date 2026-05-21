Condena (casi) unánime en Alcoy por el secuestro de la activista alcoyana de la Flotilla de la Libertad por Israel

El pleno extraordinario que se ha celebrado este jueves en Alcoy ha incluido una declaración de respaldo de la Corporación a la activista alcoyana Neus Belda, secuestrada por Israel cuando estaba en aguas internacionales y que formaba parte de la Flotilla de la Libertad con ayuda humanitaria para Gaza.

Este acto, que ha incluido también una condena a la acción ilegal de Israel, ha contado con el respaldo casi unánime del pleno. Y es que no ha podido convertirse en una declaración institucional por el rechazo de Vox.

Neus Belda, la alicantina detenida ilegalmente por Israel cuando iba en la Flotilla de la Paz a Gaza / Rumbo a Gaza

Así, la condena ha sido respaldada por PSOE, PP, Compromís y Guanyar. Y precisamente en la tarde de este jueves ha llegado un primer grupo de activistas a Estambul, entre los que se desconoce si está Belda, tras pasar la noche en una cárcel israelí e iniciarse hoy las deportaciones.

La declaración leída por el alcalde Toni Francés explica que "el Ayuntamiento de Alcoy manifiesta su apoyo y solidaridad con la ciudadana alcoyana Neus Belda Ferré, así como con su familia y entorno más próximo, después de su secuestro y de otras 40 personas -españolas- por parte del estado de Israel mientras participaban en una misión civil y humanitaria formada por una decena de embarcaciones con destino a Gaza".

"El Consistorio expresa su preocupación ante la situación que están viviendo las personas integrantes de estas flotillas internacionales, así como sus familiares, y reivindica el respeto a los derechos humanos, al derecho internacional y a la protección de todas aquellas personas que participan en iniciativas humanitarias y de defensa de la paz".

EFE

"Así mismo, el Ayuntamiento de Alcoy reafirma su compromiso con los valores de la convivencia, la democracia, la resolución pacífica de los conflictos y la defensa de la dignidad humana, muestra su rechazo ante cualquier situación de violencia, guerra o vulneración de los derechos fundamentales de las personas y denuncia la acción ilegal y contraria al derecho internacional y a los derechos humanos por parte del estado de Israel".

Y ha agregado que "desde la responsabilidad institucional y desde el respeto a la pluralidad democrática, el Ayuntamiento quiere trasladar un mensaje de unidad alrededor de la protección de la ciudadanía y de la necesidad de continuar trabajando por la paz, el diálogo y la defensa de los derechos humanos en todo el mundo".